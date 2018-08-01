Страховая компания Медика-Восток

Справка banki.ru о компании

ООО МСК «Медика-Восток» – небольшая по размеру сборов страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. На рынке ОМС по итогам 2017 года компания находится на 25-м месте среди российских страховщиков по численности застрахованных. Лидирующие позиции в качестве медицинского страховщика общество занимает в Красноярском крае (доля рынка – более 30%), где работает 59 офисов и пунктов выдачи полисов, в том числе 24 – в г. Красноярске, где расположен головной офис.

МСК «Медика-Восток» основано в Красноярске в ноябре 1991 года. Деятельность по обязательному медицинскому страхованию осуществляется компанией с 1993 года и по настоящее время. В период с 1992 по 2016 год компания занималась также добровольным медицинским страхованием в незначительных объемах (объемы сборов не превышали 1,5 млн рублей). В декабре 2017 года на внеочередном общем собрании участников общества было приняло решение об отказе от права на деятельность по добровольному медицинскому страхованию. Отзыв соответствующей лицензии осуществлен приказом Банка России № ОД-1272 от 21 мая 2018 года.



МСК «Медика-Восток» является первой страховой медицинской организацией, заключившей с территориальным Красноярским фондом ОМС договор о финансировании. Компания входит в состав Ассоциации «Красноярская медицинская палата» и Всероссийского союза страховщиков.

Участниками общества являются пять физических лиц: Галина Фролова (63,01%), Ирина Горячева (15,46%), Татьяна Зайцева (15,46%), Ольга Кожухарь (3,1%) и Маргарита Королева (2,97%).

По итогам 2017 года чистая прибыль компании составила 660 тыс. рублей согласно отчетности по РСБУ и 8,02 млн рублей по МСФО. Годом ранее страховщик получил прибыль в размере 7,27 млн рублей по РСБУ и 7,6 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 121 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Галина Фролова (генеральный директор), Ирина Горячева, Нина Сергий, Маргарита Королева, Татьяна Зайцева.

Партнеры

Страховые медицинские организации: АО МСО «Надежда», Филиал ООО СК «Ингосстрах-М», АО СК «СОГАЗ-Мед», Красноярский филиал ООО СК «Капитал-полис Мед», Красноярский филиал ООО ВТБ МС.

Партнерами компании по оказанию и оплате медицинской помощи являются все медицинские учреждения, работающие в системе ОМС Красноярского края.

Среди застрахованных по ОМС коллективы пивзавода «Пикра», Красноярского цементного завода, комбината «Волна», краевой клинической взрослой и детской больниц и многие другие.

Компания занимает 2-е место в Красноярском крае и 3-4 место в Сибирском Федеральном округе по численности застрахованных среди страховых медицинских организаций, осуществляющих ОМС. Численность застрахованных граждан по системе ОМС в МСК «Медика-Восток» по состоянию на 1 июля 2018 года составила 884,4 тыс. человек.

Дата последнего изменения: 27 августа 2018 г.