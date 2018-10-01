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Страховая компания Капитал Страхование

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
1 000 000
на 01.10.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-1 949 233
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
4 864 310
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
2 806 563
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование ответственности
  • Страхование загородных домов
  • Страхование квартир
  • ОСАГО
  • Страхование от несчастного случая
  • Каско
  • Страхование путешественников
  • Добровольное медицинское страхование
  • Ипотечное страхование
  • Страхование имущества
  • Страхование выезжающих за рубеж

Юридическим лицам

  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование опасных объектов
  • Страхование имущества
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование ответственности
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование авиационных и космических рисков
  • Страхование ядерных рисков
  • Страхование лизинговых операций
  • Страхование грузов
  • Страхование предпринимательских рисков
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Справка banki.ru о компании

ОАО «Капитал Страхование» – универсальная страховая компания, средняя по размеру сборов. По итогам 2017 года занимает 37-е место среди российских страховщиков по размеру собранных страховых премий и 9-е – по сборам в сегменте страхования имущества юрлиц. Ключевое направление деятельности – страхование крупных рисков в топливно-энергетическом комплексе. Основные сборы премий по итогам года пришлись на страхование имущества юридических лиц (35,95%) и ДМС (33,21%). Региональная сеть представлена десятью филиалами в местах присутствия головных компаний основных стратегических партнеров. Головной офис компании находится в г. Когалым (Ханты-Мансийский АО – Югра).

C 1 октября 2018 года ОАО «Капитал Страхование» прекратило деятельность в результате реорганизации в форме присоединения к к ПАО СК «Росгосстрах».

ОАО «Капитал Страхование» было создано в 1992 году как страховая компания «ЛУКОЙЛ», учредителем страховщика выступил нефтяной концерн «ЛУКОЙЛ». В первое время компания занималась в основном обслуживанием рисков материнской организации. В 1996 году на базе СК «ЛУКОЙЛ», ставшей к тому времени одним из крупнейших страховщиков топливно-энергетического комплекса, образовалась одноименная страховая группа, объединившая его дочерние компании «ЛУКОЙЛ-Сити» (специализировалась на страховании выезжающих за рубеж и страховании от несчастных случаев), «Медведь» (страхование жилого фонда в Москве), «Медведь-ЛК» (обязательное и добровольное медицинское страхование) и «Адонис» (пермская компания). В 1997 году в составе группы была создана Индустриальная перестраховочная компания. Вскоре СК «ЛУКОЙЛ» прочно заняла лидирующие позиции на российском страховом рынке (четвертое место по итогам 1999 года, объем собранной страховой премии – 3,5 млрд рублей).

В начале 2000-х годов компания приняла решение выйти на открытый рынок и с 2003 года начала работать под новым именем – «Капитал Страхование» (являлась участником созданной в том же году топ-менеджерами «ЛУКОЙЛа» Вагитом Алекперовым и Леонидом Федуном группы «ИФД Капитал», объединившей ряд ранее аффилированных с «ЛУКОЙЛом» страховых и инвестиционных компаний, а также компаний, связанных с пенсионным бизнесом). Остальные участники страховой группы «Капитал» (бывшей СГ «ЛУКОЙЛ») получили название «Капитал Перестрахование» и «Капитал Медицинское страхование». А два года спустя к группе присоединилась новая компания по страхованию жизни – «Капитал Страхование жизни».

Летом 2008 года «ИФД Капитал» объявил о продаже компаний страховой группы, включая «Капитал Страхование» (тогда компания занимала 16-е место на страховом рынке, сборы по итогам 2007 года составили 9,8 млрд рублей). Покупателями стали основные акционеры «Росгосстраха» Данил Хачатуров и его партнеры, сумма сделки составила более 500 млн долларов. А в 2010 году СГ «Капитал» вошла в состав группы компаний «Росгосстрах», крупнейшая в России страховая компания приобрела 51% акций группы. Остальные 49% акций выкупил один из лидирующих российских банков – ВТБ (на рынке считалось, что акции СГ «Капитал» служили залогом по кредиту в 500 млн долларов, выданному ВТБ Хачатурову на покупку страховой группы в 2008 году). Два года спустя одна из «дочек» «Капитал Страхования» – «Капитал Страхование жизни» прекратило существование, так как у «Росгосстраха» уже существовала компания по страхованию жизни – «Росгосстрах-Жизнь».

С 10 июня 2016 года ОАО «Капитал Страхование» вместе с ЗАО «КС-Холдинг» и ЗАО «Капитал Ре» пребывали в процессе реорганизации в форме присоединения к ПАО СК «Росгосстрах». В ноябре 2016 года на заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» принято решение об отмене реорганизации в форме присоединения. Основной причиной отмены объединения указывается большой массив задач для успешного завершения данного мероприятия, а также наличие более приоритетных задач в настоящее время.

В апреле 2018 года совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» принял решение о созыве внеочередного собрания акционеров 29 мая. Основным вопросом повестки дня стала реорганизация ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения к нему ЗАО «КС-Холдинг», ЗАО «Капитал Перестрахование» (ЗАО «Капитал Ре») и ОАО «Капитал Страхование». Процедура реорганизации группы компаний «Капитал», а также ЗАО «КС-Холдинг» в форме их присоединения к ПАО СК «Росгосстрах» завершена 1 октября 2018 года. С указанной даты к ПАО СК «Росгосстрах» перешли все права и обязанности по договорам страхования ОАО «Капитал Страхование».

Компания является членом Российского союза автостраховщиков, Национального союза страховщиков ответственности, Всероссийского союза страховщиков, Российского ядерного страхового пула и других организаций.

В 2012 году компания достигла прироста сборов по прямому страхованию на 31,53%, собрав 9,39 млрд рублей премий против 7,14 млрд рублей годом ранее. В 2013-2014 годах отмечается снижение объемов поступлений на 16,76% и 6,27% соответственно, а по итогам 2015-го – увеличение сборов на 9,1%. В 2016 году страховщик показал свой лучший результат по объему собранной премии – 15,47 млрд рублей против 8 млрд рублей годом ранее, достигнув прироста в 93,53%. По итогам 2017-го сборы страховщика сократились на 68,56%, размер собранной премии составил 4,86 млрд рублей. В структуре сборов 93,48% занимают премии по договорам с юридическими лицами, 6,52% – доля физлиц. Выплаты компании за минувший год составили 2,81 млрд рублей, уровень выплат – 57,7%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 6,43 млрд рублей премий, что на 88,26% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 3,42 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 1,2 млрд рублей, уровень выплат – 18,71%.

По итогам 2017 года в страховом портфеле компании наиболее существенные доли приходятся на страхование имущества юридических лиц (35,95%), добровольное медицинское страхование (33,21%), автострахование (10,32%, из них каско – 6,73% , ОСАГО – 3,59%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (2,01%), страхование грузов (7,93%), страхование ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты (5,41%). По сборам в сегменте страхования имущества юридических лиц компания заняла на рынке девятое место по итогам 2017 года.

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 88,03 млн рублей страховой премии (1,81%), размер среднего агентского вознаграждения составил 19,88%.

В 2017 году компания получила убыток в размере 1,95 млрд рублей согласно отчетности по РСБУ и 2,49 млрд рублей по МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с 1,52 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ и 448,99 млрд рублей совокупного дохода по МСФО.

Уставный капитал – 1 млрд рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 13 ед., страховые агенты-физические лица – отсутствуют.

Рейтинги компании

Эксперт РА отозвало без подтверждения рейтинг финансовой надежности СК «Капитал Страхование» в связи с невозможностью применить методологию (дата события – 3 октября 2018 года). Статус «под наблюдением» снят. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА с развивающимся прогнозом. Причина отзыва рейтинга – прекращение деятельности ОАО «Капитал Страхование» в результате реорганизации и присоединения 01.10.2018 года к ПАО СК «Росгосстрах».

Национальное рейтинговое агентство (НРА): ААА «Максимальная надежность», прогноз по рейтингу «стабильный» (рейтинг подтвержден 9 июня 2016 года).

Совет директоров: Аркадий Абшеев, Николай Колесников, Григорий Филиппов, Игорь Мировский, Олег Тронев, Данил Хачатуров.

Руководство: Николаус Хайнрих Фрай (генеральный директор), Олег Тронев, Григорий Филиппов, Анна Рыкова, Сергей Косвинцев, Игорь Борис, Марьяна Протасова.

Крупнейший клиент компании – нефтяной концерн «ЛУКОЙЛ» (включая дочерние предприятия – «Лукойл-Кубаньэнерго», «Лукойл-Астраханьэнерго», «Лукойл-Ставропольэнерго», «Лукойл-Энергосети» и др.). Также среди клиентов ряд крупных российских и иностранных компаний, таких как: ООО «Ростовские тепловые сети», ООО «Варандейский терминал», ЗАО «ТЗК-Архангельск», ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», ООО «КонцессКом», ООО «Международный аэропорт Когалым», ОАО «КамышинТеплоЭнерго» и др.

Дата последнего изменения: 1 октября 2018 г.
Справочная информация о компании
ОАО «Капитал Страхование»
лицензия ЦБРФ СЛ № 1298 от 07.09.2015
Руководитель
Николаус Хайнрих Фрай (генеральный директор)
по информации на 15 января 2018 г.
ОГРН
1028601442792
Адрес
628486, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Молодежная, д. 10
Телефоны
+7 (495) 777-77-02
8 800 200-42-00
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 1298 от 07.09.2015 Действует
ЦБРФ СИ № 1298 от 07.09.2015 Действует
ЦБРФ ОС № 1298 - 03 от 07.09.2015 Действует
ЦБРФ ОС № 1298 - 04 от 07.09.2015 Действует
ЦБРФ ОС № 1298 - 05 от 07.09.2015 Действует
ЦБРФ ПС № 1298 от 07.09.2015 Действует
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