Лимит неслыханной щедрости

Увеличение лимита по кредитке не только не провоцирует роста трат, но и не повышает лояльность клиентов Фото: stuartmiles/Depositphotos.com

Банк может увеличить лимит по кредитной карте, даже если вам это не нужно. Провоцирует ли это чрезмерные траты и легко ли вернуть прежние условия обслуживания?

Банки стали лояльнее к тем, кто пользуется кредитками. Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в I квартале этого года средний лимит по таким картам вырос до 55,5 тыс. рублей — более чем на 11% год к году. По статистике бюро «Эквифакс», в I квартале аналогичный показатель был еще выше — 56,1 тыс. рублей, и это максимальное значение за последние три года.

С чего вдруг такая щедрость? По словам гендиректора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, за последние годы улучшилась практика оценки заемщиков и поведение самих клиентов. «Именно в сегменте кредитования с использованием кредитных карт банки наладили наиболее эффективное управление рисками. На ситуацию также оказывает влияние снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам», — поясняет эксперт.

На показатель влияет и общий рост выдач кредитных карт, замечает заместитель генерального директора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников. По данным ЦБ, за прошлый год российские банки эмитировали почти 3 млн кредиток, выдачи увеличились на 45%. А НБКИ подсчитало, что в 2018 году игроки выпустили 11,5 млн таких карт.

Больший лимит ради больших трат?

Активность банков по выдаче кредиток и увеличению лимитов пока не отражается на поведении заемщиков — россияне не стали тратить значительно больше. За I квартал доля используемых средств на кредитных картах снизилась на 2,1 процентного пункта, до 57,9%, подсчитали в НБКИ. Там изменения считают техническими. Траты заемщиков растут, но не так быстро, как лимиты по их кредиткам, говорит Мясников. «За прошедший год средний долг заемщика по кредитной карте вырос на 8%, с 26 тысяч до 28 тысяч рублей. При этом средний лимит по карте за тот же период увеличился на 15% — с 61 тысячи до 70 тысяч рублей», — отмечает представитель ОКБ.

Увеличение лимита по кредитке не только не провоцирует роста трат, но и не повышает лояльность клиентов. В «Народном рейтинге» и на форуме Банки.ру можно найти отзывы граждан, которые недовольны подобными изменениями.

«Вижу только через этот сайт можно уменьшить лимит по карте рассрочки. В офисе обслуживания и через онлайн-чат мне отказали, сказали это невозможно! Ну да, а как увеличивать без согласия — так это всегда пожалуйста!» — писал клиент Хоум Кредит Банка. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.)

Пользователи обычно задаются вопросом: может ли банк по своему усмотрению «осчастливить» клиента и можно ли отменить изменения?

«Зашибись клиентоориентированность... В 3 ночи по Москве приходят две «радостные» смс о том, что мне увеличили КЛ, я ессно не просил, да и зачем он по этой карте больше 40тр, НО, чтобы его вернуть надо обязательно тащиться в офис…» — делился на форуме Банки.ру клиент Промсвязьбанка.

Недовольство граждан вполне объяснимо. «Многие клиенты после повышения боятся быстро потратить полученную сумму и хотят избавиться от этого «соблазна», — отмечает начальник управления анализа рисков Хоум Кредит Банка Константин Зимин. Кроме того, увеличение лимита по кредитке влияет на кредитную историю. «Лимит по карте учитывается при расчете совокупной долговой нагрузки клиента и может оказывать влияние на его скоринговый балл», — поясняет Мясников.

Кто заслуживает щедрости?

Игроки избирательно подходят к увеличению лимита по кредитке, но практически всегда оставляют за собой такое право. Банки.ру изучил условия выпуска и обслуживания кредитных карт организаций из топ-30 по активам — в подавляющем большинстве договоров упоминалось право банка по своему усмотрению увеличить лимит по кредитке. Некоторые банки сразу указывают, в каких случаях это возможно.

«Банк вправе увеличивать лимит кредитования при: отсутствии негативной кредитной истории клиента, приемлемом уровне долговой нагрузки на клиенте и допустимой в рамках кредитной политики банка оценке уровня риска», — указано, например, в документации Альфа-Банка. Подобный подход подтверждают и в других крупных кредитных организациях.

