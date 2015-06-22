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Страховая компания Регион (Еврострахование)

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
327 000
на 22.06.15
Объем премий, тыс. ₽
1 208 165
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
98 047
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 13.08.2015 № ОД-2103 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «СК «Еврострахование».

Данное решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России, выданного в связи с нарушением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения собственных средств и средств страховых резервов разрешенными активами.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 16.02.2016 ООО «СК «Еврострахование» находится в стадии ликвидации. С января 2017 года новым наименованием юридического лица является ООО «Регион».

Дата последнего изменения: 9 февраля 2017 г.
Справочная информация о компании
ООО «Регион»​
лицензия ЦБРФ СЛ № 3704 от 24.04.2015
Руководитель
Владимир Давидович Дешевой (конкурсный управляющий)
по информации на 4 июля 2017 г.
ОГРН
1027739431246
Адрес
630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, д. 5, оф. 302
Телефоны
+7 (383) 207-81-77
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3704 от 24.04.2015 Отозвана

Банк России приказом от 13.08.2015 № ОД-2103 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «СК «Еврострахование».

Данное решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 18.06.2015 № ОД-1387), а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России, выданного в связи с нарушением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения собственных средств и средств страховых резервов разрешенными активами.

ЦБРФ СИ № 3704 от 24.04.2015 Отозвана
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