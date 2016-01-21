Страховая компания Росэнерго-жизнь

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Банк России приказом от 27.08.2015 № ОД-2289 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Росэнерго-жизнь».

Данное решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования, а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России, выданного в связи с нарушением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения собственных средств и средств страховых резервов разрешенными активами.

28 июня 2016 года собранием участников ООО «Росэнерго-жизнь» принято решение о реорганизации в форме слияния с ООО «РЭС-Инком», ООО «Основные средства» и создании путём реорганизации ООО «Азимут».



Дата последнего изменения: 17 октября 2016 г.