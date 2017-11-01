Страховая компания ВТБ Медицина

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «ВТБ Медицина» – небольшая по размеру сборов страховая организация, специализацией которой является добровольное и обязательное медицинское страхование. До июня 2017 года компания действовала под наименованием АО «ВТБ Медицинское страхование». По итогам 2016 года общество заняло 187-е место по размеру собранных премий среди российских страховщиков и 97-е место по сборам в сегменте ДМС (100% страхового портфеля). На рынке ОМС компания находится на седьмом месте среди медицинских страховщиков по численности застрахованных (по данным на 01.10.2016). Компания имеет более 200 территориально-обособленных структурных подразделений в 14 субъектах РФ. Головной офис находится в Москве.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 21 ноября 2017 года компания прекратила деятельность в качестве юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ВТБ Медицинское страхование».

Компания «ВТБ Медицина», которая до получения предыдущего названия «ВТБ Медицинское страхование» также была известна как ЗАО «МСК «Солидарность для жизни», работает на страховом рынке с 1 июля 1992 года. Одной из первых в России компания начала внедрение своих представителей в медицинских организациях и проведение экспертизы медицинской помощи не после завершения лечения, а во время его проведения.



Основным акционером общества является ООО СК «ВТБ Страхование» (99,21% уставного капитала) – крупная универсальная компания, занявшая седьмое место среди крупнейших российских страховщиков по объему сборов в 2016 году. «ВТБ Медицина» входит в Группу ВТБ Страхование, являющуюся частью ведущей международной финансовой группы российского происхождения – Группы ВТБ*. Конечным владельцем компании выступает крупный универсальный банк ПАО «Банк Москвы» (99,22% уставного капитала). В ноябре 2015 года компания завершила сделку по приобретению региональных страховщиков ООО «СК «Каско-МС» и ООО «СМК «Новолипецкая». Мероприятия по присоединению двух дочерних компаний были завершены в апреле 2016 года.

Компания является членом Всероссийского союза страховщиков, Межрегионального союза медицинских страховщиков и членом Московской ассоциации медицинских страховых организаций.

В 2012 году компания собрала 174,3 млн рублей премий против 169,25 млн рублей годом ранее, показав прирост на 2,98%. По объему собранной премии в 2012 году компания показала наилучший результат за последние 10 лет. В последующие годы отмечено существенное падение объемов поступлений. В период 2013-2014 года сборы страховщика снизились на 59,87% и 43,52% соответственно, а в 2015-м – на 4,58%. По итогам 2016 года общество собрало 40,06 млн рублей премий, что на 6,29% больше, чем в предыдущем году (в 2015-м – 37,69 млн рублей премий). Весь объем страховых премий собран по договорам с юридическими лицами на территории Москвы. Размер страховых выплат в прошлом году составил 48,62 млн рублей, уровень выплат – 121,37%. За период с января по июнь текущего года страховщик получил 47,86 млн рублей премий (прирост 24,12% к аналогичному периоду 2016-го), выплаты достигли 26,28 млн рублей, уровень выплат – 54,91%.

Весь объем собранной премии в 2016 году приходится на добровольное медицинское страхование. Продажа страховых продуктов осуществлялась путем прямым, без участия посредников.

В 2016 году страховщик получил 42,77 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 3 раза меньше от показателя предыдущего года (в 2015-м прибыль составила 132,69 млн рублей). Размер совокупного дохода по МСФО в 2016 году уменьшился в 2,5 раза и составил 52,45 млн рублей (в 2015-м – 131,61 млн рублей).

Уставный капитал – 211,69 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 1-е полугодия 2017 года среднесписочная численность работников составила 668 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 761 человек. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Леонид Берестов (генеральный директор), Константин Антонов, Михаил Фарбер, Александр Харитонов, Хусан Махмудов, Татьяна Кагарманова.

Совет директоров: Геннадий Гальперин (председатель), Леонид Берестов, Константин Антонов, Олег Меркулов, Михаил Моторин, Алексей Печенкин, Евгений Решетин.

Количество застрахованных по обязательному медицинскому страхованию граждан в ООО «СК «ВТБ Медицина» на 1 апреля 2017 года составляет более 6,3 млн человек.

*Международная финансовая группа «ВТБ» объединяет более 20 кредитных и финансовых организаций. Бизнес-интересы компании сосредоточены в банковской сфере на инвестиционно-корпоративном направлении и розничном бизнесе, в финансовой сфере – на страховании, лизинге и факторинге. Основным акционером группы ВТБ является государство в лице Росимущества. Головная организация – Банк ВТБ. ООО СК «ВТБ Страхование» является материнской компанией для АО «ВТБ Медицинское страхование» и ЗАО «ВТБ Страхование жизни». По состоянию на 31 декабря 2016 года в группе работали почти 95 тыс. сотрудников. По итогам 2016 года активы группы ВТБ составляют 12,59 трлн рублей, чистая прибыль по МСФО – 51,6 млрд руб.



Дата последнего изменения: 17 ноября 2017 г.