Страховая компания Тюмень-Полис

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Тюмень-Полис» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года общество заняло 141-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков и вошло в топ-20 страховщиков Тюменской области. В страховом портфеле в 2017 году основными составляющими являлись: страхование от несчастных случаев и болезней (42,5%), страхование имущества граждан (20,13%) и каско (16,16%). Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис расположен в Тюмени.

СК «Тюмень-Полис» зарегистрирована в сентябре 1993 года. Первые годы работы приоритетным направлением деятельности было развитие услуг по добровольному медицинскому страхованию. В настоящее время компания является универсальным региональным страховщиком, специализирующемся на каско, страховании имущества (как юридических, так и физических лиц) и страховании от несчастных случаев и болезней. По итогам 2017 года компания вошла в первую десятку страховщиков Тюменской области по страхованию от несчастных случаев и болезней и страхованию имущества граждан (8-е и 9-е места соответственно). С апреля 2017 года СК «Тюмень-Полис» стала членом Всероссийского Союза Страховщиков.



Участниками общества являются ООО «Западно-Сибирская лизинговая компания» (96,25%) и ООО «Центр лизинговых инвестиций» (3,75%). Компания контролируется ПАО «Запсибкомбанк», доли в котором распределены между рядом физических лиц, в числе которых президент банка и бывший первый замгубернатора Тюменской области Дмитрий Горицкий.

В 2013-2014 годах деятельность компании обозначена приростом сборов на 36,41% и 38,7% соответственно. Следующий период характеризуется снижением сборов: в 2015 году – на 15,6%, а по итогам 2016-2017 годов – на 31,13% и 1,57% соответственно. Объем страховых премий в 2017 году составил 178,12 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 180,97 млн рублей), из них 81,8% занимают взносы, уплаченные физическими лицами, 18,2% – доля юрлиц. Размер выплат по итогам года равен 41,85 млн рублей, уровень выплат – 23,5%. За первое полугодие 2018 года страховщиком собрано 69,36 млн рублей (-5,36% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 23,18 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период – 33,43%.

По итогам 2017 года основные доли страхового портфеля компании занимают: страхование от несчастных случаев и болезней (42,5%), страхование имущества (30,28%, из них имущества физических лиц – 20,13%, юридических лиц – 10,15%), каско (16,16%), страхование финансовых рисков (11,03%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 139,94 млн рублей (78,57%), размер среднего агентского вознаграждения составил 9,37%.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании по РСБУ составила 136,56 млн рублей, что на 32,71% превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 102,9 млн рублей). Совокупный доход по МСФО в 2017 году увеличился на 23,49% и составил 138,29 млн рублей (в 2016-м – 111,99 млн рублей). За 9 месяцев 2018-го чистая прибыль компании составила 109,03 млн рублей, что на 16,87% уступает показателю за аналогичный период 2017 года.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 30 чел., страховых агентов-юридических лиц – 18 ед., страховых агентов-физических лиц – 153 чел. (из них 11 – индивидуальные предприниматели).

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Галина Чепик (генеральный директор), Татьяна Хорняков (гл. бухгалтер).

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 11 декабря 2018 г.