Страховая компания Русское страховое общество «Евроинс»

Справка banki.ru о компании

ООО «Русское страховое общество «Евроинс» (ООО «РСО «Евроинс») – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года организация заняла 64-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков. Основные сборы премий в 2017 пришлись на ОСАГО (45,69%), страхование грузов (12,87%) и страхование финансовых рисков (12,69%). В региональную сеть компании входит 23 филиала в крупных городах России. Головной офис находится в Смоленске.

ООО «РСО «Евроинс» работает на страховом рынке с 2003 года. Ранее общество работало под наименованием ООО «СК «Базальт». Сегодня РСО «Евроинс» активно работает в сфере автострахования (ОСАГО, каско), добровольного медицинского страхования, страхования имущества юридических лиц и страхования гражданской ответственности. С 2013 года благодаря запуску интернет-канала «Евроинс» наращивает объемы премий по страхованию выезжающих за рубеж.



Компания является членом Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков, Российского союза туриндустрии, Строй Клуба МАП, Национальной страховой гильдии и других отраслевых объединений.

Участниками общества являются: ООО «Агентство профессиональной оценки собственности» (55,45%, владельцем 47,68% уставного капитала общества выступает Ольга Макова), болгарская компания АО «Евроинс Иншуранс Груп» (32,2%), ООО «Центр оценки и консалтинга» (7,88%) и Ольга Макова (4,47%). Основным бенефициаром выступает генеральный директор компании Ольга Макова.

На протяжении последних лет компания демонстрирует существенное увеличение объемов сборов. В 2013 году организация собрала на 12,63% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (445,9 млн рублей против 395,89 млн рублей годом ранее). В 2014-2015 годах темпы прироста составили 87,39% и 23,35% соответственно, а по итогам 2016 года – 45,35%. В 2017 году компания заняла лучшее место в ренкинге страховщиков, собрав 1,88 млрд рублей премий (+25,77% к 2016 году), из них 68,75% занимают сборы с физических лиц и 31,25% – с юридических лиц. Наибольший объем премий собран страховщиком на территории Смоленской области (58,69% от общего сбора). В данном регионе компания заняла первое место по объему поступлений, доля рынка составила 21,79%. Выплаты компании в 2017 году составили 752,01 млн рублей, уровень выплат – 39,91%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 901,48 млн рублей премий, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 879,46 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 398,81 млн рублей, уровень выплат – 44,24%.

Основные доли страхового портфеля в 2017 году пришлись на автострахование (51,26%, из них ОСАГО – 45,69%, каско – 5,57%), страхование грузов (12,87%), страхование финансовых рисков (12,69%), добровольное медицинское страхование (11,19%), страхование от несчастных случаев и болезней (5,02%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (2,05%).

Изначально компания была включена Банком России в список страховщиков, соответствующих требованиям ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве…», направляемом в ответ на запросы строительных СРО, но с апреля 2015 года компания в списке отсутствует.

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 1,69 млрд рублей (89,46%), размер среднего агентского вознаграждения составил 26,93%.

Партнерами по перестрахованию выступают ведущие международные и российские страховые и перестраховочные компании: Hannover Re, АО «АльфаСтрахование», ЗАО «Капитал Перестрахование», ОАО «САК «Энергогарант» и др.

В 2017 году компания получила 18,39 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что существенно превышает показатель предыдущего отчетного периода (в 2016-м – 1,43 млн рублей). Согласно отчетности по МСФО в 2017 году обществом получен совокупный доход в размере 150,29 млн рублей против убытка в 51,79 млн рублей годом ранее.

Уставный капитал – 380,5 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).



Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 204 ед. (из них 33 – страховые организации, 171 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 135 чел. (из них 97– индивидуальные предприниматели).

Рейтинги компании

«Национальное рейтинговое агентство»: ВВВ+ «Достаточная степень надежности», прогноз – позитивный (рейтинг подтвержден 10 октября 2016 года).

«Эксперт РА» повысило рейтинг финансовой надежности страхового общества «Евроинс» до уровня ruBB- и установило по рейтингу стабильный прогноз (актуализирован 29 ноября 2018 года). Ранее у компании действовал рейтинг ruВ+ с развивающимся прогнозом.

Руководство: Ольга Макова (генеральный директор).



Партнеры

Туристические компании: «Мир странствий», «Неда Тур», «Алмас-Экспо», «Страна Туризма», «Клуб Путешествий Персона», «Вест Тревел» и др.

Автодилеры: Ауди Центр Таганка (ООО «Автоспеццентр»), Авилон Автомобильная Группа.

Клиентами компании являются более 50 тыс. физических лиц и 4,5 тыс. предприятий, среди которых: ФГУП «Военизированная горноспасательная часть», Московский государственный психолого-педагогический университет, ООО «Гортрансэнерго», КП «Межотраслевой производственно-технический центр», ОАО «Читаэнергосбыт», Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, Московский государственный объединенный музей-заповедник и др.

Дата последнего изменения: 30 ноября 2018 г.