Страховая компания Интерполистраст

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Интерполистраст» – относительно небольшая по размеру сборов универсальная страховая компания. По итогам 2014 года компания заняла 85-е место по сборам в сегменте прямого страхования (1,28 млрд рублей) и 29-е место – по объему собранных перестраховочных премий (470,06 млн рублей). По сборам в Московской области компания занимает лидирующие позиции. В страховом портфеле компании в 2014 году основными составляющими были: страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (63,56%) и страхование имущества юридических лиц (20,6%). Главный офис компании находится в Балашихе (Московская обл.), дополнительный офис – в Москве.

Банк России приказом от 01.12.2015 года № ОД-3415 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО «СК «Интерполистраст».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 16.09.2015 № ОД-2454 «О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования ООО «СК «Интерполистраст»), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

ООО «СК «Интерполистраст» – универсальная российская страховая компания, зарегистрированная в октябре 2000 года. Основная специализация компании – страхование гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору (более 63% страхового портфеля). Единственный подобный вид страхования, о котором информирует компания на сайте, – страхование ответственности застройщика. Начиная с апреля 2015 года компания отсутствует в подготовленном Банком России перечне компаний, имеющих право осуществлять данный вид страхования.

Единственным участником компании является ООО «АккордФинансГрупп» (доля участия – 100%), контролирующееся в равных долях Ириной Кутало и Геннадием Фонаревым.

В 2012 году компания собрала на 73,35% меньше премий, чем в предыдущем отчетном году. А в 2013 и 2014 годах компания демонстрировала существенное увеличение объемов сборов на 92,02% и 207,91% соответственно.

Объем страховых премий в 2014 году составил 1,28 млрд рублей (аналогичный показатель в 2013-м — 416,04 млн рублей), из них 99,2% составляют поступления по договорам с юридическими лицами. Выплаты компании в 2014 году составили 1,13 млн рублей. Уровень выплат – 0,09%. По итогам первого полугодия 2015 года страховщиком было собрано 392,93 млн рублей (минус 12,67% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено 162,49 млн рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими были следующие виды страхования: страхование ГО (70,65%, из них за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору – 63,56%, за причинение вреда третьим лицам – 7,08%), страхование имущества юридических лиц (20,6%), страхование грузов (7,35%).

По итогам 2014 года компания заняла 2-е место по объему собранной премии среди страховых компаний в сегменте страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. По территориальному распределению компания занимает 4-е место по сборам в Московской области.

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 1,22 млрд рублей (94,97%), размер среднего агентского вознаграждения составил 22,85%.

По итогам 2014 года, согласно отчетности по РСБУ, компания имеет чистую прибыль в размере 14,56 млн рублей, по МСФО показан существенный убыток – 2,22 млрд за счет очень существенного изменения резерва убытков.

Уставный капитал – 1,06 млрд рублей (по состоянию на 1 июля 2015 года).

Компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Виталий Васильченко (генеральный директор).

Клиентами СК «Интерполистраст» являются: газовые, лизинговые, пищевые, транспортные, металлургические и энергетические компании, банки и охранные предприятия.

Дата последнего изменения: 2 декабря 2015 г.