Страховая компания НКО «Национальное общество взаимного страхования» («НОВС»)

Справка banki.ru о компании

НКО «Национальное потребительское общество взаимного страхования» (НКО «НОВС») – небольшая по размеру сборов специализированная некоммерческая организация. По итогам 2017 года компания заняла 184-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 52-е место среди страховщиков Волгоградской области (100% сборов). Компания не имеет представительств и филиалов. Головной офис находится в г. Камышин (Волгоградская область).

НКО «НОВС» зарегистрировано в ноябре 2010 года. Решение об учреждении общества было принято в августе 2010 года на Общем собрании учредителей, в состав которых вошли: КПК «Честь», КПКГ «Капитал», КПК «Касса взаимопомощи» (г. Михайловка), КПК «Касса взаимопомощи» (г. Урюпинск).



Видами страхования, которые осуществляются обществом, являются: страхование гражданской ответственности кредитного кооператива за нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и страхование финансовых рисков невозврата займов в случае смерти заемщика.

В 2014 году компания собрала 5,94 млн рублей страховых премий против 4,64 млн рублей годом ранее, продемонстрировав увеличение сборов на 28,16%. В 2015 году прирост незначительный (+0,87%), а по итогам 2016-го отмечается снижение объема поступлений на 14,79%. Объем собранной премии в 2017 году составил 8,73 млн рублей, что в 1,7 раза превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 5,11 млн рублей). Весь объем страховых премий собран с юридических лиц в Волгоградской области. Выплаты в минувшем году составили 2,07 млн рублей, уровень выплат – 23,74%. За период январь-март 2018 года страховщиком собрано 1,67 млн рублей (прирост 25,08% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено – 240 тыс. рублей. Уровень выплат за первый квартал составил 14,41%.

Страховой портфель компании по итогам 2017 года сформирован из страхования ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (67,53%) и страхования финансовых рисков (32,47%).

В 2017 году общество показало чистую прибыль в размере 472 тыс. рублей по российским стандартам финансовой отчетности. Годом ранее чистая прибыль компании составила 382 тыс. рублей.

Руководство: Жанна Дмитриева (директор).

Правление: Александр Норов (председатель), Владимир Павлов, Ирина Федоренко.

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность членов общества на начало отчетного года составила 24 ед., численность членов, вступивших в общество за отчетный период – 11 ед., численность членов, исключенных из общества – 9 ед., всего членов общества на конец отчетного периода – 26 ед., среднесписочная численность работников – 4 чел.

Количество действующих членов НКО «НОВС» по состоянию на 11 июля 2018 года составляет 33 ед. Среди участников можно отметить такие кредитные потребительские кооперативы (КПК) как: «Честь», «Касса взаимопомощи», «Резерв», «Пенсионные сбережения», «Содействие», «Доверие», «Надежный капитал», «Крым», «СФ Демидовъ», «Донской Кредит», «Объединенные Финансы», «Достояние Народа» и др.

Дата последнего изменения: 7 августа 2018 г.