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Страховая компания БАЛТ-страхование

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
628 000
на 01.05.16
Чистая прибыль, тыс. ₽
5 507
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
1 565 124
за 2015
Объем выплат, тыс. ₽
389 197
за 2015
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование путешественников
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Добровольное медицинское страхование
  • ОСАГО
  • Каско
  • Страхование загородных домов
  • Страхование квартир
  • Страхование ответственности
  • Ипотечное страхование
  • Страхование имущества

Юридическим лицам

  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование опасных объектов
  • Перестрахование
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Страхование имущества
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование предпринимательских рисков
  • Автострахование
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Страхование морских и авиационных рисков
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Справка banki.ru о компании

ООО «БАЛТ-страхование» – относительно небольшая по объему сборов универсальная страховая компания. По итогам 2015 года организация заняла 71-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и вошла в топ-5 по сборам в сегменте сельскохозяйственного страхования. Главными составляющими страхового портфеля компании в 2015 году стали: сельскохозяйственное страхование (25,86%), страхование ГО за неисполнение обязательств по договору (25,28%), страхование имущества юридических лиц (17,39%) и страхование финансовых рисков (11,84%). Сеть филиалов компании представлена в Воронеже, Санкт-Петербурге и Казани. Головной офис расположен в Москве.

7 июля 2016 Банк России приказом № ОД-2176 отозвал лицензии компании на осуществление страхования и перестрахования. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 13 октября 2016 года ООО «БАЛТ-страхование» находится в стадии ликвидации.

С 15 марта 2016 года в ООО «БАЛТ-страхование» приказом Банка России № ОД-861 от 15.03.2016 года назначена временная администрация. Решение о назначении временной администрации Центробанк принял в связи с ненадлежащим исполнением обществом плана восстановления платежеспособности.

Компания «БАЛТ-страхование» была создана в 1991 году в Санкт-Петербурге под наименованием «Сириус». В 1998 году небольшую компанию приобрела крупная страховая группа «НАСТА» (входила в топ-50 крупнейших российских страховых компаний, филиальная сеть группы охватывала 20 регионов страны). В результате «Сириус» получил статус дочерней компании «НАСТА» в Петербурге, был переименован в «НАСТА-Балт» и сконцентрировался на развитии розничного бизнеса (на развитие сети филиалов в Северо-Западном регионе группа «НАСТА» намеревалась инвестировать свыше 1 млн долларов).

В 2008 году у компании снова сменились собственники. Согласно официальным данным, ими стали производственная коммерческая фирма «СибУниверсал» и компания «Эдельвейс», однако участники рынка считают основным владельцем страховщика его генерального директора Евгения Мирошникова. Переехав в Москву и получив название «БАЛТ-страхование», страховщик вошел в состав группы, участником которой стала также небольшая московская кредитная организация – Международный Строительный Банк, и сконцентрировался на обслуживании корпоративных клиентов – торговых, строительных, транспортных и других предприятий.

С появлением новых собственников бизнес «БАЛТ-страхования» начал интенсивно расти. В 2011 году компания вошла в топ-100 крупнейших игроков российского страхового рынка, собрав 672,7 млн рублей страховой премии (для сравнения: в 2008 году «БАЛТ-страхование» занимало 536-е место на рынке, а объем собранной премии составлял 10,2 млн рублей). В последние несколько лет компания активно расширяла региональное присутствие и развивала сегменты банковских и партнерских продаж. При этом приоритетным направлением деятельности «БАЛТ-страхования» являлось страхование крупных корпоративных клиентов, а также имущественное страхование предприятий малого и среднего бизнеса.

В феврале 2016 года «БАЛТ-страхование» уведомило о передаче страхового портфеля по сельскохозяйственному страхованию в ОАО СК «Европа» в связи с добровольным прекращением деятельности по данному виду страхования.

«БАЛТ-страхование» является универсальной компанией, специализирующейся на предоставлении услуг по страхованию гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, сельскохозяйственному страхованию, страхованию прочего имущества юридических лиц и страхованию финансовых рисков.

