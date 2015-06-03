Страховая компания Национальная противопожарная страховая компания

Банк России приказом от 03.06.2015 № ОД-1238 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО «Национальная противопожарная страховая компания».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 22.04.2015 № ОД-875 «О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью «Национальная противопожарная страховая компания»), а именно, несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 17 сентября 2015 года ООО «Национальная противопожарная страховая компания» находится в состоянии ликвидации.
Дата последнего изменения: 17 сентября 2015 г.
Справочная информация о компании
ООО «Национальная противопожарная страховая компания»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3084 от 17.10.2014
Руководитель
Дмитрий Валерьевич Андреев (конкурсный управляющий)
по информации на 17 сентября 2015 г.
ОГРН
1027739069115
Адрес
123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1
Телефоны
+7 (495) 787-52-47
+7 (499) 134-95-08
8 800 555-77-74
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3084 от 17.10.2014
Отозвана
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования, а именно, несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
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