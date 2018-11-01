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Страховая компания КРК-Страхование

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
240 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-81 642
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
677 543
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
439 722
за 2017
Предложения страховой компании КРК-Страхование
Каско
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование загородных домов
  • Каско
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование ответственности
  • Страхование квартир
  • Добровольное медицинское страхование
  • Ипотечное страхование

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Автострахование
  • Страхование ответственности
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование грузов
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
Справка banki.ru о компании

ООО «КРК-Страхование» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года организация заняла 106-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков, 23-е место по сборам каско (71,12% страхового портфеля) и 45-е место – по добровольному медицинскому страхованию (23,2%). Основная деятельность компании осуществляется на территории Санкт-Петербурга и Москвы. Компания представлена филиалом в Санкт-Петербурге и центральным офисом в Москве.

ООО «КРК-Страхование» успешно работает на страховом рынке с 2003 года и является универсальной страховой компанией. Приоритетным направлением деятельности ООО «КРК-Страхование» является работа с государственными предприятиями и другими крупными корпоративными клиентами в области автострахования (каско), а также страхование имущества и ответственности. С 2015 года компания успешно осваивает направление добровольного медицинского страхования, создав соответствующий департамент в филиале «Северо-Западный» в Санкт-Петербурге.

До 2012 года компания была аффилирована с ОАО КБ «КРК» через ООО «МК Финансовая компания». У ОАО КБ «КРК» 11 июля 2014 года была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.

В августе 2010 года Комиссия ФАС России признала ООО «КРК-Страхование», а также ряд других организаций (ЗАО «КРК», ОАО КБ «КРК», ОАО «АльфаСтрахование», ОАО «СГ МСК», ООО «Росгосстрах», ООО «СГ «Адмирал», ООО «Группа Ренессанс Страхование», ОАО «Русская Страховая Компания») нарушившими пункты 1 и 5 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции» (ценовой сговор). Нарушение выразилось в заключении и участии группы лиц, состоящей из кредитной организации – ОАО КБ «КРК», страховой организации – ООО «КРК-Страхование» – и компании, осуществляющей продажу автомобилей в рассрочку и одновременно оказывающей услуги страхового агента, – ЗАО «КРК» – в соглашениях со страховыми компаниями, приведшими к установлению и поддержанию тарифов по страхованию транспортных средств, являющихся предметом залога ЗАО «КРК» и ОАО КБ «КРК», а также навязыванию клиентам ЗАО «КРК» и заемщикам ОАО КБ «КРК» невыгодных условий договора страхования, а именно: установление фиксированного размера страхового тарифа в размере 9,99%. По факту признания нарушения антимонопольного законодательства в отношении группы лиц КРК и страховых компаний ФАС России возбудила административные дела, в результате которых на участников ценового сговора были наложены оборотные штрафы общей суммой более 115 млн рублей.

С 10 декабря 2012 года единственным участником ООО «КРК-Страхование» является его генеральный директор Сергей Филонович (доля участия в уставном капитале – 100%). ООО «КРК-Страхование» ранее входила в состав финансовой группы «КРК», участниками котором также выступали «КРК. Лизинг» (с 2013 года – ООО «Тройка Лизинг») и ОАО КБ «КРК» (лицензия на осуществления банковских операций отозвана 11 июля 2014 года).

В 2013-2014 годах компания достигла прироста сборов на 316,47% и 42,2% соответственно, а по итогам 2015-го – на 392,47%. В 2016 году сборы страховщика составили 737,97 млн рублей, что на 53,85% превышает показатель предыдущего года, а по итогам 2017-го отмечается снижение поступлений на 8,19%. Объем собранной премии составил 677,54 млн рублей, из них 73,29% пришлось на премии по договорам страхования с розничными клиентами, 26,71% – поступления юрлиц. Сбор премий осуществлен в Санкт-Петербурге и Москве (66,9% и 33,1% соответственно). Выплаты в 2017 году составили 439,72 млн рублей, уровень выплат – 64,9%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 364,52 млн рублей премий, что на 3,15% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 376,37 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 217,7 млн рублей, уровень выплат – 59,72%.

Основные сборы премий в 2017 году пришлись на каско (71,12%) и добровольное медицинское страхование (23,2%). Долю в 3,54% в портфеле общества занимает страхование имущества (из них имущества юридических лиц 2,26%, физлиц – 1,27%).

При помощи посредников в 2017 году общество собрало 671,38 млн рублей (99,09%), размер среднего агентского вознаграждения составил 25,35%.

По итогам 2017 года убыток компании составил 81,64 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и МСФО, что значительно превышает показатель предыдущего года (размер убытка в 2016-м равен 1,54 млн рублей).

Уставный капитал – 240 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 103 ед., страховых агентов-физических лиц – 81 чел. (из них 69 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

«Национальное рейтинговое агентство» присвоило ООО «КРК-страхование» рейтинг надежности ВВ- «Средняя степень надежности» в июне 2011 года, подтвердило в августе 2012 года и отозвало в апреле 2014 года в связи с окончанием срока действия договора.

Руководство: Сергей Филонович (генеральный директор).

Банки-партнеры: АО «Москоммерцбанк», ООО «Русфинанс Банк», ПАО «Транскапиталбанк», АО «Тройка-Д Банк», ООО «Сетелем Банк» и др.

Клиенты: ФГБУ «Санкт-Петербургский многопрофильный центр» Минздрава России, АО «Научно-технический центр единой энергетической системы», ФАУ «Российский морской регистр судоходства», ОАО «Оборонэнерго», ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга», ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» и др.

Дата последнего изменения: 29 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «КРК-Страхование»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3781 от 14.04.2016
Руководитель
Сергей Константинович Филонович (генеральный директор)
по информации на 29 ноября 2018 г.
ОГРН
1027739074747
Адрес
107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, офис 04-09
Телефоны
+7 (812) 438-04-04
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3781 от 14.04.2016 Действует
ЦБРФ СИ № 3781 от 14.04.2016 Действует
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