Страховая компания АльфаСтрахование-Жизнь

ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» – специализированная компания по страхованию жизни в Группе «АльфаСтрахование», крупная по размеру сборов. В 2017 году общество замкнуло тройку лидеров среди страховщиков жизни, а в 2018 году вышло на второе место. Компания предлагает клиентам программы накопительного, инвестиционного и кредитно-рискового страхования жизни.
На территории России деятельность компаний Группы «АльфаСтрахование» осуществляется в более 270 региональных представительствах. Головной офис расположен в Москве.
«АльфаСтрахование – Жизнь» — специализированная компания по страхованию жизни, была создана крупной страховой группой «АльфаСтрахование» в 2003 году. Сконцентрировавшись на развитии накопительного страхования жизни, а также страховании рисков заемщиков банков (Альфа-Банка и других банков-партнеров), активно развивая бизнес в регионах, компания уже через несколько лет смогла стать одним из лидеров российского рынка страхования жизни. «АльфаСтрахование-Жизнь» входит в состав Ассоциации страховщиков жизни.
По итогам 2009 года «АльфаСтрахование – Жизнь» заняла четвертое место среди крупнейших страховщиков этого сегмента, а доля компании на рынке страхования жизни достигла 5,8%. При этом основная часть портфеля ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» приходилась на банковский канал продаж. В 2009 году компании удалось заключить партнерское соглашение в области программ накопительного страхования жизни со Сбербанком России, в результате портфель клиентов страховщика только за 2009 год вырос более чем на 200 тыс. договоров.
Год спустя компания «АльфаСтрахование – Жизнь» предложила клиентам новый для российского рынка продукт по инвестиционному страхованию жизни (программа по традиционному накопительному страхованию жизни с инвестиционной составляющей, позволяющей размещать средства в различных финансовых инструментах). Основные продажи этого продукта проходили через отделения Альфа-Банка и Сбербанка.
За 9 месяцев 2018 года сборы компании превысили 43 млрд рублей.
Главным акционером компании является ООО «Ас Холдинг» (99% акций). Долей в уставном капитале компании в размере 1% владеет ОАО «АльфаСтрахование».
Уставный капитал – 400 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).
Руководство: Алексей Слюсарь (генеральный директор).
Партнеры компании
Банки: Альфа-банк, Райффайзенбанк, Запсибкомбанк, Восточный Банк, АО «ОТП Банк», Азиатско-Тихоокеанский Банк, МТС Банк, АО «Газэнергобанк», БАНК ХОУМ КРЕДИТ, Банк Зенит, АО «Банк ФИНАМ» и др.
Партнеры по перестрахованию: ведущие мировые перестраховщики, такие как MunichRe, SwissRe, HannoverRe, SCOR, GenRe, PartnerRe, а также корпорация Lloyd's of London.
|Лицензия
|Статус лицензии
|Комментарий
|ЦБРФ СЖ № 3447 от 10.08.2018
|Действует
|ЦБРФ СЛ № 3447 от 10.08.2018
|Действует
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