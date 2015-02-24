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Страховая компания Созидание

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
732 171
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
58 905
за 2014
Справочная информация о компании
ООО «СО «Созидание»
лицензия ФСФР С №3310 77 от 9.06.2011
Руководитель
Владимир Георгиевич Саломатин (генеральный директор)
по информации на 15 февраля 2016 г.
Адрес
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр.1
Телефоны
+7 (495) 230-00-34
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФСФР С №3310 77 от 9.06.2011 Отозвана

Банк России приказом от 24.02.2015 года № ОД-422 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО «Страховое общество «Созидание». Данное решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.
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