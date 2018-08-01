Справка banki.ru о компании

АО «Страховая компания «Выручим!» – универсальная региональная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года организация заняла 174-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 55-е место среди страховщиков Свердловской области (100% сборов). Основные составляющие страхового портфеля по итогам минувшего года – каско (44,37%) и страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (28,35%). Компания не имеет представительств и филиалов. Головной офис расположен в Екатеринбурге.

24 октября 2018 года Банк России приказом № ОД-2775 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.



АО «Страховая компания «Выручим!» зарегистрировано в апреле 2003 года под названием ЗАО «Страховая компания «АВС-ФинПромКо». В 2012 году компанией принято решение об изменении фирменного наименования на новое: ЗАО «Страховая компания «Выручим!». В статусе Акционерного общества работает с 2014 года. Компания реализует более 100 продуктов страхования для физических и юридических лиц, при этом основными видами деятельности являются: страхование имущества всех видов, страхование транспорта, страхование от несчастных случаев и болезней, добровольное медицинское страхование, страхование ответственности.



В июле 2018 года компания уведомила о намерении передать страховой портфель по действующим договорам страхования в СПАО «Ингосстрах». Данное решение связано с будущим добровольным отказом от осуществления страховой деятельности.

Участниками страхового общества являются пять юридических лиц: ООО «Фонд межрегиональных программ 2020» (24,78%, единственный владелец – Светлана Дарбаева), ООО «Лизинговый центр» (18%), ООО «Олимпия» (10,87%, единственный владелец – Павел Сабуров), ООО «РА Корпорация» (9,78%), ООО «Юридическая фирма «Правовой стандарт» (9,57%), ООО «Агентство безопасности бизнеса Реванш» (9,57%, единственный владелец – Владимир Радченко), ООО «Третья Столица» (8,91%), ООО Управляющая компания «А-Девелопмент» (8,52%). Компания является структурным подразделением одной из крупнейших на Урале многопрофильных компаний AVS Group*, подконтрольной Валерию Савельеву.

В 2012 году компания демонстрировала колоссальное увеличение объема страховых премий, наибольшее за все годы деятельности. В этот период страховщиком собрано свыше 1 млрд рублей (75-е место в рэнкинге) против 30,76 млн рублей в 2011-м. Столь резкое увеличение обусловлено заключением ряда договоров страхования от несчастных случаев и болезней. В 2013 и 2014 году зафиксировано снижение объемов поступлений на 78,47% и 24,48% соответственно. В 2015 году в деятельности страховщика наблюдается существенный прирост сборов (+81,15%), а по итогам 2016-2017 годов отмечается резкое сокращением объема поступлений на 74,1% и 61,53% соответственно. Объем собранной премии в 2017 году составил 28,22 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 73,34 млн рублей), из них 52,1% занимают взносы, уплаченные юридическими лицами, 47,9% – доля физических лиц. Выплаты в 2017 году достигли 64,53 млн рублей, уровень выплат – 228,68%. За период январь-март текущего года страховщиком собрано 27 тыс. рублей, выплачено – 5,06 млн рублей.

По итогам 2017 года основные доли страхового портфеля занимают: каско (44,37%), страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (28,35%), страхование от несчастных случаев и болезней (11,41%), страхование имущества юридических лиц (5,43%), страхование финансовых рисков (6,69%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком собрано 26,25 млн рублей (93,04%), размер среднего агентского вознаграждения составил 29,73%.

По итогам 2017 года компания получила убыток в размере 35,24 млн рублей по РСБУ и 15,04 млн рублей по МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с прибылью в размере 2,35 млн рублей по РСБУ и 38,6 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 230 млн рублей (по состоянию на 1 июля 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 27 чел., страховых агентов-юридических лиц – 30 ед., страховых агентов-физических лиц – 21 чел.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Галина Рибаченко (генеральный директор).

Совет директоров: Галина Рибаченко, Анна Букина, Виктор Горбунов, Алексей Джигангиров, Семен Кац.

Клиенты: МБУ «Служба спасения 112» г. Уфы, ФГКУ Комбинат «Спутник» Росрезерва, Институт физики металлов им. М.Н. Михеева, Уральский государственный педагогический университет, ГУП «Башавтотранс», ООО «ПышмаСтройИнвест», ООО «Ирдон Самара Девелопмент», ООО «Уральская Казна» и др.

*Инвестиционная компания «AVS Group» – основана в 1993 году и в настоящее время является одной из крупнейших на Урале многопрофильных компаний со штатом свыше 4000 сотрудников. AVS Group включает предприятия в сфере девелопмента, логистики, финансов, торговли, производства, услуг. Компания имеет 74 представительства в России и 13 – за рубежом. Основателем AVS Group выступает российский бизнесмен, меценат и политик Валерий Савельев.

Дата последнего изменения: 25 октября 2018 г.