Страховая компания АМКОполис

Справка banki.ru о компании

ООО СК «АМКОполис» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 162-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. В страховом портфеле в 2014 году основными составляющими стали: страхование имущества юридических лиц (52,47%), страхование грузов (29,59%). Общество не имеет филиалов и представительств в РФ. Головной офис находится в Москве.

Банк России приказом от 02.11.2015 года № ОД-3015 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО СК «АМКОполис». Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 20.08.2015 № ОД-2224), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.



Cогласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 8 июня 2016 года ООО СК «АМКОполис» находится в стадии ликвидации.

ООО СК «АМКОполис» основано в декабре 2000 года. В настоящее время приоритетным направлением деятельности общества является работа с корпоративными клиентами в сегментах страхования имущества и грузов. Кроме того, компания работает в направлениях страхования строительно-монтажных рисков, персонала, водного транспорта, воздушных судов, гражданской ответственности владельцев воздушных судов и авиаперевозчиков и обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов.

Участниками страхового общества с 22 сентября 2015 года являются: ООО «Восток Альянс» (21,03%), ООО СК «Лойд-Сити» (21,03%), ООО «Позиция» (21,03%), ООО «Парсек» (21,03%).

На протяжении последних лет компания демонстрирует существенное увеличение объемов сборов. Так, в 2012 году организация собрала на 69,49% больше премий, чем в предыдущем отчетном году. В 2013 году темпы прироста достигли 21,3%, в 2014-м – составили 16,86%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 440,84 млн рублей (аналогичный показатель в 2013-м – 377,24 млн), 96,69% из них составляют сборы с юридических лиц и 3,31% – с физических. По территориальному распределению наибольший объем страховых премий собран в Москве (73,2%).

Выплаты в 2014 году достигли 39,88 млн рублей. Уровень выплат – 9,05%. По итогам работы в I квартале 2015 года страховщиком было собрано 126,91 млн рублей (плюс 20,7% к аналогичному периоду 2014-го), выплачено – 4,99 млн рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими были следующие виды страхования: страхование имущества юридических лиц (52,47%), страхование грузов (29,59%), добровольное медицинское страхование (8,71%), страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (3,71%), каско (3,56%).

В 2014-м при помощи посредников страховщиком было собрано 173,12 млн рублей (39,27%), размер среднего агентского вознаграждения составил 19,61%.

Партнерами по перестрахованию выступают ООО «СПК «Юнити Ре», ОАО «Москва Ре», ЗАО «Капитал Ре», Gen Re, Munich Re, SCOR Global P&C, Hannover Re и др.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ составила 3,3 млн рублей, по МСФО – 38,68 млн рублей.

Уставный капитал – 630 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2015 года).

На 1 октября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Иван Зубков (генеральный директор).

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 13 июня 2016 г.