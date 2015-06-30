Страховая компания Русский Страховой Центр

Справка banki.ru о компании

СПАО «Русский Страховой Центр» — универсальная страховая и перестраховочная компания, относительно небольшая по размеру сборов. Основная специализация — предоставление страховых услуг в секторе корпоративного страхования. По итогам 2014 года компания заняла 81-е место по размеру собранной страховой премии (1,38 млрд рублей) и 47-е место по сборам на рынке перестрахования (172,5 млн рублей). В страховом портфеле компании в 2014 году основными составляющими стали страхование имущества юридических лиц (53%) и добровольное медицинское страхование (12,82%). Региональная сеть представлена 17-ю филиалами в крупных российских городах. Головной офис находится в Москве.



Банк России приказом от 15.10.2015 года № ОД-2779 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования СПАО «РСЦ».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17 февраля 2016 года СПАО «РСЦ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.



Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 15 марта 2016 года СПАО «РСЦ» находится в стадии ликвидации.

Страховое публичное акционерное общество «Русский Страховой Центр» — универсальная российская страховая компания, зарегистрированная в 1992 году. Одной из приоритетных задач «РСЦ» является страхование предприятий оборонно-промышленного и авиационно-космического комплексов Российской Федерации.



По состоянию на 31 декабря 2014 года основными акционерами «Русского Страхового Центра» выступали российские юридические лица: ООО «Юновин» (25%), ООО «Авеста» (23,9%), ООО «Леонар» (24,9%), ООО «Милитари» (21%), а также крупнейшие предприятия российского ОПК: ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» (2,3%), ОАО «НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко» (0,7%), ЗАО «Уралоборонпром» (0,1%). Конечных бенефициров компания не раскрывает.

В 2012 и 2013 годах компания демонстрировала снижение объемов сборов на 30,72% и 65,72% соответственно. В 2014 году зафиксировано увеличение объемов сборов на 35,96%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 1,38 млрд рублей (аналогичный показатель в 2013-м — 1,01 млрд). В структуре сборов преобладают поступления по договорам с юридическими лицами (99,26%). По территориальному распределению сбор премий осуществлен в 16 субъектах РФ, при этом более 90% страховых премий собрано в Москве.

Выплаты компании в 2014 году равнялись 106,21 млн рублей. Уровень выплат — 7,7%. По итогам первого полугодия 2015 года страховщиком было собрано 276,88 млн рублей (минус 59,98% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено — 228,24 млн рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими были следующие виды страхования: страхование имущества юридических лиц (53%), добровольное медицинское страхование (12,82%), страхование грузов (6,39%), страхование от несчастных случаев и болезней (13,19%), страхование финансовых рисков (3,13%), каско (2,02%), страхование средств водного транспорта (2,01%). В сегменте страхования имущества юридических лиц компания заняла 21-е место по итогам 2014 года.

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 498,17 млн рублей (36,11%), размер среднего агентского вознаграждения составил 21,35%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, равнялась 69,39 млн рублей, по МСФО — 348,23 млн рублей.

Уставный капитал — 750 млн рублей (по состоянию на 1 июля 2015 года).

Компании присвоен рейтинг:

«Эксперт РА»: рейтинг надежности компании отозван 19 декабря 2014 года в связи с завершением срока его действия. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне «А» («высокий уровень надежности»), прогноз по рейтингу — «развивающийся».

Руководство: Дмитрий Савичев (генеральный директор), Любовь Ботова, Сергей Данилычев, Сергей Дмитриев, Альфред Шестаков, Леонид Шерман, Сергей Полинкин, Татьяна Васина.

Совет директоров: Виктор Синицын (председатель), Сергей Дмитриев, Дмитрий Савичев, Андрей Филоненко, Владимир Фролов, Николай Чекмаев.

Среди клиентов компании более 2 тыс. юридических лиц, в числе которых Министерство обороны РФ, Роскосмос, Космические войска, Ракетные войска стратегического назначения, ОАО «АХК «Сухой», корпорация «Иркут», ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева», корпорация «Миг», ОАО «Ил», корпорация «Туполев», ФГУП «ЛИИ им. М. М. Громова», ФГУП «Рособоронэкспорт», ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, ОАО «НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко», ОАО «Корпорация «Тактическое Ракетное Вооружение», Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, ФГУП «НПО ПМ им. академика М. Ф. Решетнева», ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева», ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина» и многие другие.

Дата последнего изменения: 16 марта 2016 г.