Страховая компания Оранта

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Оранта» является универсальной розничной компанией, ключевое направление деятельности – автострахование (ОСАГО и каско). По итогам 2014 года компания заняла 60-е место по сборам в сегменте прямого страхования (2,06 млрд рублей) и 30-е место – по объему собранных перестраховочных премий (399,94 млн рублей).

29 апреля 2015 года Банком России было принято решение отозвать лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО «СК «Оранта».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17 сентября 2015 года ООО «СК «Оранта» признано банкротом, введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утверждена Нехина Анна Александровна.



Компания «Оранта» была создана в 1995 году в крупной российской финансово-промышленной группе «Промсвязькапитал», принадлежащей бизнесменам братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. Основными участниками страховщика выступили входящие в группу Промсвязьбанк и «Промсвязьпроект».

При поддержке мощного собственника «Оранта» быстро наращивала бизнес. В 2004 году компания занимала 52-е место среди крупнейших российских страховщиков (1,6 млрд рублей собранной страховой премии), при этом наиболее интенсивно развивалось автострахование – ОСАГО и каско (на этот вид бизнеса приходилась четверть всех сборов страховщика в 2004 году – 508,7 млн рублей). В дальнейшем объемы продаж «Оранты» стремительно росли, в основном благодаря ОСАГО. По итогам 2006 года портфель договоров компании по обязательной автогражданке вырос почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Одновременно страховщик развивал региональную сеть: только в течение 2006-го «Оранта» открыла 11 новых филиалов и 33 агентства.

В 2008 году «Оранту» купила голландская страховая группа Eureko B.V. (один из крупнейших европейских страховщиков, активно развивающий банковское страхование, страхование жизни, имущества и др.). Подробности сделки не раскрывались. Покупая крупного розничного страховщика (к тому времени «Оранта» занимала 33-е место в списке крупнейших российских страховщиков, собрав в 2007 году 3,3 млрд рублей страховой премии), Eureko рассчитывала расширить географию присутствия за счет быстрорастущего российского страхового рынка и планировала сконцентрироваться в России на банковском страховании, автостраховании и страховании корпоративных клиентов. Новые собственники намеревались до 2014 года вложить в развитие бизнеса «Оранты» 150 млн евро, ставя перед страховщиком задачи увеличения рыночной доли и прибыльного роста.

Однако прибыльного роста так и не получилось. Большая доля бизнеса в секторе автострахования, характеризующемся в последние годы высокой убыточностью (основными причинами стали увеличение выплат и судебные издержки, понесенные страховщиками), привели к уменьшению рентабельности многих российских страховщиков. Не стала исключением и «Оранта»: убытки компании по МСФО в 2012 и 2013 годах составили 590,7 млн и 902,6 млрд рублей соответственно. В результате в начале 2014 года «Оранта» пересмотрела стратегию продаж полисов автострахования, намереваясь сократить долю автострахования в своем портфеле (сейчас она составляет порядка 80%), начала закрывать или реорганизовывать убыточные филиалы и корректировать тарифы. Эти меры, как считали в компании, помогут выйти на уровень безубыточности к 2015 году.

А полгода спустя Achmea (бывшая Eureko) из-за убытков «Оранты» и экономической нестабильности в стране продала свою российскую «дочку» крупной страховой группе «Компаньон» (занимала в 2013 году 27-е место на российском страховом рынке, собрав 6,7 млрд рублей страховой премии). Подробности сделки не известны. Главные цели, стоящие сегодня перед «Орантой», – сокращение управленческих издержек, изменение структуры страхового портфеля, корректировка андеррайтинговой политики и дальнейшее развитие бизнеса.

В настоящее время «Оранта» является универсальной розничной компанией.

По итогам 2013 года «Оранта» заняла 40-е место на российском страховом рынке по объему страховой премии (2,9 млрд рублей, аналогичный показатель в 2012 году – 2,5 млрд рублей).



Выплаты компании в 2013 году составили 2,1 млрд рублей.

Основное направление деятельности – автострахование (ОСАГО и каско).

Филиалы компании открыты в 20 российских регионах.

Объем собранной премии по итогам 2014 года составил 2,06 млрд рублей. Выплаты компании в 2014 году составили 2,1 млрд рублей. Коэффициент выплат – 101,96%.

Уставный капитал – 1 млрд рублей (по состоянию на 1 октября 2014 года).

Убыток, согласно отчетности по МСФО, по итогам 2013 года составил 902,6 млрд рублей.

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые перестраховщики, такие как Swiss Re, SCOR, Hannover Re, Deutsche Ruck, R&V, General Re.

Компании присвоен рейтинг «Эксперт РА» – «В+».

Руководство: Антон Финенко (президент), Антон Гареев (генеральный директор), Юрий Коваленко.

Партнеры компании

Автосалоны и автосервисы: «Руслан», «Независимость», «Азимут», «Атлант-М», «Автоимпорт», «У Сервис+» и др.

Банки: Сбербанк России, Газпромбанк, Райффайзенбанк, ВТБ 24, Промсвязьбанк, МДМ Банк, Московский Кредитный Банк, Абсолют Банк, банк «Союз», Нордеа Банк и др.

Дата последнего изменения: 28 сентября 2015 г.