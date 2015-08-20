Страховая компания Моя страховая компания

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
258 915
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
23
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 20 августа 2015 года отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО «Моя Страховая Компания».Решение принято в связи с неустранением нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 03.06.2015 № ОД-1232 «О приостановлении действия лицензий»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов и вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».

В связи с отзывом лицензии общество обязано:

принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;

исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;

осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или) расторжение указанных договоров.

Общество в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования другому страховщику.

Дата последнего изменения: 13 августа 2019 г.
Справочная информация о компании
ООО «Моя страховая компания»
лицензия ФССН С №3895 77 от 22.11.2010
Руководитель
Александр Карасев
по информации на 12 апреля 2015 г.
ОГРН
1037739837585
Адрес
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 2
Телефоны
+7 (495) 230-00-54
+7 (495) 937-43-71
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН С №3895 77 от 22.11.2010 Отозвана

Лицензия отозвана приказом Банка России от 20 августа 2015 года в связи с неустранением нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов и вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».
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