Страховая компания Новолипецкая

Справка banki.ru о компании

ООО СМК «Новолипецкая» – небольшая региональная страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. В 2015 году на рынке ОМС компания заняла 24-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных (доля рынка – 0,1%). Организация не имеет представительств и филиалов. Пункты выдачи полисов и головной офис компании находятся в Липецке.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 8 августа 2016 года ООО СМК «Новолипецкая» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к АО ВТБ Медицинское страхование. Деятельность компании продолжена в виде филиала ВТБ Медицинское страхование в Липецкой области.

СМК «Новолипецкая» осуществляет медицинское страхование граждан на территории Липецкой области с 1992 года. Компания была создана в виде Товарищества с ограниченной ответственностью Страховая медицинская компания Аргошанс, в 2001 году реорганизованного в ООО Страховая медицинская компания «Арго-шанс». С 2005 года компания работает под названием ООО СМК «Новолипецкая». По состоянию на 1 июля 2016 года компания заняла в регионе третье место по численности застрахованных граждан, рыночная доля – 15,8%.



В апреле 2015 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заблокировала ходатайство оператора обязательного медицинского страхования «Росгосстраха» ООО «РГС-Медицина» о приобретении 100% в уставном капитале ООО «СМК «Новолипецкая», предположив, что данная сделка приведет к монополии «Росгосстраха» на рынке обязательного медицинского страхования в Липецкой области, увеличив долю группы в регионе с 65,4% (порядка 780 тысяч застрахованных) до 81,2% (около 1 млн клиентов). Несмотря на отказ ФАС в одобрении сделки руководством СМК «Новолипецкая» принято решение о дальнейшем поиске и проведении переговоров с другими потенциальными покупателями. В ноябре 2015 года стало известно об удовлетворении Липецким Управлением ФАС ходатайства АО «ВТБ Медицинское Страхование*» о приобретении доли в размере 99,996% уставного капитала ООО СМК «Новолипецкая». С декабря 2015 года единственным владельцем компании является АО «ВТБ Медицинское страхование». Ранее основным участником общества с размером доли 99,996% было ООО «Липецкое страховое общество «Шанс» – небольшая по размеру сборов универсальная страховая компания (180-е место по размеру сборов среди российских страховщиков и 11-е место по сборам в Липецкой области в 2015 году), подконтрольная Владимиру Лисину через ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», которому принадлежит 100% уставного капитала ЛСО «Шанс».

В 2015 году компания показала чистую прибыль в размере 6,82 млн рублей согласно отчетности по РСБУ. Годом ранее компания имела убыток в 15,37 млн рублей по данным РСБУ.

Уставный капитал – 60 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2016 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 6 месяцев 2016 года среднесписочная численность работников составила 10 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 18 человек. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.



В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Сергей Семушин (директор).

По состоянию на 1 июля 2016 года количество застрахованных в компании граждан по ОМС составило почти 188,6 тыс. человек.



*АО «ВТБ Медицинское страхование» – страховая организация, специализирующаяся на добровольном и обязательном медицинском страховании. На рынке ОМС в 2015 году компания заняла девятое место среди российских страховщиков по численности застрахованных и пятое место по численности застрахованных граждан в Москве (доля рынка в 2015 году – 7,6%). Организация входит в Группу ВТБ Страхование, являющуюся частью ведущей международной финансовой группы российского происхождения – Группы ВТБ. Конечным владельцем компании выступает крупный универсальный банк ПАО «Банк Москвы» (99,22% уставного капитала), входящий в Группу ВТБ. Объем страховых премий компании в 2015 году составил 37,69 млн рублей, объем выплат – 39,96 млн рублей. Чистая прибыль компании за 2015 год составила 132,69 млн рублей по РСБУ.

Дата последнего изменения: 6 декабря 2016 г.