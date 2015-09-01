Страховая компания Апогей Мед

Справка banki.ru о компании

ООО «Апогей Мед» – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на добровольном медицинском страховании. По итогам 2014 года компания заняла 197-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 43-е место в сегменте ДМС – единственной составляющей страхового портфеля по итогам года. Компания не имеет филиалов и представительств, а также дочерних и зависимых обществ. Головной офис находится в Москве.

Банк России приказом от 14.01.2016 года № ОД-77 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Апогей Мед».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 07.10.2015 № ОД-2699), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

ООО «Апогей Мед» работает с 1998 года и специализируется на добровольном медицинском страховании.



Главным участником страховой организации является ООО «МК «Апогей», владеющее 99,73% уставного капитала. Конечными бенефициарами в равных долях выступают Сергей Сазонов, Владимир Слонов и Борис Тамаркин.

В 2012 и 2013 годах компания демонстрировала существенное увеличение объема страховых премий – на 30,33% и 37,65% соответственно. В 2014 году отмечено снижение объема поступлений на 14,87%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 247,11 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 290,27 млн рублей), 99,58% из них составляют сборы с физических лиц. По территориальному распределению наибольший объем страховых премий собран в Москве (53,23%) и Московской области (46,77%).

Выплаты в 2014 году составили 158,18 млн рублей. Уровень выплат – 64,01%. По итогам работы за первое полугодие 2015 года страховщиком было собрано 114,72 млн рублей (минус 16,66% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено – 68,72 млн рублей.

Единственной составляющей страхового портфеля в 2014 году являлось добровольное медицинское страхование (100%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 209,43 млн рублей (84,75%), размер среднего агентского вознаграждения составил 1,11%.

По итогам 2014 года убыток компании, согласно отчетности по РСБУ, составил 15,03 млн рублей, по МСФО – 4,12 млн рублей.

Уставный капитал – 60 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2015 года).

На 1 октября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Светлана Николаева (генеральный директор).

Партнерами компании являются лечебные учреждения, родильные дома, клинические и детские больницы Москвы и Московской области.

Дата последнего изменения: 26 мая 2016 г.