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Страховая компания Лойд-Полис

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 000
на 18.09.15
Чистая прибыль, тыс. ₽
4 659
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
115 373
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
10 231
за 2014
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование ответственности
  • Автострахование
  • Страхование транспорта
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование грузов
  • Страхование имущества
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование авиационных и космических рисков
  • Страхование предпринимательских рисков
  • Страхование финансовых рисков
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Справка banki.ru о компании

ООО СК «Лойд-Полис» – небольшая по размеру сборов универсальная компания, специализирующаяся на страховании космических рисков. По итогам 2014 года компания заняла 235-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. В страховом портфеле в 2014 году основными составляющими являлись: страхование имущества юридических лиц (44,96%), страхование от несчастных случаев и болезней (43,73%) Компания не имеет филиалов в регионах и представлена головным офисом в Москве.

7 апреля 2016 года Банк России приказом № ОД-1142 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 07.10.2015 № ОД-2692), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 14 июня 2016 года ООО СК «Лойд-Полис» находится в процессе ликвидации.

СК «Лойд-Полис» основана в августе 2002 года как компания, специализирующаяся в области страхования космических рисков. Наряду с приоритетным направлением бизнеса – страхованием космических рисков, СК «Лойд-Полис» предлагает широкий ассортимент страховых продуктов для физических и юридических лиц: страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование, страхование грузов, страхование предпринимательских и финансовых рисков, каско и др. СК «Лойд-Полис» активно участвует во многих государственных, ведомственных и муниципальных программах на территории РФ.

Единственным участником общества является ООО «Автоматизация Бизнес Процессов - технологии» (доля участия – 100%). Конечными бенефициарами выступают Ольга Сандомирская и Олег Мезенцев с долями косвенного участия 47,5% и 14,25% соответственно.

В 2012 году компания демонстрировала снижение объема страховых премий на 23,48% (72,72 млн рублей против 95,04 млн рублей годом ранее). В 2013 и 2014 годах отмечено увеличение объемов поступлений на 28,87% и 23,11% соответственно.

Объем страховых премий в 2014 году составил 115,37 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 93,71 млн рублей), из них 99,48% составляют сборы с юридических лиц. По территориальному распределению наибольший объем страховых премий в 2014 году собран в Москве (52,02%) и Красноярском крае (46,94%). Остальные сборы осуществлены в Саратовской и Московской областях (совокупно 1,04%).

Выплаты в 2014 году составили 10,23 млн рублей. Уровень выплат – 8,87%. По итогам работы за первое полугодие 2015 года страховщиком было собрано 15,07 млн рублей (минус 82,88% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено – 1,59 млн рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими стали следующие виды страхования: страхование имущества юридических лиц (44,96%), страхование от несчастных случаев и болезней (43,73%), страхование грузов (6,84%), каско (4,43%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 81,57 млн рублей (70,7%), размер среднего агентского вознаграждения составил 24,95%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 4,66 млн рублей, по МСФО – 13,97 млн рублей.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2015 года).

На 1 октября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Вера Оболенская (генеральный директор), Ирина Новикова, Елена Колесникова.

Клиенты: Федеральное космическое агентство (Роскосмос), Компания «Аэрокосмические технологии», ОАО «НПП «Геофизика-Космос», Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем», ОАО РКК «Энергия», ООО «Балтийский тракт», ООО «Славгаз», ЗАО «НПО Космического приборостроения» и др.

Банком-партнером выступает ОАО «Фондсервисбанк» (Москва).

Дата последнего изменения: 20 июня 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Лойд-Полис»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3619 от 16.06.2015
Руководитель
Александр Евгеньевич Кубликов (ликвидатор )
по информации на 19 июня 2016 г.
ОГРН
1027700064226
Адрес
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57. стр. 1
Телефоны
+7 (495) 748-43-73
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3619 от 16.06.2015 Отозвана

Банк России приказом от 07.04.2016 года № ОД-1142 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «Лойд-Полис».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 07.10.2015 № ОД-2692), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
ЦБРФ СИ № 3619 от 16.06.2015 Отозвана
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