Повышение лимита также зависит от того, насколько активно клиент использует карту, говорит Зимин. «Как правило, нужно три — шесть месяцев, чтобы сформировалось полноценное представление о карточном поведении. В банке разработаны специальные модели, которые его анализируют и предлагают повышенный лимит. Основные влияющие характеристики: частота использования кредитной карты, объем трат, категории совершения покупок, общий срок пользования картой и, самое главное, отсутствие просрочек», — перечисляет эксперт. Он, однако, подчеркивает: если клиент использует небольшой процент своего текущего лимита, банк может подумать, что этого достаточно, и не будет предлагать увеличить допустимую сумму расходов.

Тинькофф Банк повышает лимиты по кредитным картам не чаще одного раза в три месяца, пояснили в пресс-службе кредитной организации. Райффайзенбанк делает такие предложения клиентам не чаще двух раз в год и не ранее чем через шесть месяцев после предыдущего увеличения лимита, рассказал руководитель направления по развитию кредитных карт Райффайзенбанка Дмитрий Коловский. «Частота предложения увеличения лимита зависит в том числе от возможности и желания клиента пользоваться дополнительным кредитным лимитом», — отмечает начальник управления кредитных карт банка «Восточный» Кристина Роганина.

Молчание — знак согласия?

Как правило, банки дают клиенту немного времени, чтобы принять или отклонить предложение об увеличении лимита по кредитке. Например, Сбербанк, Промсвязьбанк, «ЮниКредит» и Совкомбанк сообщают держателям карт об изменениях за пять рабочих дней, Россельхозбанк и «Открытие» — за десять. Предложение банка может быть актуальным и на более долгий срок, если это прописано в рекламном предложении.

А вот реакцию клиента банки трактуют по-разному. Самый распространенный подход можно описать фразой «молчание — знак согласия». Если клиент никак не реагирует на сообщение от банка или не подает заявление о снижении лимита, то считается, что он одобрил «прибавку». Такой подход, в частности, исповедуют Почта Банк, РСХБ, Сбербанк и «ЮниКредит». Последний, например, использует в договоре формулировку, которая, на первый взгляд, выглядит парадоксальной: «если по каким-либо причинам согласие клиента не было получено, то кредитный лимит считается согласованным».

«ФК Открытие» и Райффайзенбанк считают, что клиент соглашается с повышением лимита по кредитке, если после предложения совершает операции по карте. «Уже второй год наш банк повышает лимит, только если это нужно самому клиенту. Клиент получает предложение об увеличении лимита, но происходит оно в момент совершения трансакции, после которой его задолженность превысит текущий лимит», — отмечает Зимин из банка «Хоум Кредит». Такая же политика действует в Росбанке, Совкомбанке и Ситибанке. Московский Кредитный Банк требует от клиентов действий — свое согласие с предложением они должны подтвердить, подав заявление.

Заявление придется подавать и в том случае, если вы не согласны с увеличением лимита по кредитке. «Безусловно, клиент может изменить лимит по карте в меньшую сторону — для этого достаточно направить заявку через дистанционные сервисы либо обратиться в офис банка. Обработка такой заявки проводится моментально», — отметили в пресс-службе банка «Русский Стандарт». В Тинькофф Банке подчеркнули, что при обращении клиент может не только вернуть прежний лимит по карте, но и отказаться от его повышения впредь.

Впрочем, проверка документации банков из топ-30 показала, что не все игроки готовы обрабатывать подобные заявки дистанционно. Опция упоминается в условиях обслуживания кредитных карт Альфа-Банка, Райффайзенбанка и Тинькофф Банка.

При этом Гражданский кодекс защищает россиян от чрезмерной щедрости банков, говорит руководитель департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета Гульнара Ручкина. «Изменение условий договора, перечня услуг, тарифов должно осуществляться с соблюдением процедуры изменения договора, по правилам главы 29 ГК РФ, в частности путем составления письменного дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами (часть 1 статей 452, 820 ГК РФ)», — отмечает юрист. Возможность одностороннего изменения условия договора может ущемлять права потребителя, поэтому у того всегда есть право подать заявление о снижении лимита. «Если банк ответит отказом, заемщик вправе обратиться за защитой своих прав в суд. При этом на сегодняшний день суды чаще всего встают на сторону заемщиков и удовлетворяют их требования о снижении лимитов по кредитной карте», — констатирует Ручкина.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru