Банк России приказом от 24.02.2015 года № ОД-429 отозваллицензию на осуществление страхования ООО «Страховая компания «СТОЛА». Данное решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.