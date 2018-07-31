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Страховая компания Компания промышленно-торгового страхования (КПТС)

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
127 000
на 31.07.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
5 001
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
11 764
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
4
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Добровольное медицинское страхование

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
Справка banki.ru о компании

ООО «Компания промышленно-торгового страхования» (ООО «КПТС») – небольшая по размеру сборов региональная компания, специализирующаяся на добровольном медицинском страховании (100% страхового портфеля). По итогам 2017 года организация заняла 180-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков и 111-е место по сборам в сегменте добровольного медицинского страхования. Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис находится в г. Новокузнецк (Кемеровская область).

ООО «КПТС» работает на рынке страхования с 1998 года. Приоритетное направление деятельности компании – добровольное медицинское страхование. По сборам в данном сегменте страхования в 2017 году общество заняло 10-е место в Кемеровской области (основной регион деятельности). Согласно информации, размещенной на сайте, в списке страховых услуг компании значится также страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования, и страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств. Компания является членом Всероссийского союза страховщиков.

Главными участниками общества являются: ООО Микрофинансовая организация «Главкредит» (57,54%), ООО «Сибтехресурс» (37,8%) и ООО «Север» (2,31%). Бенефициарами компании выступают: Евгений Серебрянников, Игорь Чермянин и Олег Батурин.

С 2010 по 2014 год компания демонстрировала увеличение объёмов поступлений. В частности, в 2013 году было собрано 13,33 млн рублей страховых премий против 11,81 млн годом ранее (прирост на 12,81%). В 2014 году объем страховых взносов увеличился на 3,62%, а в 2015-м отмечается снижение сборов на 14,63%. В 2016 году страховщик вновь показал прирост (+5,58%), а 2017 год окончен падением сборов на 5,49%. Объем собранной премии в 2017 году составил 11,76 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 12,45 млн рублей), из них 100% составляют сборы с физических лиц. Размер страхового возмещения равен 4 тыс. рублей, уровень выплат по итогам минувшего года – 0,03%. За январь-март 2018 года собрано 2,23 млн рублей (-20,17% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 9 тыс. рублей. Уровень выплат за первый квартал составил 0,4%.

Основу страхового портфеля компании по итогам 2017 года заняло добровольное медицинское страхование (100%). Весь объем страховых премий собран компанией путем прямых продаж, без участия страховых агентов, брокеров или других посредников.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании по отчетности РСБУ составила 5 млн рублей, что на 11,85% уступает показателю предыдущего года (в 2016-м – 5,67 млн рублей). Размер совокупного дохода по МСФО в сократился на 30,64% и составил 4,26 млн рублей (в 2016-м – 6,14 млн рублей).

Уставный капитал – 127 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Дмитрий Евшин (директор).

Дата последнего изменения: 6 августа 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «Компания промышленно-торгового страхования»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3059 от 21.09.2015
Руководитель
Дмитрий Николаевич Евшин (директор)
по информации на 7 августа 2018 г.
ОГРН
1034217012060
Адрес
654038, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Тореза, 43 А
Телефоны
8 (3843) 77-07-60
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3059 от 21.09.2015 Действует
ЦБРФ СИ № 3059 от 21.09.2015 Действует
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