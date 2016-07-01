Страховая компания Акомс

Справка banki.ru о компании

ЗАО СК «Акомс» – универсальная региональная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года общество заняло 200-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 13-е место по сборам в сегменте страхования ГО владельцев средств водного транспорта. Главными составляющими страхового портфеля компании в 2015 году являлось страхование ГО владельцев средств водного транспорта (26,45%), страхование грузов (26,08%), ДМС (12,52%) и страхование средств водного транспорта (11,39%). СК «Акомс» имеет офисы в г. Южно-Сахалинск и п. Ванино Хабаровского края. Головной офис расположен в г. Холмск (Сахалинская обл.).

11 мая 2016 года общим собранием акционеров компании единогласно принято решение о прекращении страховой деятельности общества и о добровольной сдачи лицензии на страхование (протокол от 16.05.2016 года).

1 ноября 2016 года Банк России приказом № ОД-3750 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

СК «Акомс» основана в 1992 году в г. Холмске рядом юридических и физических лиц. Компания специализируется на предоставлении услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта, страхованию грузов, страхованию средств водного транспорта. СК «Акомс» является членом Всероссийского союза страховщиков (ВСС), членом Дальневосточного союза страховщиков, корреспондентом P&I Club на Сахалине, имеет договорные связи с партнерами по страховому рынку Англии, Германии и Японии.



Основные акционеры компании – ООО «Морская транспортная инвестиционная компания» (39,05%), ООО «Омега-Плюс» (30,79%), бывший мэр города Холмск Аркадий Кукин (напрямую 9,78% акций, а также 15,01% – за счет косвенного владения через ряд компаний) и Вячеслав Кукин (9,78%).

В 2012 году компания демонстрировала прирост сборов на 10,4%, собрав 103,36 млн рублей страховых премий против 93,63 млн рублей годом ранее. В 2013-2014 годах наблюдается снижение объемов поступлений на 7,48% и 13,47% соответственно. По итогам 2015 года компания достигла прироста сборов на 9,32%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 90,46 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 82,74 млн рублей), из них 93,07% составляют сборы с юридических лиц и 6,93% – с физических лиц. Основной объем страховых премий собран в Сахалинской области (99,97%), остаток сборов осуществлен в Хабаровском крае.

Выплаты в 2015 году составили 10,87 млн рублей. Уровень выплат – 12,01%. По итогам работы за I квартал 2016 года страховщиком собрано 6,12 млн рублей (минус 76% к аналогичному периоду 2015 года), выплачено – 5,69 млн рублей. Уровень выплат за первый квартал 2016 года составил 93,03%.

Основными составляющими страхового портфеля компании в 2015 году стали следующие виды страхования: страхование ГО владельцев средств водного транспорта (26,45%), страхование грузов (26,08%), добровольное медицинское страхование (12,52%), средств водного транспорта (11,39%), каско (9,81%), страхование имущества юридических лиц (6,9%), страхование от несчастных случаев и болезней (4,79%).

Весь объем страховых премий в 2015 году был собран при помощи посредников, размер среднего агентского вознаграждения составил 9,95%.

В 2015 году компания показала чистую прибыль в размере 8,44 млн рублей по РСБУ и 26,53 млн рублей по МСФО. По итогам 2014 года чистая прибыль компании составила 10,42 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 6,89 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 июля 2016 года).

Рейтинг компании:

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности СК «Акомс» на уровне B++ «Удовлетворительный уровень надежности» со стабильным прогнозом и отозвало его в связи с завершением срока действия рейтинга (дата актуализации – 13 августа 2015 года).

Совет директоров: Аркадий Кукин (председатель), Александр Аверьянов, Вячеслав Кукин.

Руководство: Сергей Конев (генеральный директор).

Банком-партнером выступает ЗАО «АКБ «Холмск».

Основные клиенты и партнеры компании – крупные сахалинские банки, судовладельцы, перевозчики, рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие компании, а также другие организации Сахалинской области и Хабаровского края, в числе которых: ОАО «Сахалинское морское пароходство», ЗАО «Морская компания «Сахалин-Курилы», ЗАО «Рыбокомбинат Островной», ГУП «Сахалинтрансуголь», ОАО «Ванинский морской торговый порт», ООО «Сахмортэк» и др.

Дата последнего изменения: 23 мая 2018 г.