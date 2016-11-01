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Страховая компания Элита

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Отозвана
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Уставный капитал, тыс. ₽
370 390
на 01.11.16
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 02.07.2015 № ОД-1537 отозвал лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании «Элита» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3839).

Данное решение принято в связи с отказом общества с ограниченной ответственностью Страховой компании «Элита» от осуществления предусмотренной лицензией деятельности. Решение вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».

Дата последнего изменения: 13 августа 2019 г.
Справочная информация о компании
ООО «Элита»
лицензия ФССН С №3839 77 от 21.03.2006
Руководитель
Николай Владимирович Сафронов (генеральный директор)
по информации на 13 ноября 2017 г.
ОГРН
1037728008911
Адрес
109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, корп. 9
Телефоны
+7 (495) 142-09-74
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН С №3839 77 от 21.03.2006 Отозвана

Банк России приказом от 02.07.2015 № ОД-1537 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО Страховой компании «Элита» в связи с отказом компании от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
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