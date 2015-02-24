Страховая компания Созидание

Владимир Георгиевич Саломатин (генеральный директор)
по информации на 15 февраля 2016 г.
Адрес
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр.1
Телефоны
+7 (495) 230-00-34
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФСФР С №3310 77 от 9.06.2011
Отозвана
Банк России приказом от 24.02.2015 года № ОД-422 отозваллицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО «Страховое общество «Созидание». Данное решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.