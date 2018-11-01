Страховая компания Чулпан-Жизнь

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Чулпан-Жизнь» – относительно небольшая по объему сборов компания, специализирующаяся на страховании жизни корпоративных и розничных клиентов на территории Республики Татарстан (100% сборов). По итогам 2017 года организация заняла 99-е место на российском страховом рынке по объему собранной страховой премии, 20-е место по сборам в сегменте страхования жизни (99,47% страхового портфеля). Компания зарегистрирована в Альметьевске и имеет 12 филиалов в различных регионах Республики Татарстан.

СК «Чулпан-Жизнь» была создана в июне 2006 года как дочерняя компания универсального страховщика АО «СК «Чулпан»* (к тому времени СК «Чулпан» занимала лидирующие позиции на страховом рынке Татарстана и являлась компанией федерального масштаба). Изначально сконцентрировавшись на корпоративном страховании жизни, а впоследствии, активно развивая розничное направление, компании удалось быстро стать одним из лидеров сегмента по страхованию жизни, растущему в основном за счет страхования жизни заемщиков кредитов. За сравнительно короткий срок компания превратилась в крупнейшего страховщика жизни в Поволжье, удерживающего лидирующие позиции среди страховщиков жизни по всей России. По итогам 2017 года компания заняла 11-е место по размеру собранной премии среди региональных страховщиков Татарстана и третье место в сегменте профильного вида деятельности – страхования жизни.



В июне 2017 года компания уведомила о принятии страхового портфеля по добровольному страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование жизни (иных договоров добровольного личного страхования) от ООО СК «АСКО-Жизнь» (144-е место по сборам в ренкинге российских страховщиков и 22-е место среди страховщиков жизни по итогам 2016 года). СК «Чулпан-Жизнь» является членом Всероссийского союза страховщиков.

Единственным участником общества является универсальный региональный страховщик, один из лидеров по сборам в Республике Татарстан АО «СК «Чулпан» (доля участия – 100%).

С 2009 года компания демонстрирует незначительный, но стабильный прирост сборов. В 2013 году организация собрала на 7,27% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (657,12 млн рублей против 612,59 млн рублей годом ранее). В 2014-2015 годах темпы прироста составили 4,48% и 4,8% соответственно, а по итогам 2016 года – 5,97%. В 2017 году объем собранной премии составил 830,16 млн рублей, что на 8,88% больше, чем годом ранее (в 2016-м – 762,47 млн рублей). В структуре сборов 60,1% занимают взносы по договорам с физлицами и 39,9% – с юрлицами. Размер страховых выплат в 2017 году достиг 1,33 млрд рублей, уровень выплат – 160,72%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 510,54 млн рублей премий, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 530,7 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 374,59 млн рублей, уровень выплат – 73,37%.

В структуре сборов «Чулпан-Жизни» в 2017 году наибольшую долю занимают премии по договорам страхования жизни (99,47%). Остаток сборов приходится на страхование от несчастных случаев и болезней и пенсионное страхование.

При помощи посредников в 2017 году компания собрала 522,27 млн рублей (62,91%), размер среднего агентского вознаграждения составил 3,62%.

В 2017 году чистая прибыль страховщика согласно отчетности по РСБУ составила 40,43 млн рублей, по МСФО – 3,8 млн рублей. В предыдущем году компания показала убыток по РСБУ в размере 51,32 млн рублей и прибыль в 27,8 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 240 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 77 чел., страховых агентов-физических лиц – 204 чел., страховые агенты-юридические лица – отсутствуют.

Рейтинг компании

«Эксперт РА» присвоило рейтинг СК «Чулпан-Жизнь» на уровне ruBBB+ и отозвало его в связи с отказом компании от актуализации (дата события – 21 июня 2017 года). По рейтингу установлен и отозван стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг А+(II) со стабильным прогнозом.

Руководство: Рустем Садыков (директор), Светлана Ишмурзина (главный бухгалтер).

Списочный состав своих клиентов компания не раскрывает.

* АО «СК «Чулпан» – универсальная компания, средняя по размеру сборов (по итогам 2017 года заняла 58-е место по размеру страховой премии в ренкинге российских страховщиков и второе место по сборам в Республике Татарстан). Имеет три дочерние компании: ООО СМО «Чулпан-Мед» (специализируется на медицинском страховании), ООО СК «Чулпан-Жизнь» (страхование жизни) и ООО ЛПЦ «Чулпан-Медицина» (медицинская организация). Региональная сеть компании состоит из 16 филиалов и 8 представительств (преимущественно на территорию Республики Татарстан). Владельцами АО «СК «Чулпан» являются: ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина (5,98%), ПАО АБ «Девон-Кредит» (0,29%), ЗАО «Татех» (0,29%), ОАО «Татойлгаз» (0,29%) и 46 физических лиц, совокупно владеющих 93,15% акций компании. Объем собранной премии страховщика в 2017 году составил 2,07 млрд рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 2,65 млрд рублей), чистая прибыль по РСБУ – 500,22 млн рублей, уставный капитал – 555 млн рублей.

Дата последнего изменения: 28 ноября 2018 г.