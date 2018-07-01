Страховая компания Страховой Дом ЕДИНСТВО

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Страховой Дом ЕДИНСТВО» (ранее СК «Гражданский Страховой Дом») – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года организация заняла 164-е место по размеру собранной страховой премии в ренкинге российских страховщиков и 91-е место в сегменте добровольного медицинского страхования (72% страхового портфеля). Компания не имеет представительств и филиалов. Головной офис расположен в Москве.

СК «Страховой Дом ЕДИНСТВО» ведет деятельность на российском страховом рынке с марта 2003 года и входит в состав холдинга, управляющей компанией которого является Столичная трастовая компания «Союз». Приоритетным направлением деятельности компании считается страхование технологически сложных рисков наукоемких отраслей экономики. За период с 2003 года компания обеспечивала страховую защиту наземных стартовых комплексов «Союз», «Протон», «Зенит», «Циклон» космодрома Байконур при осуществлении более 300 космических запусков в рамках Федеральной космической программы РФ, в интересах Министерства обороны РФ, а также коммерческих проектов. Под действующим названием компания работает с марта 2018 года, ранее деятельность осуществлялась под наименованием ООО СК «Гражданский Страховой Дом».



В настоящее время основными страховыми специализациями общества являются: добровольное медицинское страхование, страхование космических, морских и авиационных рисков, страхование грузов и строительно-монтажных рисков и перестрахование.

Компания является членом Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков (РААКС) и Всероссийского Союза Страховщиков.

В сентябре 2015 года компания уведомила о своем намерении добровольно передать страховой портфель в связи с выходом из Национального союза страховщиков ответственности (НССО) и добровольным отказом от осуществления страховой и перестраховочной деятельности в части ОСОПО (страхование ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов). 1 декабря 2015 года страховой и перестраховочный портфель компании в части обязательств по договорам ОСОПО был передан в АО «СОГАЗ».

За последние годы в отношении компании Банк России дважды издавал приказы об отзыве лицензий. 16 июня 2016 года была отозвана лицензия на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта (приказ № ОД-186), а 14 декабря 2017-го – на осуществление перестрахования (приказ № ОД-3504). Решения об отзыве приняты в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности. Следующим шагом регулятора стал отзыв лицензий на осуществление добровольного личного страхования и добровольного имущественного страхования (лицензии СЛ № 3678 и СИ № 3678 от 27.04.2018) в связи с отказом страховщика от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (приказ № ОД-2199 от 23.08.2018 года).

Единственным участником общества является Андрей Поляков (100%).



В 2013 году компания собрала на 5,1% больше премий, чем в предыдущем отчетном году – 684,96 млн рублей против 651,74 млн рублей в 2012-м. В 2014 году зафиксировано небольшое снижение объема поступлений (-0,23%), а следующий период деятельности страховщика характеризуется резким падением сборов на страховом рынке: в 2015 году – на 72,52%, а по итогам 2016-го – на 77,45%. В 2017 году размер собранной премии составил 50,2 млн рублей, что на 18,54% превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 42,35 млн рублей, что соответствует 186-му месту в ренкинге). В структуре сборов 95,26% занимают взносы юридических лиц, 4,74% – доля физических лиц. Основной объем премий собран в Москве (94,65%) и на Байконуре (5,06%). Выплаты в 2017 году составили 35,94 млн рублей, уровень выплат – 71,59%. За первый квартал 2018 года страховщиком собрано 32,35 млн рублей страховых премий, что на 39,74% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Размер страховых выплат последний отчетный период составил 7,75 млн рублей, уровень выплат – 23,94%.

Основные доли страхового портфеля компании в 2017 году занимают: добровольное медицинское страхование (72%), каско (12,73%), страхование от несчастных случае и болезней (9,36%) и страхование имущества юридических лиц (4,61%).

При помощи посредников в 2017 году компания собрала 2,38 млн рублей страховых премий (4,75%), размер среднего агентского вознаграждения составил 17,49%.

По итогам 2017 года компания получила убыток в размере 186,81 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 178,14 млн рублей по МСФО. Предыдущий год страховщик также завершил с отрицательным финансовым результатом – 196,31 млн рублей по РСБУ и 66,59 млн рублей по МСФО.

18 декабря 2017 года единственным участником ООО «СК «Гражданский страховой дом» принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставный капитал общества, составляющий 480 млн рублей уменьшается на 330 млн рублей путём уменьшение номинальной стоимости долей всех участников общества. Размер изменённого капитала компании с 22 февраля 2018 года составляет 150 млн рублей.

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 39 чел., страховых агентов-физических лиц – 5 чел. (из них 2 – индивидуальные предприниматели), страховые агенты-юридические лица – отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Ирина Новикова (генеральный директор), Елена Шишкина, Людмила Мастыкина.

Партнерами компании по перестрахованию являются крупные зарубежные компании: Hannover Re (Германия), Lloyd 's Syndicate (Лондон), XL Speciality Insurance Company (USA), AXIS Speciality Limited, а также лидеры российского страхового рынка: «Ингосстрах», «АльфаСтрахование», «СОГАЗ» и др.

Клиенты компании: Федеральное космическое агентство, ГУП «БайконурЭнерго», компании холдинга СТК «Союз», Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс», ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ГУП «Газовое хозяйство», ФГУП Научно-технический центр «Охрана», РКК «Энергия имени С.П. Королёва, ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва, АО «Военторг», ООО «Военторг-Ритейл», ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» и др.

Дата последнего изменения: 27 августа 2018 г.