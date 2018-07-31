Страховая компания Страховая медицинская организация «Симаз-Мед»

Справка banki.ru о компании

ООО «СМО «Симаз-Мед» – небольшая по размеру сборов региональная страховая организация, специализирующаяся на добровольном и обязательном медицинском страховании. По итогам 2017 года компания заняла 176-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и 103-е место по сборам в сегменте ДМС (100% страхового портфеля). На рынке ОМС компания заняла 24-е место по численности застрахованных лиц и третье место среди медицинских страховщиков Новосибирской области (доля рынка в 2017 году – 31,3%). Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис находится в Новосибирске.

СМО «Симаз-Мед» начала свою деятельность на рынке страхования с февраля 1994 года. Предоставление услуг по обязательному и добровольному медицинскому страхованию осуществляется компанией на территории Новосибирска и области. В данном регионе в 2017 году компания заняла девятое место по сборам ДМС.



Страховая медицинская организация имеет договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию со 152 медицинскими организациями на территории Новосибирской области и со 193 медицинскими организациями по добровольному медицинскому страхованию. СМО «Симаз-Мед» является членом Сибирской Межрегиональной Ассоциации Страховщиков и Всероссийского союза страховщиков.

Главными участниками страхового общества являются ООО «Престиж» (64,96%) и ООО «Амира» (34,72%). Конечными бенефициарами выступают: Евгений Вторушин (32,31%), Елена Хорошева (32,31%), Марина Вторушина (19,55%) и Константин Хорошев (15,17%).

В 2013-2014 годах в деятельности компании отмечается отрицательная динамика поступлений – объемы сборов сократились на 4,83% и 17,89% соответственно. По итогам 2015 года компания достигла прироста сборов (+32,87%), а по итогам следующих двух лет зафиксировано очередное падение объема поступлений на 18,97% и 44,97% соответственно. Размер собранной премии в 2017 году составил 19,7 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 35,79 млн рублей), из них 54,44% – взносы, уплаченные юридическими лицами, 45,56% – доля физлиц. Страхового возмещения в 2017 году выплачено на сумму 19,56 млн рублей, уровень выплат составил 99,33%. За январь-март текущего года страховщиком собрано 2,09 млн рублей (минус 72,32% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено – 2,93 млн рублей. Уровень выплат за первый квартал составил 140,13%.

Основой страхового портфеля компании по итогам 2017 года стало добровольное медицинское страхование (преимущественно корпоративные договоры коллективного медицинского страхования).

При помощи посредников в 2017 году компания собрала весь объем премий, размер среднего агентского вознаграждения составил 14%.

По итогам 2017 года компания получила чистую прибыль в размере 6,74 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и совокупный доход в 6,17 млн рублей по МСФО. Годом ранее прибыль организации составила 12,63 млн рублей по РСБУ и 22,44 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 121,3 млн рублей (по состоянию на 1августа 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 года, численность персонала составила 85 чел., страховых агентов-юридических лиц – 3 ед., страховых агентов-физических лиц – 1 чел.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Евгений Вторушин (генеральный директор), Елена Хорошева, Елена Бельц (гл. бухгалтер).

Количество застрахованных по обязательному медицинскому страхованию граждан в ООО «СМО «Симаз-Мед» на 1 июня 2018 года составило 887,5 тыс. человек.

Партнерами компания являются: ООО «Биопрофсервис», ООО «Медикофармсервис», ООО «Симассист».

Клиенты: «Новосибирский государственный педагогический университет», «Новосибирский государственный технический университет», «Новосибирский государственный аграрный университет», «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» и др.

Дата последнего изменения: 6 августа 2018 г.