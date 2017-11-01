Россия
Вход
Поиск

Страховая компания ВТБ Медицина

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
211 685
на 01.11.17
Чистая прибыль, тыс. ₽
42 770
за 2016
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
Справка banki.ru о компании

ООО «СК «ВТБ Медицина» – небольшая по размеру сборов страховая организация, специализацией которой является добровольное и обязательное медицинское страхование. До июня 2017 года компания действовала под наименованием АО «ВТБ Медицинское страхование». По итогам 2016 года общество заняло 187-е место по размеру собранных премий среди российских страховщиков и 97-е место по сборам в сегменте ДМС (100% страхового портфеля). На рынке ОМС компания находится на седьмом месте среди медицинских страховщиков по численности застрахованных (по данным на 01.10.2016). Компания имеет более 200 территориально-обособленных структурных подразделений в 14 субъектах РФ. Головной офис находится в Москве.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 21 ноября 2017 года компания прекратила деятельность в качестве юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ВТБ Медицинское страхование».

Компания «ВТБ Медицина», которая до получения предыдущего названия «ВТБ Медицинское страхование» также была известна как ЗАО «МСК «Солидарность для жизни», работает на страховом рынке с 1 июля 1992 года. Одной из первых в России компания начала внедрение своих представителей в медицинских организациях и проведение экспертизы медицинской помощи не после завершения лечения, а во время его проведения.

Основным акционером общества является ООО СК «ВТБ Страхование» (99,21% уставного капитала) – крупная универсальная компания, занявшая седьмое место среди крупнейших российских страховщиков по объему сборов в 2016 году. «ВТБ Медицина» входит в Группу ВТБ Страхование, являющуюся частью ведущей международной финансовой группы российского происхождения – Группы ВТБ*. Конечным владельцем компании выступает крупный универсальный банк ПАО «Банк Москвы» (99,22% уставного капитала). В ноябре 2015 года компания завершила сделку по приобретению региональных страховщиков ООО «СК «Каско-МС» и ООО «СМК «Новолипецкая». Мероприятия по присоединению двух дочерних компаний были завершены в апреле 2016 года.

Компания является членом Всероссийского союза страховщиков, Межрегионального союза медицинских страховщиков и членом Московской ассоциации медицинских страховых организаций.

В 2012 году компания собрала 174,3 млн рублей премий против 169,25 млн рублей годом ранее, показав прирост на 2,98%. По объему собранной премии в 2012 году компания показала наилучший результат за последние 10 лет. В последующие годы отмечено существенное падение объемов поступлений. В период 2013-2014 года сборы страховщика снизились на 59,87% и 43,52% соответственно, а в 2015-м – на 4,58%. По итогам 2016 года общество собрало 40,06 млн рублей премий, что на 6,29% больше, чем в предыдущем году (в 2015-м – 37,69 млн рублей премий). Весь объем страховых премий собран по договорам с юридическими лицами на территории Москвы. Размер страховых выплат в прошлом году составил 48,62 млн рублей, уровень выплат – 121,37%. За период с января по июнь текущего года страховщик получил 47,86 млн рублей премий (прирост 24,12% к аналогичному периоду 2016-го), выплаты достигли 26,28 млн рублей, уровень выплат – 54,91%.

Весь объем собранной премии в 2016 году приходится на добровольное медицинское страхование. Продажа страховых продуктов осуществлялась путем прямым, без участия посредников.

В 2016 году страховщик получил 42,77 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 3 раза меньше от показателя предыдущего года (в 2015-м прибыль составила 132,69 млн рублей). Размер совокупного дохода по МСФО в 2016 году уменьшился в 2,5 раза и составил 52,45 млн рублей (в 2015-м – 131,61 млн рублей).

Уставный капитал – 211,69 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 1-е полугодия 2017 года среднесписочная численность работников составила 668 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 761 человек. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Леонид Берестов (генеральный директор), Константин Антонов, Михаил Фарбер, Александр Харитонов, Хусан Махмудов, Татьяна Кагарманова.

Совет директоров: Геннадий Гальперин (председатель), Леонид Берестов, Константин Антонов, Олег Меркулов, Михаил Моторин, Алексей Печенкин, Евгений Решетин.

Количество застрахованных по обязательному медицинскому страхованию граждан в ООО «СК «ВТБ Медицина» на 1 апреля 2017 года составляет более 6,3 млн человек.

*Международная финансовая группа «ВТБ» объединяет более 20 кредитных и финансовых организаций. Бизнес-интересы компании сосредоточены в банковской сфере на инвестиционно-корпоративном направлении и розничном бизнесе, в финансовой сфере – на страховании, лизинге и факторинге. Основным акционером группы ВТБ является государство в лице Росимущества. Головная организация – Банк ВТБ. ООО СК «ВТБ Страхование» является материнской компанией для АО «ВТБ Медицинское страхование» и ЗАО «ВТБ Страхование жизни». По состоянию на 31 декабря 2016 года в группе работали почти 95 тыс. сотрудников. По итогам 2016 года активы группы ВТБ составляют 12,59 трлн рублей, чистая прибыль по МСФО – 51,6 млрд руб.

Дата последнего изменения: 17 ноября 2017 г.
Справочная информация о компании
ООО «Страховая компания «ВТБ Медицина»
лицензия ЦБРФ СЛ № 0257 от 24.01.2017
Руководитель
Леонид Алексеевич Берестов (генеральный директор)
по информации на 25 июня 2017 г.
ОГРН
1177746611294
Адрес
115432, г. Москва, пр. 2-й Южнопортовый, д. 27а, стр. 1
Телефоны
+7 (495) 644-44-04
8 800 333-22-25
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 0257 от 24.01.2017 Действует
ЦБРФ ОС № 0257 - 01 от 24.01.2017 Действует
Новости
Все страховые компании
 4713
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах