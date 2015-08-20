Страховая компания Моя страховая компания

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Банк России приказом от 20 августа 2015 года отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО «Моя Страховая Компания».Решение принято в связи с неустранением нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 03.06.2015 № ОД-1232 «О приостановлении действия лицензий»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов и вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».



В связи с отзывом лицензии общество обязано:

принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;

исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;

осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или) расторжение указанных договоров.

Общество в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования другому страховщику.

Дата последнего изменения: 13 августа 2019 г.