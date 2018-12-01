Россия
Вход
Поиск

Страховая компания ГУТА-Страхование

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
534 800
на 01.12.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-237 994
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
90 806
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
468 354
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование имущества
  • Добровольное медицинское страхование
  • Каско

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование имущества
  • Страхование транспорта
  • Автострахование
Справка banki.ru о компании

АО «ГУТА-Страхование» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. Является участником Группы «ГУТА». В 2017 году общество заняло 152-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 101-е место среди столичных страховщиков (100% премий собрано в Москве). Основные доли в страховом портфеле компании в 2017 году пришлись на страхование имущества юридических лиц (57,87%) и добровольное медицинское страхование (16,32%). В начале 2014 года компания объявила о прекращении страховой деятельности и перестала заключать новые договоры. Обязательства по действующим договорам компания продолжает выполнять. Головной офис компании находится в Москве, филиальная сеть отсутствует.

Компания «ГУТА-Страхование» была создана в 1994 году под именем «Инкорстрах» и являлась «дочкой» многопрофильной группы «ГУТА»*, основанной Юрием Гущиным. Основным учредителем страховщика выступила корпорация «Госинкор» (владела 49% акций страховщика). В первые несколько лет компания обслуживала главным образом интересы «Госинкора».

В 2001 году, когда акционеры «Инкорстраха» приняли решение активно развивать операции на открытом рынке, работая с крупными компаниями и розничными клиентами, в том числе и в регионах, компания была переименована в «ГУТА-Страхование». По итогам 2007 года компании удалось войти в топ-30 российских страховщиков (28-е место, объем собранной премии – 4,1 млрд рублей; для сравнения: в 2006 году компания занимала 47-е место на рынке). В последующий период компания продолжала активно расширять бизнес, наращивая региональную сеть продающих подразделений и интенсивно развивая розничный бизнес, в том числе ОСАГО.

В марте 2014 года компания «ГУТА-Страхование», один из крупнейших российских страховщиков (19-е место на рынке, 9,7 млрд рублей страховой премии; 12-е место по сборам по ОСАГО), заявила о прекращении деятельности и начале периода санации страхового портфеля. Компания перестала продавать новые полисы и начала сворачивать региональную сеть по всей стране. При этом акционеры «ГУТА-Страхования» заявляли, что компания будет выполнять свои обязательства перед уже существующими клиентами. Причину прекращения деятельности в компании не раскрывали, однако, по мнению участников рынка, это связано с убытками компании, в частности в сегменте автострахования (по итогам 2013 года чистый убыток компании по РСБУ составил 909 млн рублей).

В Банке России отмечали, что у страхового надзора к АО «ГУТА-Страхование» с точки зрения исполнения законодательства РФ претензий нет. Кроме того, как показали результаты проверки ЦБ, «собственные средства и капитал страховщика сформированы в полном объеме качественными активами», а значит, компания сможет выполнить свои обязательства.

Согласно отчетности по МСФО, главным акционером компании по состоянию на 31 декабря 2017 года является ООО «РАЭК-Инвест» (99,93%).

На начало 2014 года региональная сеть компании насчитывала 64 филиала по всей стране, общее количество офисов продаж «ГУТА-Страхования» превышало 330. В настоящее время филиальная сеть отсутствует.

В 2012 и 2013 годах компания показывала увеличение объемов страховых премий на 18,59% и 31,6% соответственно. В 2014 году, после решения о прекращении деятельности объем сборов упал на 81,2%, а по итогам 2015 года сокращение достигло 90,06%. При этом, в 2016 году компания показала прирост поступлений на 40,04%, собрав 253,82 млн рублей премий против 181,27 млн рублей годом ранее. В 2017 году поступления страховщика сократились на 64,23%, размер собранной премии составил 90,81 млн рублей (минимальный показатель за весь период деятельности). В структуре сборов 97,04% занимают взносы по договорам с юридическими лицами, 2,96% – доля физлиц. Выплаты компании в 2017 году достигли 468,35 млн рублей, уровень выплат – 515,77%. По итогам трёх кварталов 2018 года страховщиком собрано 66,68 млн рублей (+9,83% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено – 268,67 млн рублей, уровень выплат равен 402,95%.

