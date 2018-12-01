Страховая компания Доминанта

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Доминанта» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. В 2017 году организация заняла 169-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. По итогам года в страховом портфеле компании наиболее существенные доли занимают: страхование имущества юридических лиц (37,08%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (30,94%) и страхование грузов (26,83%). Сеть представительств и филиалов компании отсутствует. Головной офис расположен в Москве.

ООО СК «Доминанта» – это универсальная страховая компания, зарегистрированная в 2003 году, и представляющая полный объем страховых услуг по всем видам страхования. С момента основания компания работала под названием ООО «Империал», в 2005 году переименована в ООО «Страховая компания ЕврАзЭС». Под действующим названием работает с 2009 года. Одним из приоритетных направлений страхования является защита имущественных интересов юридических лиц.



Участниками страхового общества являются ООО «Коммерческо-посредническая фирма «Деймос» (92%) и ООО «Техобеспечение» (8%). Главным бенефициаром выступает Самвел Карапетян, владеющий 88,97% уставного капитала ООО «КПФ «Деймос».

В 2012 году компания показала существенный прирост объема страховых премий (+228,34% к 2011 году), собрав 89,49 млн рублей. В 2013 году отмечается резкое сокращение объема поступлений (-48,59%), а в 2014-м – значительный прирост на 291,26%. По итогам 2015-го сборы компании сократились на 23,78%, а в 2016 году – увеличились на 5,26%. В 2017 году общество собрало 37,34 млн рублей премий, что на 74,14% меньше показателя предыдущего года (в 2016-м – 144,4 млн рублей). За 9 месяцев 2018 года страховщиком собрано 77,43 млн рублей премий (+282,46% к аналогичному периоду 2017-го). Выплаты с 2017 года по третий квартал 2018-го не осуществлялись.

Основные сборы премий по итогам 2017 года пришлись на страхование имущества юридических лиц (37,08%), страхование ГО (36,02%, из них за причинение вреда третьим лицам – 30,94%, за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг – 5,08%) и страхование грузов (26,83%).

Весь объем страховых премий в 2017 году собран при участии посредников, размер среднего агентского вознаграждения составил 36,57%.

По итогам 2017 года компания получила чистую прибыль в размере 52,63 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и совокупный доход в 52,79 млн по МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с прибылью в размере 31,03 млн рублей по РСБУ и 30,88 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 200 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 7 чел., страховых агентов-физических лиц – 4 чел., страховые агенты-юридические лица отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Арман Мнацаканян (генеральный директор), Марина Меркулова (гл. бухгалтер).

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 13 декабря 2018 г.