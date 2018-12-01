Страховая компания Коместра-Томь

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Коместра-Томь» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года компания заняла 137-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и вошла в топ-10 по сборам в Томской области, заняв 8-е место. Основные сборы премий по итогам 2017 года пришлись на каско (46,67%) и добровольное медицинское страхование (27,0%). В настоящее время действуют 2 самостоятельных подразделения: филиал в Северске, агентство в Томске, дополнительные офисы в районах Томской области и г. Юрга Кемеровской области. Центральный офис расположен в Томске.

ООО СК «Коместра-Томь» образовано в 1993 году в Томске. В настоящее время компания входит в десятку лидеров по страховым сборам в Томской области. Приоритетными направлениями деятельности являются добровольное медицинское страхование и страхование средств наземного транспорта. Полный спектр страховых услуг компании представлен 57 видами страхования. Компания является членом союза страховщиков «Урало-Сибирское соглашение» и Всероссийского союза страховщиков.



Участниками страхового общества являются ООО «Томинвестъ» (74%) и ООО «Диалект Групп» (26%). Конечными бенефициарами выступают Ярослав Остудин (доля косвенного владения – 90%) и Елена Остудина (10%). Компания не имеет дочерних и зависимых обществ.

В 2013-2014 годах компания показала прирост страховых сборов на 54,32% и 7,16% соответственно. Следующие два годы характеризуются негативной динамикой сборов – в 2015-м поступления сократились на 18,38%, а в 2016 году – на 2,87%. По итогам 2017 года компания собрала 185,72 млн рублей премий, продемонстрировав прирост на 12,33%. В структуре сборов 64,22% занимают сборы с физических лиц и 35,78% – с юридических лиц. Сбор страховых премий в 2017 году осуществлялся в Томской и Кемеровской областях (92,72% и 6,66% соответственно). Размер выплат в 2017 году составил 94,26 млн рублей, уровень выплат – 50,75%. За период с января по июнь 2018 года страховщиком собрано 112,45 млн рублей (прирост 21,33% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 37,08 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период равен 32,97%.

По итогам 2017 года основными составляющими страхового портфеля являются: каско (46,67%), добровольное медицинское страхование (27,0%), страхование имущества (15,22%, из них имущества физических лиц – 9,64%, юридических лиц – 5,58%), страхование от несчастных случаев и болезней (8,35%).

При помощи посредников в 2017 году общество собрало 178,25 млн рублей (95,97%), размер среднего агентского вознаграждения составил 20,67%.

По итогам 2017 год, согласно отчетностей по РСБУ и МСФО, компания получила чистую прибыль в размере 25,46 млн рублей против убытка в 318 тыс. рублей годом ранее.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 12 ед., страховых агентов-физических лиц – 20 чел.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Совет директоров: Вадим Чмух (председатель).

Руководство: Анна Кныш (генеральный директор), Марина Каминская, Светлана Дмитриева.

Компания имеет более 150 тысяч клиентов физических лиц и более 1000 клиентов юридических лиц. Среди корпоративных клиентов и партнеров крупные производственные, транспортные, строительные организации, банки, ВУЗы, медицинские учреждения, среди которых АО «Электромотор», ООО «Горсети», ОАО «Томское пиво», МУП «Энергокомплекс» (Водоканал), НПФ «Микран», сеть магазинов «Быстроном», торговый центр «Пассаж», ФКБ «Газпромбанк», «Томскпромстройбанк», рекламное агентство «Тройка», клиники «Медстар», «Томоко», «Мадез», АО «Томскавтотранс» и др.

Дата последнего изменения: 5 декабря 2018 г.