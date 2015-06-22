Страховая компания Регион (Еврострахование)

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Банк России приказом от 13.08.2015 № ОД-2103 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «СК «Еврострахование».

Данное решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России, выданного в связи с нарушением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения собственных средств и средств страховых резервов разрешенными активами.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 16.02.2016 ООО «СК «Еврострахование» находится в стадии ликвидации. С января 2017 года новым наименованием юридического лица является ООО «Регион».

Дата последнего изменения: 9 февраля 2017 г.