Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 03.06.2015 № ОД-1233 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Страховая компания «Рост».

Данное решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 12.02.2015 № ОД-347 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания РОСТ»), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования средств страховых резервов.



Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 24.08.2015 ООО «Страховая Компания Рост» признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства по правилам банкротства финансовых организаций сроком на шесть месяцев.



Согласно справки ЕГРЮЛ по состоянию на 25 сентября 2015 года компания находится в стадии ликвидации.

Дата последнего изменения: 25 сентября 2015 г.