По итогам 2017 года в страховом портфеле компании наиболее существенные доли занимали следующие виды деятельности: страхование имущества юридических лиц (57,87%), добровольное медицинское страхование (16,32%), страхование грузов (8,42%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (8,21%), каско (7,76%). Весь объем премий в 2017 году собран путем прямых продаж, без участия посредников.

Партнерами по перестрахованию являются АО «Российская Национальная Перестраховочная Компания», АО «CОГАЗ», ОАО «Русское перестраховочное общество» и др.

По итогам 2017 года компания получила убыток в размере 237,99 млн рублей по РСБУ и 63,76 млн рублей по МСФО. Предыдущий год страховщик закончил с прибылью в 68,7 млн рублей по РСБУ и 84,61 млн рублей по МСФО.

30 июня 2016 года внеочередным общим собранием акционеров АО «ГУТА-Страхование» принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставный капитал общества, составляющий 1,53 млрд рублей уменьшается на 993,2 млн рублей путём уменьшения номинальной стоимости акций общества. Размер изменённого капитала юридического лица с 11 ноября 2016 года составляет 534,8 млн рублей.

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: рейтинг надежности «А» с прогнозом «негативный» отозван 19 августа 2014 года в связи с завершением срока действия рейтинга.

Партнеры:

Банки: Гута-Банк, Банк ВТБ, ВТБ24, Сбербанк.

Клиенты: ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» и др.

Руководство: Ирина Лесина (генеральный директор).

*Группа «ГУТА» – один из крупнейших в России многопрофильных холдингов несырьевой направленности, основанный в 1989 году. В течение более 20 лет Группа специализируется на стратегических инвестициях в различные производственные и инфраструктурные проекты. В настоящий момент стратегические интересы Группы «ГУТА» сконцентрированы в кондитерском производстве, коммерческой недвижимости, сельском хозяйстве, рекреационном бизнесе, оказании медицинских услуг. На предприятиях Группы работает свыше 30 тыс. чел. Входящие в Группу «ГУТА» компании работают во всех федеральных округах, Группа представлена в значительном количестве регионов, включая свыше 50 крупных городов с общим населением порядка 80 млн. человек. Потребителями продукции и услуг предприятий, входящих в Группу «ГУТА», являются более 150 млн. человек в десятках стран мира. Основными компаниями, входящими в Группу, являются: холдинг «Объединенные кондитеры», ГУТА-Банк, «ГУТА-Девелопмент», «ГУТА-Клиник» и др. Общие активы Группы «ГУТА» оцениваются в 10 млрд. долларов.

Дата последнего изменения: 13 декабря 2018 г.
Справочная информация о компании
АО «ГУТА-Страхование»
лицензия ЦБРФ СЛ № 1820 от 03.12.2015
Руководитель
Ирина Ивановна Лесина (генеральный директор)
по информации на 13 декабря 2018 г.
ОГРН
1027700357244
Адрес
107078, г. Москва, переулок Орликов, д. 5, стр. 3
Телефоны
+7 (495) 966-70-01
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 1820 от 03.12.2015 Действует
ЦБРФ СИ № 1820 от 03.12.2015 Действует
ЦБРФ ОС № 1820 - 04 от 03.12.2015 Действует
ЦБРФ ОС № 1820 - 05 от 03.12.2015 Действует
ЦБРФ ПС № 1820 от 03.12.2015 Действует
ЦБРФ ОС № 1820 - 03 от 03.12.2015 Отозвана

Банк России приказом от 15.11.2018 года № ОД-2964 отозвал лицензию компании на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Решение принято в связи с отказом общества от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
Новости
Все страховые компании
 5487
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах