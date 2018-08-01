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Страховая компания Страховая медицинская компания «Крыммедстрах»

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 000
на 01.08.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
58 494
за 2017
Справка banki.ru о компании

ООО «Страховая медицинская компания «Крыммедстрах» – небольшая региональная организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. На рынке ОМС по итогам 2017 года занимает 19-е место среди медстраховщиков России по численности застрахованных (около 1,2 млн чел.). Лидирующие позиции в качестве медицинского страховщика компания занимает в Республике Крым (доля рынка – 52,9%), где имеет 11 представительств и филиал в городе Севастополь. Головной офис компании находится в Симферополе.

Компания «Крыммедстрах» зарегистрирована в мае 2014 года и является лидером рынка ОМС Республики Крым, рыночная доля компании в регионе составляет почти 53% (по состоянию на 1 января 2018 года). Конкурентом компании на рынке является ООО «Арсенал МС», в котором застраховано 47,1% жителей Крыма. Ранее список медицинских страховщиков Крыма включал компанию ООО «СМК «Максимус», но с 4 ноября 2016 года общество уведомило о прекращении деятельности по обязательному медицинскому страхованию.

В настоящее время компанией заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС с 100 медицинскими организациями, договоры на осуществление ОМС с ТФОМС Республики Крым и ТФОМС города Севастополя.

Участниками компании в равных долях являются ООО «Гарант-Сервис» (50%) и ООО «СКМ Холдинг» (50%), единственным владельцем которых выступает Андрей Григоренко.

В 2017 году компания показала чистую прибыль по РСБУ в размере 58,49 млн рублей, что на 12,04% больше показателя предыдущего года (в 2016-м прибыль после налогообложения составила 52,21 млн рублей).

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Елена Сидорова (генеральный директор), Ольга Каялова, Ирина Ганина (главный бухгалтер).

По состоянию на 1 января 2018 года количество застрахованных в компании граждан по ОМС составило 1,194 млн человек, из них 981,5 тыс. чел. – в Республике Крым и 212,1 тыс. чел. – в городе Севастополь.

Дата последнего изменения: 31 августа 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «СМК «Крыммедстрах»
лицензия ЦБРФ ОС № 4325 - 01 от 13.07.2015
Руководитель
Елена Александровна Сидорова
по информации на 31 августа 2018 г.
ОГРН
1149102007944
Адрес
295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, д. 29
Телефоны
8 800 100-77-03
(3652) 78-84-77
8 (903) 955-18-00
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ ОС № 4325 - 01 от 13.07.2015 Действует
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