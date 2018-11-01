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Страховая компания АльфаСтрахование-Жизнь

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
400 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
1 481 400
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
52 465 357
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
5 198 511
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование жизни
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование жизни
  • Накопительное страхование жизни
  • Инвестиционное страхование

Юридическим лицам

  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование жизни сотрудников
Справка banki.ru о компании

ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» – специализированная компания по страхованию жизни в Группе «АльфаСтрахование», крупная по размеру сборов. В 2017 году общество замкнуло тройку лидеров среди страховщиков жизни, а в 2018 году вышло на второе место. Компания предлагает клиентам программы накопительного, инвестиционного и кредитно-рискового страхования жизни.

На территории России деятельность компаний Группы «АльфаСтрахование» осуществляется в более 270 региональных представительствах. Головной офис расположен в Москве.

 

«АльфаСтрахование – Жизнь» — специализированная компания по страхованию жизни, была создана крупной страховой группой «АльфаСтрахование» в 2003 году. Сконцентрировавшись на развитии накопительного страхования жизни, а также страховании рисков заемщиков банков (Альфа-Банка и других банков-партнеров), активно развивая бизнес в регионах, компания уже через несколько лет смогла стать одним из лидеров российского рынка страхования жизни. «АльфаСтрахование-Жизнь» входит в состав Ассоциации страховщиков жизни.

 

По итогам 2009 года «АльфаСтрахование – Жизнь» заняла четвертое место среди крупнейших страховщиков этого сегмента, а доля компании на рынке страхования жизни достигла 5,8%. При этом основная часть портфеля ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» приходилась на банковский канал продаж. В 2009 году компании удалось заключить партнерское соглашение в области программ накопительного страхования жизни со Сбербанком России, в результате портфель клиентов страховщика только за 2009 год вырос более чем на 200 тыс. договоров.

 

Год спустя компания «АльфаСтрахование – Жизнь» предложила клиентам новый для российского рынка продукт по инвестиционному страхованию жизни (программа по традиционному накопительному страхованию жизни с инвестиционной составляющей, позволяющей размещать средства в различных финансовых инструментах). Основные продажи этого продукта проходили через отделения Альфа-Банка и Сбербанка.

 

За 9 месяцев 2018 года сборы компании превысили 43 млрд рублей.

 

Главным акционером компании является ООО «Ас Холдинг» (99% акций). Долей в уставном капитале компании в размере 1% владеет ОАО «АльфаСтрахование».

 

Уставный капитал – 400 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

 

Руководство: Алексей Слюсарь (генеральный директор).

 

Партнеры компании

 

Банки: Альфа-банк, Райффайзенбанк, Запсибкомбанк, Восточный Банк, АО «ОТП Банк», Азиатско-Тихоокеанский Банк, МТС Банк, АО «Газэнергобанк», БАНК ХОУМ КРЕДИТ, Банк Зенит, АО «Банк ФИНАМ» и др.

 

Партнеры по перестрахованию: ведущие мировые перестраховщики, такие как MunichRe, SwissRe, HannoverRe, SCOR, GenRe, PartnerRe, а также корпорация Lloyd's of London.

 

Дата последнего изменения: 1 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»
лицензия ЦБРФ СЖ № 3447 от 10.08.2018
Руководитель
Алексей Владимирович Слюсарь (генеральный директор)
по информации на 11 мая 2018 г.
ОГРН
1027739301050
Адрес
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31Б
Телефоны
+7 (495) 788-09-99
8 800 333-09-99
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЖ № 3447 от 10.08.2018 Действует
ЦБРФ СЛ № 3447 от 10.08.2018 Действует
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