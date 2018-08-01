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Страховая компания Инертек

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
130 000
на 01.08.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-5 254
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
4 204
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
8 016
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование
  • Каско
  • Страхование имущества
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Автострахование
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Страхование транспорта
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование предпринимательских рисков
  • Страхование ответственности
Справка banki.ru о компании

ООО СК «Инертек» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года общество занимает 191-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 71-е место по сборам в сегменте страхования грузов. Основные доли страхового портфеля компании пришлись на страхование грузов (74,55%) и каско (15,03%). Страховая деятельность осуществляется в Москве, Московской области, Северо-Западном регионе и Краснодарском крае. Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.

СК «Инертек» создана в мае 1994 года в организационно-правовой форме АОЗТ (Акционерное общество закрытого типа). В июне 2004 года СК «Инертек» преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью. Компания является универсальным страховщиком, предоставляющим широкий перечень услуг юридическим и физическим лицам. Приоритетными направлениями деятельности компании в 2017 году являлись: страхование грузов, страхование средств наземного транспорта, страхование имущества юридических и физических лиц.

СК «Инертек» является членом «Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада» и Всероссийского союза страховщиков.

Участниками страхового общества являются Анна Рузина (65,3%), ООО «Клео-Групп» (22,85%, единственный владелец – Михаил Рузин*) и Елена Рузина (11,85%). Указанные физические лица состоят в родственных связях.

С 2012 года компания демонстрирует почти беспрерывное снижение объема страховых сборов (прирост на 7,22% отмечается лишь в 2013-м). В 2014-2015 годах поступления уменьшились на 19,49% и 1,78% соответственно, а по итогам 2016-го – на 33,98%. В 2017 году размер премии составил 4,2 млн рублей (минус 33,98% к 2016-му), из них 86,56% занимают сборы с юридических лиц и 13,44% – с физических лиц. Сбор премий осуществлен в Москве (74,55%), Санкт-Петербурге (24,55%), Московской области (0,5%) и Краснодарском крае (0,4%). Выплаты в 2017 году достигли 8,02 млн рублей, уровень выплат – 190,68%. За первый квартал 2018 года страховщиком было собрано 190 тыс. рублей (24,84% от аналогичного периода предыдущего года), выплачено – 63 тыс. рублей. Уровень выплат за последний отчетный период равен 33,16%.

Страховой портфель компании в 2017 году включает следующие виды бизнеса: страхование грузов (74,55%), каско (15,03%), страхование имущества (5,56%, из них имущества юридических лиц – 3,16%, физических лиц – 2,4%), страхование от несчастных случаев и болезней (4,76%).

При помощи посредников в 2017 году страховщиком было собрано 3,34 млн рублей (79,42%), размер среднего агентского вознаграждения составил 23,75%.

По итогам 2017 года компания получила убыток в размере 5,25 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 5,46 млн рублей по МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с прибылью в размере 824 тыс. рублей по РСБУ и 1,18 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 130 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 7 чел., страховых агентов-физических лиц – 2 чел., страховые агенты-юридические лица – отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Перестраховочная защита обеспечивается страховыми и перестраховочными компаниями России: ООО «Страховая компания «ТИТ», АО «Российская Национальная Перестраховочная Компания», АО «СОГАЗ».

Руководство: Галина Юнак (генеральный директор), Наталья Лебединова (гл. бухгалтер).

*Михал Рузин – российский предприниматель, бывший президент саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Паритет». Известен своими связями с бывшим министром финансов Подмосковья Алексеем Кузнецовым, против которого Следственный комитет при Прокуратуре РФ (СКП) в 2008 году возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (незаконное завладение подмосковной землей на 20 млрд. долларов), по которому Рузин проходил в качестве свидетеля. В настоящее время Михаил Рузин совместно с Александром Ваккой владеет ООО «Можайский лес» (лесозаготовка), садовым товариществом «Рассвет» в Дмитровском районе Московской области, а также рядом других организаций и предприятий в Москве и Московской области. Ранее под контролем Рузина находился АКБ «Крыловский» (72,73% акций), лицензия на осуществление банковских операций которого отозвана приказом Банка России от 02.08.2017 N ОД-2190.

Дата последнего изменения: 10 августа 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Инертек»
лицензия ЦБРФ СЛ № 2169 от 23.03.2015
Руководитель
Галина Анатольевна Юнак (генеральный директор)
по информации на 10 августа 2018 г.
ОГРН
1047811024062
Адрес
190031, г. Санкт-Петербург, Спасский переулок, д. 14/35, литер А, оф. 605
Телефоны
+7 (812) 380-52-57
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 2169 от 23.03.2015 Действует
ЦБРФ СИ № 2169 от 23.03.2015 Действует
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