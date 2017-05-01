Россия
Вход
Поиск

Страховая компания Московия

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
150 000
на 01.05.17
Чистая прибыль, тыс. ₽
53 640
за 2015
Объем премий, тыс. ₽
1 897 544
за 2016
Объем выплат, тыс. ₽
1 163 156
за 2016
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • ОСАГО
  • Каско
  • Страхование путешественников
  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Добровольное медицинское страхование

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Корпоративное страхование от несчастных случаев и болезней
  • Автострахование
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование грузов
  • Страхование строительно-монтажных рисков
Справка banki.ru о компании

ООО СК «Московия» – универсальный страховщик, относительно небольшой по размеру сборов. По итогам 2016 года общество заняло 66-е место среди российских страховых компаний по величине взносов и 19-е место по ОСАГО, премии по которому составили 91,86% от общего сбора. Региональная сеть компании включает 26 филиалов в крупных городах РФ. Головной офис находится в Москве (г. Троицк).

Банк России приказом от 29.08.2017 года № ОД-2470 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий (приказ ЦБ РФ от 20.07.2017 № ОД-2041), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

На основании решения Арбитражного суда Москвы от 9 октября 2017 года ООО СК «Московия» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

СК «Московия» образована в 1991 году. До декабря 2002 года компания работала под названием ООО «Троицкая страховая компания». В настоящее время СК «Московия» оказывает страховые услуги как юридическим, так и физическим лицам. Основные направления деятельности – ОСАГО и страхование от несчастных случаев и болезней.

Основным участником общества является дочерняя компания ООО «Московия-Инвест» (доля участия – 99,7%), владельцем которого выступает Евгений Туторайтис (70,09% косвенного владения в капитале СК «Московия»).

Компания имеет филиалы в Российской Федерации в городах Москва, Санкт-Петербург, а также на территории Московской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Брянской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Последние несколько лет компания демонстрирует существенное увеличение объемов сборов. В 2012 году организация собрала на 48,9% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (315,05 млн рублей против 211,59 млн рублей годом ранее). В 2013-2014 годах темпы прироста составили 15,77% и 113,42% соответственно, а по итогам 2015 года достигли 81,15%. В 2016 году объем собранной премии составил 1,9 млн рублей, что на 34,57% больше, чем годом ранее (в 2015-м сборы составили 1,41 млрд рублей). В структуре поступлений 95,39% занимают взносы по договорам с физическими лицами, 4,61% – сборы с юридических лиц. Выплаты в 2016 году составили 1,16 млрд рублей, уровень выплат – 61,3%.

Страховой портфель компании в 2016 году сформирован большей частью из премий по договорам ОСАГО (91,86%) и страхования от несчастных случаев и болезней (5,97%). Остаток сборов пришелся на добровольное медицинское страхование, каско, страхование грузов, имущества и гражданской ответственности.

В 2016 году при помощи посредников страховщиком было собрано 1,61 млрд рублей (84,86%), размер среднего агентского вознаграждения составил 11,07%.

В 2015 году компания получила чистую прибыль в размере 53,64 млн рублей по РСБУ и убыток в 281 тыс. рублей по МСФО. Данные по финансовому результату за 2016 года на сайте страховщика не размещены (по состоянию на 20 июля 2017 года).

Уставный капитал – 150 млн рублей (по состоянию на 1 июня 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2016 год численность страховых агентов-юридических лиц составила 60 ед. (из них 33 – страховые организации, 27 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 88 чел., среднесписочная численность работников – 131 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 148 чел.

Рейтинг компании

«Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг надежности СК «Московия» в связи с отсутствием информации для применения методологии (дата события – 11 мая 2017 года). Ранее у компании действовал рейтинг на уровне B++ «Удовлетворительный уровень надежности» со стабильным прогнозом.

Руководство: Дмитрий Михалёв (генеральный директор), Сергей Корнеев, Анжелика Булатчик, Ольга Владимирская, Наталья Комарова, Анна Сечкарева (гл. бухгалтер).

Банком-партнером выступает ОАО «Сбербанк России».

Клиенты: МП «Нижегородэлектротранс», ГУП «СевЭлектроАвтоТранс им. А.С. Круподерова», ООО Банк «Элита» и др.

Дата последнего изменения: 30 августа 2017 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Московия»
лицензия ЦБРФ СИ № 2290 от 21.02.2017
Руководитель
Никита Михайлович Жилов (представитель конкурсного управляющего)
по информации на 23 октября 2017 г.
ОГРН
1025006037495
Адрес
108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Полковника Милиции Курочкина, д. 19, пом. 2, оф. 307
Телефоны
+7 (495) 777-70-18
8 800 100-70-18
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СИ № 2290 от 21.02.2017 Отозвана

Банк России приказом от 29.08.2017 года № ОД-2470 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «Московия». Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ ЦБ РФ от 20.07.2017 № ОД-2041), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
ЦБРФ СЛ № 2290 от 21.02.2017 Отозвана
ЦБРФ ОС № 2290 - 03 от 21.02.2017 Отозвана
Новости
Все страховые компании
 13485
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах