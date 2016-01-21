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Страховая компания Росэнерго-жизнь

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
1 124
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
4 533
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 27.08.2015 № ОД-2289 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Росэнерго-жизнь».

Данное решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования, а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России, выданного в связи с нарушением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения собственных средств и средств страховых резервов разрешенными активами.

28 июня 2016 года собранием участников ООО «Росэнерго-жизнь» принято решение о реорганизации в форме слияния с ООО «РЭС-Инком», ООО «Основные средства» и создании путём реорганизации ООО «Азимут».

Дата последнего изменения: 17 октября 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «Росэнерго-жизнь»
лицензия ФССН С №1400 22 от 12.07.2006
ОГРН
1032202160540
Адрес
656049, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Красноармейский, д. 36
Телефоны
+7 (3852) 26-20-34
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН С №1400 22 от 12.07.2006 Отозвана

Банк России приказом от 27.08.2015 № ОД-2289 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Росэнерго-жизнь».

Данное решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования, а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России, выданного в связи с нарушением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения собственных средств и средств страховых резервов разрешенными активами.

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