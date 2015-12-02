Страховая компания Перестраховочное общество «Кама Ре»

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Банк России приказом от 01.12.2015 года № ОД-3409 отозвал лицензию на осуществление перестрахования ООО «Перестраховочное общество «КАМА РЕ».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление перестрахования (приказ Банка России от 24.09.2015 № ОД-2559 «О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования ООО «Перестраховочное общество «КАМА РЕ»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств, а также в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 19.01.2016 года ООО «Перестраховочное общество «КАМА РЕ» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. 27 февраля 2017 года определением Арбитражного суда Республики Татарстан в связи с утверждением мирового соглашения производство по делу о банкротстве в отношении ООО «Перестраховочное общество «КАМА РЕ» прекращено.



Дата последнего изменения: 10 марта 2017 г.