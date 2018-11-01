Страховая компания УралСиб Страхование

Справка banki.ru о компании

ООО СК «УралСиб Страхование» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. Входит в состав страховой группы «УралСиб». По итогам 2017 года общество заняло 78-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 23-е место по сборам в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней (69,65% страхового портфеля). Компания не имеет представительств и филиалов. Центральный офис компании находится в Москве.

Общество зарегистрировано в июне 1993 года как Товарищество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Арго». Позже организация была переименована в ООО Страховая компания «Арго Интерполис». В конце 2011 года СК «Арго Интерполис» была приобретена Группой компаний «Связной» и была переименована в ООО СК «Связной Страхование». В ноябре 2016 года в связи со сменой акционера компания сменила название на ООО СК «УралСиб Страхование» и стала частью ФК «УРАЛСИБ». В апреле 2017 года компания включена в состав Всероссийского союза страховщиков.



Согласно бизнес-модели компании ключевым сегментом остается банкострахование. При этом компания активно развивает партнерский канал продаж, в частности страхование квартир через ЕПД, страхование клиентов МФО и продажи «коробочных» решений в ритейле. В корпоративном бизнесе УРАЛСИБ Страхование делает упор на страховании имущества, ответственности юридических лиц и страховании грузов.



Единственным владельцем компании с декабря 2017 года является Василий Трохин, которому напрямую принадлежит 0,01% и опосредованно 99,99% через ООО «ФинСервис». В разные годы собственниками компании являлись АО «Финансовая корпорация «УралСиб» (с ноября 2016-го) и крупнейший в России мультиканальный ритейлер федерального масштаба ЗАО «Связной Логистика» (с 2012 года).

В 2012 году компания собрала 54,7 млн рублей страховых премий против 287 тыс. рублей годом ранее, показав тем самым наилучший результат в рэнкинге на тот период. В последующие годы отмечается резкое падение взносов. В частности, по итогам 2013 года объем сборов сократился на 76,61%, а в 2014-2015 годах – на 34,7% и 12,62% соответственно. В 2016 году отмечается позитивная динамика поступлений (+28,93%), а по итогам 2017-го страховщик достиг колоссального прироста сборов, собрав 1,25 млрд рублей против 9,41 млн рублей годом ранее, что впервые вывело компанию в топ-100 страховщиков России (78-е место по сборам). В структуре сборов 86,5% занимают премии по договорам с физическими лицами, 13,5% – доля юридических лиц. Основной объем премий собран в Москве (98,27%). Размер страхового возмещения по итогам минувшего года равен 9,46 млн рублей, уровень выплат – 0,75%. За 9 месяцев 2018 года страховщик получил 1,99 млрд рублей премий, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 534,05 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 36,44 млн рублей, уровень выплат – 1,83%.

По итогам работы в 2017 году в страховом портфеле компании наиболее существенные доли приходятся на страхование от несчастных случаев и болезней (69,65%), добровольное медицинское страхование (6,59%), страхование имущества (15,58%, из них имущества физических лиц – 9,23%, юридических лиц – 6,35%) и страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (2,39%).

В 2017 году при помощи посредников общество собрало 1,19 млрд рублей (94,7% от всего объема сборов), среднее агентское вознаграждение составило 68,24%.

В 2017 году чистая прибыль страховщика согласно отчетности по РСБУ составила 21,48 млн рублей, что в 2,1 раза больше, чем в предыдущем отчетном периоде (в 2016-м – 10,2 млн рублей). Совокупный доход по МСФО в 2017 году достиг 88,62 млн рублей против 8,9 млн рублей годом ранее.

Уставный капитал – 653,38 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 51 ед., страховых агентов-физических лиц – 1293 чел. (из них 19 – индивидуальные предприниматели), фактическая численность персонала – 74 чел.

Рейтинг компании

Эксперт РА повысило рейтинг финансовой надежности СК «Уралсиб Страхование» до уровня ruBB (дата события – 22 августа 2018 года). По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВВ- со стабильным прогнозом.

Правление: Мария Мальковская (председатель правления, генеральный директор), Фёдор Аксёнов, Владислав Бунто, Олег Воробьев, Михаил Дорофеев, Анна Костюк.



Совет директоров: Василий Трохин (председатель), Мария Мальковская, Алексей Серебряков, Олек Теонидис.

Клиенты: АО «Электросеть», ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань», МГИМО МИД России и др.

*Страховая группа «УралСиб» является частью финансовой корпорации «УралСиб», объединяющей инвестиционный бизнес (ООО «УралСиб Кэпитал – Финансовые услуги»), страхование (АО «Страховая группа «УралСиб», АО «УралСиб Жизнь», ОАО «Медицинская страховая компания «УралСиб»), лизинговый бизнес, интернет-трейдинг, а также банковский бизнес представленный УралСиб │ Private Bank, Банком УралСиб и Банком «БФА».

Дата последнего изменения: 14 декабря 2018 г.