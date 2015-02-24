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Страховая компания Стола

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
9 113
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
1 021
за 2014
Справочная информация о компании
ООО «Страховая компания «СТОЛА»
лицензия ФССН С № 0045 77 от 13.12.2006
Руководитель
Игорь Евгеньевич Колобков
по информации на 20 апреля 2017 г.
ОГРН
1027739248020
Адрес
127055, г. Москва, Вадковский пер., д. 5,стр. 1
Телефоны
+7 (495) 775-15-93
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН С № 0045 77 от 13.12.2006 Отозвана

Банк России приказом от 24.02.2015 года № ОД-429 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Страховая компания «СТОЛА». Данное решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
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