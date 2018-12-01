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Страховая компания Доминанта

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
200 000
на 01.12.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
52 630
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
37 339
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование ответственности
  • Добровольное страхование пассажиров автомобильного транспорта от несчастных случаев
  • Страхование от несчастного случая
  • Ипотечное страхование
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование имущества
  • Страхование выезжающих за рубеж

Юридическим лицам

  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование грузов
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование строительно-монтажных рисков
Справка banki.ru о компании

ООО СК «Доминанта» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. В 2017 году организация заняла 169-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. По итогам года в страховом портфеле компании наиболее существенные доли занимают: страхование имущества юридических лиц (37,08%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (30,94%) и страхование грузов (26,83%). Сеть представительств и филиалов компании отсутствует. Головной офис расположен в Москве.

ООО СК «Доминанта» – это универсальная страховая компания, зарегистрированная в 2003 году, и представляющая полный объем страховых услуг по всем видам страхования. С момента основания компания работала под названием ООО «Империал», в 2005 году переименована в ООО «Страховая компания ЕврАзЭС». Под действующим названием работает с 2009 года. Одним из приоритетных направлений страхования является защита имущественных интересов юридических лиц.

Участниками страхового общества являются ООО «Коммерческо-посредническая фирма «Деймос» (92%) и ООО «Техобеспечение» (8%). Главным бенефициаром выступает Самвел Карапетян, владеющий 88,97% уставного капитала ООО «КПФ «Деймос».

В 2012 году компания показала существенный прирост объема страховых премий (+228,34% к 2011 году), собрав 89,49 млн рублей. В 2013 году отмечается резкое сокращение объема поступлений (-48,59%), а в 2014-м – значительный прирост на 291,26%. По итогам 2015-го сборы компании сократились на 23,78%, а в 2016 году – увеличились на 5,26%. В 2017 году общество собрало 37,34 млн рублей премий, что на 74,14% меньше показателя предыдущего года (в 2016-м – 144,4 млн рублей). За 9 месяцев 2018 года страховщиком собрано 77,43 млн рублей премий (+282,46% к аналогичному периоду 2017-го). Выплаты с 2017 года по третий квартал 2018-го не осуществлялись.

Основные сборы премий по итогам 2017 года пришлись на страхование имущества юридических лиц (37,08%), страхование ГО (36,02%, из них за причинение вреда третьим лицам – 30,94%, за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг – 5,08%) и страхование грузов (26,83%).

Весь объем страховых премий в 2017 году собран при участии посредников, размер среднего агентского вознаграждения составил 36,57%.

По итогам 2017 года компания получила чистую прибыль в размере 52,63 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и совокупный доход в 52,79 млн по МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с прибылью в размере 31,03 млн рублей по РСБУ и 30,88 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 200 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 7 чел., страховых агентов-физических лиц – 4 чел., страховые агенты-юридические лица отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Арман Мнацаканян (генеральный директор), Марина Меркулова (гл. бухгалтер).

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 13 декабря 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК Доминанта»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3803 от 09.06.2018
Руководитель
Арман Микаэлович Мнацаканян (генеральный директор)
по информации на 13 декабря 2018 г.
ОГРН
1037708003442
Адрес
109028, г. Москва, пер. Подколокольный, д. 13, стр. 1, оф. 611
Телефоны
+7 (495) 514-20-20
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3803 от 09.06.2018 Действует
ЦБРФ СИ № 3803 от 09.06.2018 Действует
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