Компания является членом Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Национальной страховой гильдии (НСГ) и Союза «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков» (НСА). До 1 июля 2015 года общество являлось членом Национального союза страховщиков ответственности (НССО). В настоящее время членство в НССО прекращено в связи с добровольным выходом организации из членов НССО.

Участниками общества являются ООО ПКФ «СибУниверсал» (74,52%) и ООО «Эдельвейс» (25,48%, конечный владелец – компания «Эрпинг Продакшнз Лимитед», зарегистрированная на Кипре). Основным бенефициаром выступает Алексей Налеткин, владеющий ООО ПКФ «СибУниверсал» через ряд юридических лиц.

С 2008 года деятельность компании характеризуется стабильным приростом сборов. В частности, в 2012-2013 годах объемы собранных премий увеличились на 40,61% и 29,87% соответственно. В 2014 году отмечен прирост сборов на 60,92%, а по итогам 2015 года объем поступлений страховщика сократился на 20,83%.

Объем собранной страховой премии в 2015 году составил 1,57 млрд рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 1,98 млрд рублей), из них 96,5% занимают поступления по договорам с юридическими лицами и 3,5% – с физическими лицами. Сбор премий осуществлен в 11 субъектах РФ, из них наибольший объем – в Москве (67,63%). Выплаты компании в 2015 году составили 389,2 млн рублей. Уровень выплат – 24,87%.

Страховой портфель компании в 2015 году распределен следующим образом: страхование ГО (30,86%, из них ответственности за неисполнение обязательств по договору – 25,28%, за причинение вреда третьим лицам – 5,57%), сельскохозяйственное страхование (25,86%, из них на страхование с господдержкой приходится 98,5% собранных по виду премий), страхование имущества юридических лиц (17,39%), страхование финансовых рисков (11,84%), страхование грузов (5,25%), добровольное медицинское страхование (2,36%), страхование от несчастных случаев и болезней (2,28%).

В 2015 году при помощи посредников страховщиком было собрано 1,54 млрд рублей (98,1%), размер среднего агентского вознаграждения составил 47,58%.

Уставный капитал компании – 628 млн рублей (по состоянию на 1 мая 2016 года).

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 5,51 млн рублей, по МСФО – 283 тыс. рублей. На 4 мая 2016 года отчетность по МСФО и отчет о финансовых результатах по РСБУ за 2015 год на официальном сайте страховщика не размещены.

Рейтинги компании:

«Национальное рейтинговое агентство»: рейтинг надежности на уровне ВВВ «Достаточная степень надежности» присвоенный в декабре 2011 года был отозван 19 декабря 2013 года в связи с окончанием срока действия договора.

«Эксперт РА»: В+ «Невысокий уровень надежности» (рейтинг понижен и отозван в связи с окончанием срока его действия 19 февраля 2016 года). Перед отзывом по рейтингу был установлен «развивающийся». Ранее у компании действовал рейтинг В++ «Удовлетворительный уровень надежности» со «стабильным» прогнозом.

Руководство: Павел Щеглов (генеральный директор), Екатерина Пилясова.

Клиенты: АО «Мончегорские Электрические Сети», ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», ГУП «Государственный Природоохранный Центр», ГБУ «Жилищник района Щукино», ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского» и др.

Дата последнего изменения: 17 октября 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «БАЛТ-страхование»
лицензия ЦБРФ СЛ № 1911 от 07.05.2015
Руководитель
Павел Сергеевич Стешенцев (конкурсный управляющий)
по информации на 28 февраля 2018 г.
ОГРН
1037843031093
Адрес
127521, г. Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д. 9, стр. 1
Телефоны
+7 (495) 223-95-00
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 1911 от 07.05.2015 Отозвана

Банк России приказом от 07.07.2016 № ОД-2176 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО «БАЛТ-страхование».

Данное решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.
ЦБРФ СИ № 1911 от 07.05.2015 Отозвана
ЦБРФ ОС № 1911 - 04 от 07.05.2015 Отозвана
ЦБРФ ОС № 1911 - 05 от 07.05.2015 Отозвана
ЦБРФ ПС № 1911 от 07.05.2015 Отозвана
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