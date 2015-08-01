Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Универс-Гарант» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 171-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. В страховом портфеле в 2014 году основными составляющими являлись каско (66,83%) и страхование имущества юридических лиц (22,46%). Компания не имеет филиалов и представлена головным офисом в Москве.

Банк России приказом от 16.06.2016 года № ОД-1873 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО «СК «Универс-Гарант».

Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 13.04.2016 № ОД-1226), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

В феврале 2017 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Страховая компания «Универс-Гарант».



СК «Универс-Гарант» зарегистрирована в ноябре 2001 года. В настоящее время является универсальным страховщиком, основными направлениями деятельности которого являются каско и страхование имущества юридических лиц. Также, компания занимается страхованием ответственности туроператоров – более 100 российских турфирм являются клиентами страховщика.



Участниками общества выступают юридические лица: ООО «Ипотечная финансовая компания «Бавария» (68,3%), ООО «Инвестиционная компания «Авис+» (11,9%), ООО «Национальный Траст» (11,9%), ООО «Бонурс Финанс» (7,9%). Структура владения компании крайне запутана, основным владельцем компании является Михаил Девятайкин.

В последние три года компания демонстрировала увеличение объемов сборов. Так, в 2012 году компания собрала на 29,39% больше премий, чем в предыдущем отчетном году. В 2013 году темпы прироста составили 19,04%, а в 2014 году – меньше 1%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 402,01 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 398,55 млн рублей), 66,8% из них составляют сборы с физических лиц и 33,2% – с юридических лиц. По территориальному распределению 100% страховых премий собрано в Москве. В данном регионе компания заняла 94-е место по общему объему поступлений и 31-е место – по каско.

Выплаты в 2014 году достигли 48,36 млн рублей. Уровень выплат – 12,03%. По итогам работы в I квартале 2015 года страховщиком было собрано 23,52 млн рублей (минус 55,66% к аналогичному периоду 2014 года), выплаты не производились.

Страховой портфель компании в 2014 году состоял из следующих видов страхования: каско (66,83%), страхование имущества юридических лиц (22,46%), страхование от несчастных случаев и болезней (6,83%), страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (3,88%).

В 2014 году страховые премии собраны путем прямых продаж, без участия посредников.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 1,17 млрд рублей, по МСФО – 952,45 млн рублей.

Уставный капитал – 630 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2015 года).

На 1 августа 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Дмитрий Муковнин (генеральный директор).

Информация о партнерах и клиентах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 2 февраля 2017 г.