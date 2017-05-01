Страховая компания Московия

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Московия» – универсальный страховщик, относительно небольшой по размеру сборов. По итогам 2016 года общество заняло 66-е место среди российских страховых компаний по величине взносов и 19-е место по ОСАГО, премии по которому составили 91,86% от общего сбора. Региональная сеть компании включает 26 филиалов в крупных городах РФ. Головной офис находится в Москве (г. Троицк).

Банк России приказом от 29.08.2017 года № ОД-2470 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий (приказ ЦБ РФ от 20.07.2017 № ОД-2041), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.



На основании решения Арбитражного суда Москвы от 9 октября 2017 года ООО СК «Московия» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.



СК «Московия» образована в 1991 году. До декабря 2002 года компания работала под названием ООО «Троицкая страховая компания». В настоящее время СК «Московия» оказывает страховые услуги как юридическим, так и физическим лицам. Основные направления деятельности – ОСАГО и страхование от несчастных случаев и болезней.



Основным участником общества является дочерняя компания ООО «Московия-Инвест» (доля участия – 99,7%), владельцем которого выступает Евгений Туторайтис (70,09% косвенного владения в капитале СК «Московия»).

Компания имеет филиалы в Российской Федерации в городах Москва, Санкт-Петербург, а также на территории Московской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Брянской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Последние несколько лет компания демонстрирует существенное увеличение объемов сборов. В 2012 году организация собрала на 48,9% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (315,05 млн рублей против 211,59 млн рублей годом ранее). В 2013-2014 годах темпы прироста составили 15,77% и 113,42% соответственно, а по итогам 2015 года достигли 81,15%. В 2016 году объем собранной премии составил 1,9 млн рублей, что на 34,57% больше, чем годом ранее (в 2015-м сборы составили 1,41 млрд рублей). В структуре поступлений 95,39% занимают взносы по договорам с физическими лицами, 4,61% – сборы с юридических лиц. Выплаты в 2016 году составили 1,16 млрд рублей, уровень выплат – 61,3%.

Страховой портфель компании в 2016 году сформирован большей частью из премий по договорам ОСАГО (91,86%) и страхования от несчастных случаев и болезней (5,97%). Остаток сборов пришелся на добровольное медицинское страхование, каско, страхование грузов, имущества и гражданской ответственности.

В 2016 году при помощи посредников страховщиком было собрано 1,61 млрд рублей (84,86%), размер среднего агентского вознаграждения составил 11,07%.

В 2015 году компания получила чистую прибыль в размере 53,64 млн рублей по РСБУ и убыток в 281 тыс. рублей по МСФО. Данные по финансовому результату за 2016 года на сайте страховщика не размещены (по состоянию на 20 июля 2017 года).

Уставный капитал – 150 млн рублей (по состоянию на 1 июня 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2016 год численность страховых агентов-юридических лиц составила 60 ед. (из них 33 – страховые организации, 27 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 88 чел., среднесписочная численность работников – 131 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 148 чел.

Рейтинг компании

«Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг надежности СК «Московия» в связи с отсутствием информации для применения методологии (дата события – 11 мая 2017 года). Ранее у компании действовал рейтинг на уровне B++ «Удовлетворительный уровень надежности» со стабильным прогнозом.

Руководство: Дмитрий Михалёв (генеральный директор), Сергей Корнеев, Анжелика Булатчик, Ольга Владимирская, Наталья Комарова, Анна Сечкарева (гл. бухгалтер).

Банком-партнером выступает ОАО «Сбербанк России».

Клиенты: МП «Нижегородэлектротранс», ГУП «СевЭлектроАвтоТранс им. А.С. Круподерова», ООО Банк «Элита» и др.

Дата последнего изменения: 30 августа 2017 г.