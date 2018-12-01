Страховая компания ГУТА-Страхование

Справка banki.ru о компании

АО «ГУТА-Страхование» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. Является участником Группы «ГУТА». В 2017 году общество заняло 152-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 101-е место среди столичных страховщиков (100% премий собрано в Москве). Основные доли в страховом портфеле компании в 2017 году пришлись на страхование имущества юридических лиц (57,87%) и добровольное медицинское страхование (16,32%). В начале 2014 года компания объявила о прекращении страховой деятельности и перестала заключать новые договоры. Обязательства по действующим договорам компания продолжает выполнять. Головной офис компании находится в Москве, филиальная сеть отсутствует.

Компания «ГУТА-Страхование» была создана в 1994 году под именем «Инкорстрах» и являлась «дочкой» многопрофильной группы «ГУТА»*, основанной Юрием Гущиным. Основным учредителем страховщика выступила корпорация «Госинкор» (владела 49% акций страховщика). В первые несколько лет компания обслуживала главным образом интересы «Госинкора».



В 2001 году, когда акционеры «Инкорстраха» приняли решение активно развивать операции на открытом рынке, работая с крупными компаниями и розничными клиентами, в том числе и в регионах, компания была переименована в «ГУТА-Страхование». По итогам 2007 года компании удалось войти в топ-30 российских страховщиков (28-е место, объем собранной премии – 4,1 млрд рублей; для сравнения: в 2006 году компания занимала 47-е место на рынке). В последующий период компания продолжала активно расширять бизнес, наращивая региональную сеть продающих подразделений и интенсивно развивая розничный бизнес, в том числе ОСАГО.

В марте 2014 года компания «ГУТА-Страхование», один из крупнейших российских страховщиков (19-е место на рынке, 9,7 млрд рублей страховой премии; 12-е место по сборам по ОСАГО), заявила о прекращении деятельности и начале периода санации страхового портфеля. Компания перестала продавать новые полисы и начала сворачивать региональную сеть по всей стране. При этом акционеры «ГУТА-Страхования» заявляли, что компания будет выполнять свои обязательства перед уже существующими клиентами. Причину прекращения деятельности в компании не раскрывали, однако, по мнению участников рынка, это связано с убытками компании, в частности в сегменте автострахования (по итогам 2013 года чистый убыток компании по РСБУ составил 909 млн рублей).

В Банке России отмечали, что у страхового надзора к АО «ГУТА-Страхование» с точки зрения исполнения законодательства РФ претензий нет. Кроме того, как показали результаты проверки ЦБ, «собственные средства и капитал страховщика сформированы в полном объеме качественными активами», а значит, компания сможет выполнить свои обязательства.

Согласно отчетности по МСФО, главным акционером компании по состоянию на 31 декабря 2017 года является ООО «РАЭК-Инвест» (99,93%).

На начало 2014 года региональная сеть компании насчитывала 64 филиала по всей стране, общее количество офисов продаж «ГУТА-Страхования» превышало 330. В настоящее время филиальная сеть отсутствует.

В 2012 и 2013 годах компания показывала увеличение объемов страховых премий на 18,59% и 31,6% соответственно. В 2014 году, после решения о прекращении деятельности объем сборов упал на 81,2%, а по итогам 2015 года сокращение достигло 90,06%. При этом, в 2016 году компания показала прирост поступлений на 40,04%, собрав 253,82 млн рублей премий против 181,27 млн рублей годом ранее. В 2017 году поступления страховщика сократились на 64,23%, размер собранной премии составил 90,81 млн рублей (минимальный показатель за весь период деятельности). В структуре сборов 97,04% занимают взносы по договорам с юридическими лицами, 2,96% – доля физлиц. Выплаты компании в 2017 году достигли 468,35 млн рублей, уровень выплат – 515,77%. По итогам трёх кварталов 2018 года страховщиком собрано 66,68 млн рублей (+9,83% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено – 268,67 млн рублей, уровень выплат равен 402,95%.

По итогам 2017 года в страховом портфеле компании наиболее существенные доли занимали следующие виды деятельности: страхование имущества юридических лиц (57,87%), добровольное медицинское страхование (16,32%), страхование грузов (8,42%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (8,21%), каско (7,76%). Весь объем премий в 2017 году собран путем прямых продаж, без участия посредников.

Партнерами по перестрахованию являются АО «Российская Национальная Перестраховочная Компания», АО «CОГАЗ», ОАО «Русское перестраховочное общество» и др.

По итогам 2017 года компания получила убыток в размере 237,99 млн рублей по РСБУ и 63,76 млн рублей по МСФО. Предыдущий год страховщик закончил с прибылью в 68,7 млн рублей по РСБУ и 84,61 млн рублей по МСФО.

30 июня 2016 года внеочередным общим собранием акционеров АО «ГУТА-Страхование» принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставный капитал общества, составляющий 1,53 млрд рублей уменьшается на 993,2 млн рублей путём уменьшения номинальной стоимости акций общества. Размер изменённого капитала юридического лица с 11 ноября 2016 года составляет 534,8 млн рублей.

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: рейтинг надежности «А» с прогнозом «негативный» отозван 19 августа 2014 года в связи с завершением срока действия рейтинга.

Партнеры:

Банки: Гута-Банк, Банк ВТБ, ВТБ24, Сбербанк.

Клиенты: ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» и др.

Руководство: Ирина Лесина (генеральный директор).

*Группа «ГУТА» – один из крупнейших в России многопрофильных холдингов несырьевой направленности, основанный в 1989 году. В течение более 20 лет Группа специализируется на стратегических инвестициях в различные производственные и инфраструктурные проекты. В настоящий момент стратегические интересы Группы «ГУТА» сконцентрированы в кондитерском производстве, коммерческой недвижимости, сельском хозяйстве, рекреационном бизнесе, оказании медицинских услуг. На предприятиях Группы работает свыше 30 тыс. чел. Входящие в Группу «ГУТА» компании работают во всех федеральных округах, Группа представлена в значительном количестве регионов, включая свыше 50 крупных городов с общим населением порядка 80 млн. человек. Потребителями продукции и услуг предприятий, входящих в Группу «ГУТА», являются более 150 млн. человек в десятках стран мира. Основными компаниями, входящими в Группу, являются: холдинг «Объединенные кондитеры», ГУТА-Банк, «ГУТА-Девелопмент», «ГУТА-Клиник» и др. Общие активы Группы «ГУТА» оцениваются в 10 млрд. долларов.



Дата последнего изменения: 13 декабря 2018 г.