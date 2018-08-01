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Страховая компания Заполярье

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
128 064
на 01.08.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
8 002
за 2017
Справка banki.ru о компании

АО «Государственная медицинская страховая компания «Заполярье» – региональная страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. По состоянию на 1 января 2018 года на рынке ОМС компания занимает 36-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных и второе место – в Ямало-Ненецком автономном округе (рыночная доля в регионе составляет 35,9% от общего числа застрахованных). Региональная сеть состоит из одного филиала в Тюмени и четырех филиалов в городах Ямало-Ненецкого АО. Головной офис компании находится в Салехарде.

ГМСК «Заполярье» зарегистрировано в октябре 1995 года. Учредителями компании выступили: Комитет по управлению государственным имуществом Ямало-Ненецкого автономного округа, Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Салехарда, Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Лабытнанги.

Деятельность компании связана с предоставлением услуг по обязательному медицинскому страхованию граждан, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. С мая 2017 года общество является членом Всероссийского союза страховщиков.

24 октября 2018 года Банк России приказом № ОД-2770 отозвал лицензию компании на осуществление добровольного личного страхования (лицензия от 29.01.2016 года СЛ № 1947) в связи с добровольным отказом страховщика от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Акционерами компании являются: АО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» (76,57%), ООО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «АХМАНКА» (11,71%, владелец общества - АО «УМК «Нордмедком») и ООО «Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского» (11,71%, владелец общества – АО «УМК «Нордмедком»). Владелец 100% акций АО «УМК «Нордмедком» – Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа.

С 2004 по 2006 год компания не имела страховых взносов по добровольному страхованию. С 2007 по 2010 год страховщик проводит деятельность по добровольному медицинскому страхованию с объемом сборов от 5,15 млн рублей в 2007 году (наилучший показатель компании) до 1,97 млн рублей в 2010 году. В 2011 году поступления отсутствовали, а в 2012-м зафиксированы сборы на уровне 200 тысяч рублей. С 2013 года по настоящее время страховые сборы по ДМС отсутствуют.

По итогам 2017 года чистая прибыль страховщика, согласно отчетности по РСБУ, составила 8 млн рублей, что на 28,28% уступает показателю предыдущего года (в 2016-м – 11,16 млн рублей). Размер совокупного дохода по МСФО снизился на 45,08% и составил 7,33 млн рублей (в 2016-м – 13,36 млн рублей).

Уставный капитал – 128,06 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Вячеслав Назмутдинов (генеральный директор).

Совет директоров: Алексей Широбакин (председатель), Вячеслав Назмутдинов, Сергей Чирков, Светлана Клюева, Денис Трофимов.

По состоянию на 1 августа 2018 года количество застрахованных в компании граждан по ОМС составляет 195,3 тыс. человек.

Дата последнего изменения: 25 октября 2018 г.
Справочная информация о компании
АО ГМСК «Заполярье»
лицензия ЦБРФ ОС № 1947 - 01 от 29.01.2016
Руководитель
Вячеслав Борисович Назмутдинов (генеральный директор)
по информации на 31 августа 2018 г.
ОГРН
1028900507657
Адрес
629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Маяковского, д. 4
Телефоны
+7 (34922) 4-93-43
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ ОС № 1947 - 01 от 29.01.2016 Действует
ЦБРФ СЛ № 1947 от 29.01.2016 Отозвана

Банк России приказом от 24.10.2018 года № ОД-2770 отозвал лицензию компании на осуществление добровольного личного страхования в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
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