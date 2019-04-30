Страховая компания НКО «МОВС»

Справка banki.ru о компании

Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» (НКО «МОВС») – небольшая специализированная организация, занимающаяся страхованием имущественных интересов граждан и юридических лиц. По итогам 2017 года заняла 172-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 12-е место в сегменте страхования ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (100% сборов). Компания не имеет представительств и филиалов. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.

НКО «МОВС» создано на основании решения общего собрания учредителей в сентябре 2015 года. Учредителями общества являются: КПК «Юнион Финанс», КПК «Русско-Торговое промышленное общество взаимного кредита», КПК «Строительно-Сберегательная касса», а также физические лица – Виктор Быков, Александра Павлова, Олег Шушупанников, Николай Залесских, Иван Пелевин. Приоритетным направлением деятельности является страхование гражданской ответственности кредитных потребительских кооперативов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Страховая деятельность по данному направлению осуществляется обществом с октября 2016 года. Кроме этого, согласно выданной лицензии компания вправе проводить страхование предпринимательских и финансовых рисков, а также страхование средств наземного транспорта.



Размер собранной премии в 2017 году составил 33,7 млн рублей, что значительно превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 1,69 млн рублей). Основной объем собран в Москве (30,03%), Санкт-Петербурге (27,72%), Красноярском крае (12,79%), Хабаровском крае (7,41%) и Рязанской области (4,33%). За 9 месяцев 2018 года страховщик получил 45,78 млн рублей премий (+101,28% к аналогичному периоду 2017-го). Выплаты с 2016 года по настоящее время не осуществлялись.



Основой страхового портфеля общества в 2017 году стало страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (100%).

По итогам 2017 года общество показало 12,4 млн рублей чистой прибыли согласно отчетности по РСБУ.

Руководство: Иван Пелевин (директор), Луиза Кузнецова.

Компания не имеет рейтингов, присвоенных рейтинговыми агентствами.

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность членов общества на начало отчетного года составила 28 ед., численность членов, вступивших в общество за отчетный период – 75 ед., всего членов общества на конец отчетного периода – 93 ед. Среднесписочная численность работников на отчетную дату составила 3 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 6 человек.

В настоящее время НКО «МОВС» объединяет более 100 кредитных потребительских кооперативов в 32 регионах для обеспечения реальной страховой защиты пайщиков.

Среди членов НКО «МОВС» такие кредитные потребительские кооперативы (КПК) как: «Юнион Финанс», «Пенсионный капитал», «РОВК», «Строительно-Сберегательная касса», «Семейные сбережения», «Гарант», «Юнион-Финанс Северо-Запад», «Саратовский Сберегательный», «Инвестфонд Санкт-Петербург», «Дженерал Медикал Инвест», №Финансовый БрокерЪ» и др.

Дата последнего изменения: 19 декабря 2018 г.