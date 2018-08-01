Страховая компания Трудовое страхование

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Трудовое страхование» (ранее ООО «СКО правопорядка») – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года организация заняла 198-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 56-е по сборам в сегменте страхования ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (100% сборов). Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис находится в Москве.

Компания является правопреемником ООО «Строительная страховая группа» (ранее – ООО «Страховая компания «РуТАС») и ООО «Страховая компания Опора правопорядка» (сокр. – ООО «СКО правопорядка»). Общество работает на страховом рынке с декабря 2003 года. Компания являлась членом Национального союза страховщиков ответственности (НССО) с 14 декабря 2011 года и осуществляла обязательное страхование ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО) и обязательное страхование ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП). С 12 октября 2015 года общество прекратило свое членство в НССО в связи с добровольным выходом из союза. С даты выхода заключение новых договоров ОСГОП и ОСОПО прекращено.



В октябре 2015 года компания была включена в список страховщиков, которые в соответствии с законом о долевом строительстве вправе осуществлять страхование ответственности застройщиков. С мая 2016 года компания исключена из списка страховщиков ответственности застройщиков.

В июле 2016 года компания уведомила о намерении передать в СК «Опора» портфель по ряду видов добровольного страхования (от несчастных случаев и болезней, медицинскому страхованию, средств наземного транспорта, грузов, предпринимательских и финансовых рисков и др.). Передача страхового портфеля осуществлена в связи с отказом страховщика от осуществления добровольных видов страхования (решение от 8 июля 2016 года) и завершена в декабре 2016 года.

14 апреля 2017 года Банк России приказом № ОД-985 отозвал лицензию компании на осуществление перестрахования. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности. В мае того же года страховщик сообщил о намерении передать АО «СК Опора» портфель по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда во время аварии на опасном объекте и обязательному страхованию ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. Передача портфелей связана с добровольным отказом общества от осуществления данных видов деятельности. В ноябре 2017 года СК «Трудстрах» получила лицензию на деятельность по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.

Участниками общества являются: само общество (79,7%), ООО «Гермес» (20,26%, владелец общества – Алексей Тарасов) и Валентина Колыханова (0,04%).

В 2012 году компания заняла 139-е место по объему поступлений среди российских страховщиков (лучшее положение в рэнкинге), собрав 414,62 млн рублей премий (прирост 74,44% к аналогичному показателю 2011 года). В 2013 году сборы сократились на 1,99%, а в 2014-м – увеличились на 7,2%. По итогам 2015-2016 годов отмечается снижение объема поступлений на 41,56% и 8,78% соответственно. В 2017-м падение сборов достигло максимума, объем собранной премии составил 718 тыс. рублей – 0,31% от показателя предыдущего года. Размер выплат в минувшем году достиг 2,2 млн рублей, уровень выплат – 306,82%. За период январь-март 2018 года сборы страховщика отсутствуют, сумма выплат равна 190 тыс. рублей.

Страховой портфель компании по итогам 2017 года состоит из страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (100%). Премии собраны обществом без привлечения посредников.

По итогам 2017 года компания получила чистую прибыль по РСБУ и МСФО в размере 23,32 млн рублей. Предыдущий год страховщик завершил с убытком в 94,75 млн рублей согласно двух видов отчетности.

31 августа 2017 года собранием участников ООО «СК Трудстрах» принято решение сб уменьшении уставного капитала. Уставный капитал общества, составляющий 591,5 млн рублей уменьшается на 333,06 млн рублей путём погашения доли, принадлежащей обществу. Размер изменённого капитала юридического лица c 29 декабря 2017 года составляет 258,43 млн рублей.

Рейтинги компании

«Эксперт РА» понизило рейтинг надежности компании до уровня В «Низкий уровень надежности» и отозвало его в связи с окончанием срока действия договора. Перед отзывом по рейтингу был установлен негативный прогноз (дата актуализации – 6 июня 2016 года). Ранее у компании действовал рейтинг В++ «Удовлетворительный уровень надежности» со «стабильным» прогнозом.

«Национальное Рейтинговое Агентство» отозвало рейтинг финансовой устойчивости ООО «ССГ» по просьбе компании (дата события – 26 августа 2016 года). Рейтинг выхода присвоен на уровне CC+ «Невысокая степень надежности». Рейтинг был впервые присвоен компании в 2009 году на уровне BBB+ «Достаточная степень надежности». Последнее рейтинговое действие датировано 08.07.2016 года, когда рейтинг был понижен до уровня «СС+» с негативным прогнозом.

Руководство: Антон Резников (генеральный директор), Нина Евсеева (гл. бухгалтер).

Партнеры

Банки: АО «НС Банк», АКБ «Российский капитал», АО «Генбанк», ПАО «Балтинвестбанк» и др.

Клиенты: ОАО «Москапстрой», «СУ-155», АО «Мосгаз», «Мосинжстрой», ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ», ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», ОАО «Концерн МонАрх», ГБУ «Гормост», ГБУ «Автомобильные дороги», ГУП города Москвы «Мосремонт», ГУП «МосжилНИИпроект» и др.

Дата последнего изменения: 1 ноября 2018 г.