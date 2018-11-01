Страховая компания АльфаСтрахование-Жизнь

Справка banki.ru о компании

ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» – специализированная компания по страхованию жизни в Группе «АльфаСтрахование», крупная по размеру сборов. В 2017 году общество замкнуло тройку лидеров среди страховщиков жизни, а в 2018 году вышло на второе место. Компания предлагает клиентам программы накопительного, инвестиционного и кредитно-рискового страхования жизни.

На территории России деятельность компаний Группы «АльфаСтрахование» осуществляется в более 270 региональных представительствах. Головной офис расположен в Москве.

«АльфаСтрахование – Жизнь» — специализированная компания по страхованию жизни, была создана крупной страховой группой «АльфаСтрахование» в 2003 году. Сконцентрировавшись на развитии накопительного страхования жизни, а также страховании рисков заемщиков банков (Альфа-Банка и других банков-партнеров), активно развивая бизнес в регионах, компания уже через несколько лет смогла стать одним из лидеров российского рынка страхования жизни. «АльфаСтрахование-Жизнь» входит в состав Ассоциации страховщиков жизни.

По итогам 2009 года «АльфаСтрахование – Жизнь» заняла четвертое место среди крупнейших страховщиков этого сегмента, а доля компании на рынке страхования жизни достигла 5,8%. При этом основная часть портфеля ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» приходилась на банковский канал продаж. В 2009 году компании удалось заключить партнерское соглашение в области программ накопительного страхования жизни со Сбербанком России, в результате портфель клиентов страховщика только за 2009 год вырос более чем на 200 тыс. договоров.

Год спустя компания «АльфаСтрахование – Жизнь» предложила клиентам новый для российского рынка продукт по инвестиционному страхованию жизни (программа по традиционному накопительному страхованию жизни с инвестиционной составляющей, позволяющей размещать средства в различных финансовых инструментах). Основные продажи этого продукта проходили через отделения Альфа-Банка и Сбербанка.

За 9 месяцев 2018 года сборы компании превысили 43 млрд рублей.

Главным акционером компании является ООО «Ас Холдинг» (99% акций). Долей в уставном капитале компании в размере 1% владеет ОАО «АльфаСтрахование».

Уставный капитал – 400 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Алексей Слюсарь (генеральный директор).

Партнеры компании

Банки: Альфа-банк, Райффайзенбанк, Запсибкомбанк, Восточный Банк, АО «ОТП Банк», Азиатско-Тихоокеанский Банк, МТС Банк, АО «Газэнергобанк», БАНК ХОУМ КРЕДИТ, Банк Зенит, АО «Банк ФИНАМ» и др.

Партнеры по перестрахованию: ведущие мировые перестраховщики, такие как MunichRe, SwissRe, HannoverRe, SCOR, GenRe, PartnerRe, а также корпорация Lloyd's of London.

Дата последнего изменения: 1 ноября 2018 г.