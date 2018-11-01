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Страховая компания УралСиб Страхование

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
653 381
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
21 484
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
1 253 957
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
9 457
за 2017
Предложения страховой компании УралСиб Страхование
Страхование путешественников
Страхование от несчастных случаев
Страхование квартиры
Добровольное страхование ответственности
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование путешественников
  • Страхование имущества
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование грузов
  • Страхование предпринимательских рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества
  • Страхование транспорта
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование финансовых рисков
Информация о компании

СК УРАЛСИБ Страхование (бывш. Связной Страхование) – универсальная страховая компания, осуществляющая свою деятельность с 1993 года. Компания вошла в группу УРАЛСИБ в ноябре 2016 года. Компания обладает высоким рейтингом надежности на уровне ruBB- (А по старой шкале рейтингования) от RAEX (Эксперт РА) и предоставляет широкий спектр страховых услуг для частных и корпоративных клиентов.

Для частных клиентов СК УРАЛСИБ Страхование предлагает удобные страховые решения, которые можно приобрести онлайн на официальном сайте:

- Страхование выезжающих за рубеж

- Страхование квартиры

- Страхование гражданской ответственности

- Страхование от несчастного случая, в том числе от укуса клеща

Для корпоративных клиентов компания разработала программы страхования имущественного комплекса и ответственности, здоровья персонала и профилактики заболеваний. Частные клиенты получат страховую поддержку на каждом этапе жизни. Компания предлагает решения для финансовой стабильности семьи, защиты здоровья, имущества, ответственности и страхование в путешествиях.

Справка banki.ru о компании

ООО СК «УралСиб Страхование» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. Входит в состав страховой группы «УралСиб». По итогам 2017 года общество заняло 78-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 23-е место по сборам в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней (69,65% страхового портфеля). Компания не имеет представительств и филиалов. Центральный офис компании находится в Москве.

Общество зарегистрировано в июне 1993 года как Товарищество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Арго». Позже организация была переименована в ООО Страховая компания «Арго Интерполис». В конце 2011 года СК «Арго Интерполис» была приобретена Группой компаний «Связной» и была переименована в ООО СК «Связной Страхование». В ноябре 2016 года в связи со сменой акционера компания сменила название на ООО СК «УралСиб Страхование» и стала частью ФК «УРАЛСИБ». В апреле 2017 года компания включена в состав Всероссийского союза страховщиков.

Согласно бизнес-модели компании ключевым сегментом остается банкострахование. При этом компания активно развивает партнерский канал продаж, в частности страхование квартир через ЕПД, страхование клиентов МФО и продажи «коробочных» решений в ритейле. В корпоративном бизнесе УРАЛСИБ Страхование делает упор на страховании имущества, ответственности юридических лиц и страховании грузов.

Единственным владельцем компании с декабря 2017 года является Василий Трохин, которому напрямую принадлежит 0,01% и опосредованно 99,99% через ООО «ФинСервис». В разные годы собственниками компании являлись АО «Финансовая корпорация «УралСиб» (с ноября 2016-го) и крупнейший в России мультиканальный ритейлер федерального масштаба ЗАО «Связной Логистика» (с 2012 года).

В 2012 году компания собрала 54,7 млн рублей страховых премий против 287 тыс. рублей годом ранее, показав тем самым наилучший результат в рэнкинге на тот период. В последующие годы отмечается резкое падение взносов. В частности, по итогам 2013 года объем сборов сократился на 76,61%, а в 2014-2015 годах – на 34,7% и 12,62% соответственно. В 2016 году отмечается позитивная динамика поступлений (+28,93%), а по итогам 2017-го страховщик достиг колоссального прироста сборов, собрав 1,25 млрд рублей против 9,41 млн рублей годом ранее, что впервые вывело компанию в топ-100 страховщиков России (78-е место по сборам). В структуре сборов 86,5% занимают премии по договорам с физическими лицами, 13,5% – доля юридических лиц. Основной объем премий собран в Москве (98,27%). Размер страхового возмещения по итогам минувшего года равен 9,46 млн рублей, уровень выплат – 0,75%. За 9 месяцев 2018 года страховщик получил 1,99 млрд рублей премий, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 534,05 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 36,44 млн рублей, уровень выплат – 1,83%.

По итогам работы в 2017 году в страховом портфеле компании наиболее существенные доли приходятся на страхование от несчастных случаев и болезней (69,65%), добровольное медицинское страхование (6,59%), страхование имущества (15,58%, из них имущества физических лиц – 9,23%, юридических лиц – 6,35%) и страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (2,39%).

В 2017 году при помощи посредников общество собрало 1,19 млрд рублей (94,7% от всего объема сборов), среднее агентское вознаграждение составило 68,24%.

В 2017 году чистая прибыль страховщика согласно отчетности по РСБУ составила 21,48 млн рублей, что в 2,1 раза больше, чем в предыдущем отчетном периоде (в 2016-м – 10,2 млн рублей). Совокупный доход по МСФО в 2017 году достиг 88,62 млн рублей против 8,9 млн рублей годом ранее.

Уставный капитал – 653,38 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 51 ед., страховых агентов-физических лиц – 1293 чел. (из них 19 – индивидуальные предприниматели), фактическая численность персонала – 74 чел.

Рейтинг компании

Эксперт РА повысило рейтинг финансовой надежности СК «Уралсиб Страхование» до уровня ruBB (дата события – 22 августа 2018 года). По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВВ- со стабильным прогнозом.

Правление: Мария Мальковская (председатель правления, генеральный директор), Фёдор Аксёнов, Владислав Бунто, Олег Воробьев, Михаил Дорофеев, Анна Костюк.

Совет директоров: Василий Трохин (председатель), Мария Мальковская, Алексей Серебряков, Олек Теонидис.

Клиенты: АО «Электросеть», ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань», МГИМО МИД России и др.

*Страховая группа «УралСиб» является частью финансовой корпорации «УралСиб», объединяющей инвестиционный бизнес (ООО «УралСиб Кэпитал – Финансовые услуги»), страхование (АО «Страховая группа «УралСиб», АО «УралСиб Жизнь», ОАО «Медицинская страховая компания «УралСиб»), лизинговый бизнес, интернет-трейдинг, а также банковский бизнес представленный УралСиб │ Private Bank, Банком УралСиб и Банком «БФА».

Дата последнего изменения: 14 декабря 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «УралСиб Страхование»
лицензия ЦБРФ СЛ № 0667 от 22.01.2018
Руководитель
Мария Александровна Мальковская (генеральный директор)
по информации на 19 апреля 2018 г.
ОГРН
1027739608005
Адрес
117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом. 65, корпус 1, этаж 14, пом. 1401
Телефоны
+7 (495) 784-77-55
8 800 234-77-55
Официальный сайт
https://www.uralsibins.ru/​​​​​​​
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 0667 от 22.01.2018 Действует
ЦБРФ СИ № 0667 от 22.01.2018 Действует
ЦБРФ ПС № 0667 от 15.02.2018 Действует
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