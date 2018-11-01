Страховая компания ВСК

Справка banki.ru о компании

САО «ВСК» – крупная универсальная компания, занявшая седьмое место по сборам среди крупнейших российских страховщиков в 2018 году. Компания является одним из ключевых игроков рынка ОСАГО – по итогам 2018 года занимает 5-е место с долей рынка 7,7%. Региональная сеть страховщика насчитывает более 500 филиалов и отделений на всей территории страны. Головной офис расположен в Москве. Компания является главным участником Группы «ВСК», в которую входят также ООО "ВСК-Линия жизни",ООО "СК ИНТЕРИ" и ООО "ВСК-Милосердие".

История компании

Страховое акционерное общество «ВСК» было образовано в 1992 году при участии Минобороны РФ. Возглавил его подполковник Сергей Цикалюк, работавший в то время в Главном политуправлении Министерства обороны. Специализировалась ВСК в основном на обязательном государственном страховании военнослужащих: так, к середине 1990-х клиентами компании являлись крупнейшие министерства и ведомства, среди которых были, помимо Минобороны, Федеральная пограничная служба, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба охраны, Служба внешней разведки и др.

К 1997 году филиалы ВСК работали уже в 80 городах страны, и компания прочно входила по объему сборов в топ-10 крупнейших страховщиков России. Правда, большая часть собранной премии (свыше 70%) приходилась на обязательное государственное страхование.

Стремясь диверсифицировать свой бизнес, ВСК взяла курс на развитие добровольных видов страхования. В результате в 1999 году ее сборы по добровольному страхованию составили более половины от общего объема премии. А вскоре компания стала одним из основных игроков на формирующемся рынке банковского страхования. Помимо «Сбербанка», партнером которого ВСК была практически с момента своего основания, компания начала сотрудничать и с прочими крупными кредитными организациями страны – «Альфа-Банком», «МДМ Банком», ВТБ и другими, предлагая им полный перечень банковских страховых продуктов.

Под новым названием «Страховой дом «ВСК» компания начала работать с осени 2001 года. К этому времени региональная сеть страховщика составляла порядка 300 филиалов и отделений по всей России. Тогда же была принята новая стратегия компании, подразумевающая переход на клиентоориентированную модель бизнеса (перенос акцента на работу с частными клиентами), были разработаны новые розничные страховые продукты и новый сервис.

В 2002 году к ВСК проявила интерес одна из крупнейших в мире страховых компаний – American International Group (AIG). Осенью руководитель AIG Морис Гринберг заявил, что с ВСК ведутся интенсивные переговоры (сумма сделки оценивалась на тот момент в 25–30 млн долларов). Как считали участники рынка, покупка компании с клиентской базой и широкой филиальной сетью помогла бы AIG быстро выйти на российский рынок. Однако сделка так и не состоялась.

В следующий раз о возможной продаже доли в компании заявил основной владелец ВСК Сергей Цикалюк в 2008 году. Тогда речь шла либо о продаже блокирующего пакета акций компании миноритарному акционеру, либо о проведении компанией IPO. К тому времени ВСК росла темпами, вдвое превышающими рыночные, а сеть насчитывала почти 500 филиалов и отделений. В конце 2011 года стало известно, что 25% акций ВСК купит один из крупнейших отечественных страховщиков – «РЕСО-Гарантия». Предполагалось, что страховщики создадут объединенную страховую группу, но и эта сделка не состоялась: в 2013 году стороны объявили, что покупки не будет.

По состоянию на 3 октября 2018 года ВСК входит в список страховщиков, которые вправе осуществлять страхование ответственности застройщиков (в список включены 11 компаний и одно общество взаимного страхования). Компания имеет аккредитацию при ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ФГУП «ЦЭНКИ») на страхование космических рисков.

Компания является членом таких некоммерческих и общественных организаций, как: Всероссийский союз страховщиков (ВСС), Российский союз автостраховщиков (РСА), Национальный союз страховщиков ответственности (НССО), Национальная ассоциация страховщиков атомной отрасли (НАСАО), Российская ассоциация авиационных и космических страховщиков (РААКС), Национальный союз агростраховщиков (НСА), Ассоциация российских банков (АРБ) и др.

Крупные сделки

В мае 2016 года акционеры страховой компании ВСК и группы «Бин» подписали соглашение об интеграции страховых бизнесов. Проект реализован на базе и под управлением ВСК, у акционера которой сохранился контроль в капитале.

Реализуя стратегию укрепления рыночных позиций, в том числе путем приобретения страховщиков, ВСК в марте 2017 года сообщило о намерении приобрести у ПАО «Европлан» 100-процентный контроль над ООО «Страховая компания «Европлан». В июне 2017 года ВСК завершила интеграцию с этим страховщиком.

В июле 2017 года Страховой дом «ВСК» закрыл сделку по приобретению контроля над ООО «ВСК – Линия жизни» – компанией, специализирующейся на оказании услуг по страхованию жизни. ВСК стала владельцем 99,9% долей в ООО «Азбука+», которое является 100-процентным владельцем ООО «ВСК – Линия жизни».

Акционеры: ПАО «САФМАР финансовые инвестиции» (бывш. ПАО «Европлан»), которому принадлежит 49% акций, АО «Азбука Профит» (24,66%), АО «Страховой синдикат» (21,92%) и Сергей Цикалюк (4,42%). Конечной контролирующей стороной Группы является Сергей Цикалюк, которому принадлежит 100% акций АО «Азбука профит» и АО «Страховой синдикат».

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности САО «ВСК» на уровне ruАА (дата события – 17 декабря 2018 года). Прогноз по рейтингу ­– стабильный. Статус «рейтинг под наблюдением» снят.

Правление (по сост. на 12.12.2018): Олег Овсяницкий (генеральный директор), Надежда Абрамова, Илья Бойченко, Андрей Редько, Александр Абраменко, Александр Тарновский, Антон Смулько, Наталья Соколович, Ольга Сорокина, Михаил Коленкин.

Совет директоров: Сергей Цикалюк (председатель), Олег Овсяницкий, Сергей Алмазов, Олег Андриянкин, Саид Гуцериев, Авет Миракян, Анна Рыбина, Билан Ужахов, Роман Фролов.

Партнеры компании

Автоцентры: Carglass, Hyundai.

Банки: ПАО «Бинбанк».

Среди клиентов компании – «Роснефть», «Мираторг», Банк России, Трубная металлургическая компания, «ЛУКОЙЛ», РЖД, «Росатом», «Ростехнологии», Sollers, АО «Московская областная энергосетевая компания», ПАО «ДЭК», ОАО «Концерн «Созвездие», АО «Гражданские самолеты Сухого», АО «Уралтрансмаш», АО «Корпорация развития Республики Башкортостан», АО «Смоленский авиационный завод», АО «Воткинский завод», АО «РАО ЭС Востока», ООО «Восточная Стивидорная Компания», АО «Судостроительный завод «Вымпел», ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова», ООО «Челныводоканал», АО «Терминал Владивосток» и др.

Партнеры по перестрхованию: Hannover Re, Munich Re, Swiss Re, Partner Re, SCOR, синдикаты Lloyd's, АО «РНПК» и др.

Дата последнего изменения: 17 декабря 2018 г.