Страховая компания Росэнерго-жизнь

Банк России приказом от 27.08.2015 № ОД-2289 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Росэнерго-жизнь».
Данное решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования, а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России, выданного в связи с нарушением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения собственных средств и средств страховых резервов разрешенными активами.
28 июня 2016 года собранием участников ООО «Росэнерго-жизнь» принято решение о реорганизации в форме слияния с ООО «РЭС-Инком», ООО «Основные средства» и создании путём реорганизации ООО «Азимут».
Дата последнего изменения: 17 октября 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «Росэнерго-жизнь»
лицензия ФССН С №1400 22 от 12.07.2006
ОГРН
1032202160540
Адрес
656049, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Красноармейский, д. 36
Телефоны
+7 (3852) 26-20-34
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФССН С №1400 22 от 12.07.2006
Отозвана
Банк России приказом от 27.08.2015 № ОД-2289 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Росэнерго-жизнь».
Данное решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования, а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России, выданного в связи с нарушением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения собственных средств и средств страховых резервов разрешенными активами.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.