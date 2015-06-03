Банк России приказом от 03.06.2015 № ОД-1233 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Страховая компания «Рост».
Данное решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 12.02.2015 № ОД-347 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания РОСТ»), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования средств страховых резервов.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 24.08.2015 ООО «Страховая Компания Рост» признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства по правилам банкротства финансовых организаций сроком на шесть месяцев.
Согласно справки ЕГРЮЛ по состоянию на 25 сентября 2015 года компания находится в стадии ликвидации.
Дата последнего изменения: 25 сентября 2015 г.
Справочная информация о компании
ООО «Рост»
лицензия ФССН С №0384 42 от 13.03.2006
Руководитель
Максим Михайлович Котов (конкурсный управляющий)
по информации на 21 сентября 2015 г.
ОГРН
1044205009970
Адрес
650099, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10
Телефоны
+7 (3842) 36-28-58
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФССН С №0384 42 от 13.03.2006
Отозвана
Данное решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования средств страховых резервов.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.