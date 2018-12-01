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Страховая компания Железнодорожный страховой фонд (ЖСФ)

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
165 000
на 01.12.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-38 055
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
67 215
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
5 420
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование имущества
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Каско

Юридическим лицам

  • Страхование транспорта
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Автострахование
  • Страхование ответственности
  • Страхование финансовых рисков
Справка banki.ru о компании

АО СК «Железнодорожный страховой фонд» («ЖСФ») – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года общество заняло 156-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 40-е место по сборам в сегменте страхования грузов. Основные доли страхового портфеля в 2017 году пришлись на страхование грузов (49,92%) и страхование от несчастных случаев и болезней (33,54%). Компания имеет шесть филиалов в крупных городах РФ. Головной офис расположен в Нижнем Новгороде.

СК «Железнодорожный страховой фонд» создана в декабре 1993 года в форме ТОО. Основным учредителем стала Горьковская железная дорога МПС РФ. В настоящее время компания является универсальным страховщиком, деятельность которого осуществляется через обширную сеть страховых агентов – она охватывает 205 населенных пунктов, находящихся в 28 субъектах Российской Федерации. СК «ЖСФ» является членом Союза страховых организаций «Страховой Союз», Ассоциации транспортных страховщиков и Всероссийского Союза Страховщиков.

Основными акционерами компании являются: ООО «Железнодорожная консалтинговая фирма» (30,4%, владельцами общества в равных долях выступают: Олег Лазарев, Виктор Ильин, Александр Ильин и Ирина Жилкина), ООО «Железнодорожный» (17,87%, владельцами общества выступают Александр Ильин с участием 60% в уставном капитале и Ирина Жилкина, которой принадлежит 40%), БФ «Железнодорожник» (16,64%), Александр Ильин (13,74%), Ирина Жилкина (10,45%) и ООО «Капитал Эссет Менеджмент» (7,57%). Компания не имеет дочерних и зависимых страховых обществ.

В последние несколько лет компания демонстрирует снижение сборов. В 2014 году страховщиком собрано 114,61 млн рублей премий против 122,6 млн рублей годом ранее (-6,52%). В 2015 году объем поступлений уменьшился на 14,22%, а по итогам 2016-2017 годов – на 26,28% и 7,26% соответственно. Объем собранной премии в 2017 году составил 67,22 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 72,47 млн рублей), из них 63,96% занимают сборы с юридических лиц и 36,04% – с физических лиц. Основной объем премий собран в Республике Татарстан (20,94%), Нижегородской и Кировской областях (15,41% и 13,81% соответственно) и Удмуртской Республике (9,31%). Размер выплат в 2017 году составил 5,42 млн рублей, уровень выплат – 8,06%. За 9 месяцев 2018 года страховщиком собрано 48,66 млн рублей (-6,86% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено – 1,92 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период составил 3,95%.

Основными видами бизнеса компании в 2017 году являются: страхование грузов (49,92%), страхование от несчастных случаев и болезней (33,54%), страхование средств железнодорожного транспорта (9,31%) и страхование имущества юридических лиц (4,01%).

Весь объем страховых премий в 2017 году собран при помощи посредников, размер среднего агентского вознаграждения составил 22,35%.

По итогам 2017 года компания получила убыток в размере 38,06 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 11,43 млн рублей по МСФО. В предыдущем году страховщик показал 5,68 млн рублей чистой прибыли по РСБУ и 23,14 млн рублей совокупного дохода по МСФО.

Уставный капитал – 165 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 60 чел., страховых агентов-юридических лиц – 4 ед., страховых агентов-физических лиц – 371 чел. ( из них 2 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности компании на уровне В++ «Удовлетворительный уровень надежности» со стабильным прогнозом и отозвало его в связи с истечением срока действия (дата актуализации – 11 ноября 2015 года).

Совет директоров (по состоянию на 31 декабря 2017 года): Ирина Жилкина, Виктор Ильин, Александр Ильин, Олег Лазарев, Елена Баранцева.

Руководство: Александр Ильин (генеральный директор), Виктор Ильин, Ирина Жилкина, Ирина Давыдова (гл. бухгалтер).

Основным клиентом компании в последние несколько лет является АО «Содружество» – пригородная пассажирская компания, осуществляющая перевозки железнодорожным транспортом на территории 9 субъектов РФ.

Дата последнего изменения: 14 декабря 2018 г.
Справочная информация о компании
АО СК «ЖСФ»
лицензия ЦБРФ СИ № 2447 от 19.10.2015
Руководитель
Александр Федорович Ильин (генеральный директор)
по информации на 14 декабря 2018 г.
ОГРН
1025202393545
Адрес
603011, г. Нижний Новгород, просп. Ленина, д. 10
Телефоны
+7 (831) 248-86-92
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СИ № 2447 от 19.10.2015 Действует
ЦБРФ СЛ № 2447 от 19.10.2015 Действует
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