Страховая компания Перестраховочное общество «Кама Ре»

Банк России приказом от 01.12.2015 года № ОД-3409 отозвал лицензию на осуществление перестрахования ООО «Перестраховочное общество «КАМА РЕ».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление перестрахования (приказ Банка России от 24.09.2015 № ОД-2559 «О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования ООО «Перестраховочное общество «КАМА РЕ»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств, а также в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 19.01.2016 года ООО «Перестраховочное общество «КАМА РЕ» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. 27 февраля 2017 года определением Арбитражного суда Республики Татарстан в связи с утверждением мирового соглашения производство по делу о банкротстве в отношении ООО «Перестраховочное общество «КАМА РЕ» прекращено.
Дата последнего изменения: 10 марта 2017 г.
Справочная информация о компании
ООО «Перестраховочное общество «Кама Ре»»
лицензия ФССН П № 3117 16 от 13.12.2005
Руководитель
Дамир Харисович Хабипов (генеральный директор)
по информации на 11 апреля 2017 г.
ОГРН
1031608002106
Адрес
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова, д. 2, блок «Б»
Телефоны
+7 (843) 521-83-06
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФССН П № 3117 16 от 13.12.2005
Отозвана
Банк России приказом от 01.12.2015 года № ОД-3409 отозвал лицензию на осуществление перестрахования ООО «Перестраховочное общество «КАМА РЕ».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств, а также в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.