Страховая компания Медика-Восток

ООО МСК «Медика-Восток» – небольшая по размеру сборов страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. На рынке ОМС по итогам 2017 года компания находится на 25-м месте среди российских страховщиков по численности застрахованных. Лидирующие позиции в качестве медицинского страховщика общество занимает в Красноярском крае (доля рынка – более 30%), где работает 59 офисов и пунктов выдачи полисов, в том числе 24 – в г. Красноярске, где расположен головной офис.
МСК «Медика-Восток» основано в Красноярске в ноябре 1991 года. Деятельность по обязательному медицинскому страхованию осуществляется компанией с 1993 года и по настоящее время. В период с 1992 по 2016 год компания занималась также добровольным медицинским страхованием в незначительных объемах (объемы сборов не превышали 1,5 млн рублей). В декабре 2017 года на внеочередном общем собрании участников общества было приняло решение об отказе от права на деятельность по добровольному медицинскому страхованию. Отзыв соответствующей лицензии осуществлен приказом Банка России № ОД-1272 от 21 мая 2018 года.
МСК «Медика-Восток» является первой страховой медицинской организацией, заключившей с территориальным Красноярским фондом ОМС договор о финансировании. Компания входит в состав Ассоциации «Красноярская медицинская палата» и Всероссийского союза страховщиков.
Участниками общества являются пять физических лиц: Галина Фролова (63,01%), Ирина Горячева (15,46%), Татьяна Зайцева (15,46%), Ольга Кожухарь (3,1%) и Маргарита Королева (2,97%).
По итогам 2017 года чистая прибыль компании составила 660 тыс. рублей согласно отчетности по РСБУ и 8,02 млн рублей по МСФО. Годом ранее страховщик получил прибыль в размере 7,27 млн рублей по РСБУ и 7,6 млн рублей по МСФО.
Уставный капитал – 121 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).
В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.
Руководство: Галина Фролова (генеральный директор), Ирина Горячева, Нина Сергий, Маргарита Королева, Татьяна Зайцева.
Партнеры
Страховые медицинские организации: АО МСО «Надежда», Филиал ООО СК «Ингосстрах-М», АО СК «СОГАЗ-Мед», Красноярский филиал ООО СК «Капитал-полис Мед», Красноярский филиал ООО ВТБ МС.
Партнерами компании по оказанию и оплате медицинской помощи являются все медицинские учреждения, работающие в системе ОМС Красноярского края.
Среди застрахованных по ОМС коллективы пивзавода «Пикра», Красноярского цементного завода, комбината «Волна», краевой клинической взрослой и детской больниц и многие другие.
Компания занимает 2-е место в Красноярском крае и 3-4 место в Сибирском Федеральном округе по численности застрахованных среди страховых медицинских организаций, осуществляющих ОМС. Численность застрахованных граждан по системе ОМС в МСК «Медика-Восток» по состоянию на 1 июля 2018 года составила 884,4 тыс. человек.
|Лицензия
|Статус лицензии
|Комментарий
|ЦБРФ ОС № 0660 - 01 от 22.09.2015
|Действует
|ЦБРФ СЛ № 0660 от 22.09.2015
|Отозвана
|
Банк России приказом от 21.05.2018 года № ОД-1272 отозвал лицензию ООО МСК «Медика-Восток» на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.