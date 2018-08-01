Страховая компания Росмедстрах-К

Справка banki.ru о компании

ООО «Росмедстрах-К» – небольшая региональная страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. На рынке ОМС по итогам 2017 года компания заняла 31-е место среди российских медстраховщиков по численности застрахованных (более 413 тыс. человек). Компании располагает 20 представительствами в районах Курской области и 6 пунктами выдачи полисов ОМС по городу Курску, где находится и главный офис компании.

12 октября 2018 года Банк России приказом № ОД-2648 отозвал лицензию компании на осуществление обязательного медицинского страхования. Решение принято с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.

Компания зарегистрирована в октябре 1994 года как АООТ «Курсмедстрах-К». Среди учредителей компании были: администрация города Курска, государственный медицинский институт (КГМИ), Курский завод «Электроагрегат», комитет социальной защиты населения области, Курское управление магистральных газопроводов (КУМГ) и др. Компания работает на страховом рынке Курской области и является единственной региональной страховой медицинской организацией. По итогам 2017 года компания занимает второе место в регионе по численности застрахованных граждан (рыночная доля – 36,7%).



В августе 2016 года Федеральная антимонопольная служба приняла решение об удовлетворении ходатайства АО «ИнВест-Полис» (дочерняя компания СПАО «Ингосстрах») о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО «Росмедстрах-К». В результате совершения данной сделки совокупная доля страховых компаний, входящих в группу лиц Ингосстрах-Росмедстрах на рынке ОМС на территории Курской области могла составить 53,4%. Состоялась ли в итоге сделка, неизвестно: представители «Ингосстраха» не стали это комментировать.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ участниками общества являются: ООО «Эскулап» (34,47%, совладельцы: Валерий Букин – 58%, Тамара Букина – 28% и Евгений Букин – 14%), ЗАО «ВЕБ» (26,01%, единственный акционер – Валерий Букин), ООО «ВЕБ» (21,67%, совладельцы: Тамара Букина – 97% и ЗАО «ВЕБ» – 3%) и ЗАО «Медторгаз» (17,85%, единственный участник общества – ООО «ВЕБ»). Дочерних и зависимых обществ компания не имеет. С мая 2017 года компания входит в состав Всероссийского союза страховщиков.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ составила 292 тыс. рублей, что более чем в четыре раза меньше показателя предыдущего года (в 2016-м – 1,21 млн рублей).

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Валерий Букин (генеральный директор), Илья Ильин.

Численность граждан застрахованных ООО «Росмедстрах-К» по обязательному медицинскому страхованию на 1 апреля 2018 года составила более 412,4 тыс. человек.

Дата последнего изменения: 15 октября 2018 г.