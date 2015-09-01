Россия
Вход
Поиск

Страховая компания Апогей Мед

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
60 000
на 01.09.15
Чистая прибыль, тыс. ₽
-15 029
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
247 105
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
158 176
за 2014
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
Справка banki.ru о компании

ООО «Апогей Мед» – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на добровольном медицинском страховании. По итогам 2014 года компания заняла 197-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 43-е место в сегменте ДМС – единственной составляющей страхового портфеля по итогам года. Компания не имеет филиалов и представительств, а также дочерних и зависимых обществ. Головной офис находится в Москве.

Банк России приказом от 14.01.2016 года № ОД-77 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Апогей Мед».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 07.10.2015 № ОД-2699), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

ООО «Апогей Мед» работает с 1998 года и специализируется на добровольном медицинском страховании.

Главным участником страховой организации является ООО «МК «Апогей», владеющее 99,73% уставного капитала. Конечными бенефициарами в равных долях выступают Сергей Сазонов, Владимир Слонов и Борис Тамаркин.

В 2012 и 2013 годах компания демонстрировала существенное увеличение объема страховых премий – на 30,33% и 37,65% соответственно. В 2014 году отмечено снижение объема поступлений на 14,87%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 247,11 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 290,27 млн рублей), 99,58% из них составляют сборы с физических лиц. По территориальному распределению наибольший объем страховых премий собран в Москве (53,23%) и Московской области (46,77%).

Выплаты в 2014 году составили 158,18 млн рублей. Уровень выплат – 64,01%. По итогам работы за первое полугодие 2015 года страховщиком было собрано 114,72 млн рублей (минус 16,66% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено – 68,72 млн рублей.

Единственной составляющей страхового портфеля в 2014 году являлось добровольное медицинское страхование (100%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 209,43 млн рублей (84,75%), размер среднего агентского вознаграждения составил 1,11%.

По итогам 2014 года убыток компании, согласно отчетности по РСБУ, составил 15,03 млн рублей, по МСФО – 4,12 млн рублей.

Уставный капитал – 60 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2015 года).

На 1 октября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Светлана Николаева (генеральный директор).

Партнерами компании являются лечебные учреждения, родильные дома, клинические и детские больницы Москвы и Московской области.

Дата последнего изменения: 26 мая 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «Апогей Мед»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3252 от 22.12.2014
Руководитель
Светлана Николаевна Николаева (генеральный директор)
по информации на 26 мая 2016 г.
ОГРН
1027739139196
Адрес
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 8
Телефоны
+7 (495) 640-22-92
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3252 от 22.12.2014 Отозвана

Банк России приказом от 14.01.2016 года № ОД-77 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО СК «Апогей Мед».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
Новости
Все страховые компании
 2192
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах