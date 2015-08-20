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Страховая компания Факел

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
933 369
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
108 776
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 20.08.2015 года № ОД-2205 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Страховая компания «Факел».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 18.06.2015 № ОД-1392 "О приостановлении действия лицензии»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов и вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».

В связи с отзывом лицензии общество обязано:

принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;

исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;

осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или) расторжение указанных договоров.

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Факел» в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования другому страховщику.

Дата последнего изменения: 13 августа 2019 г.
Справочная информация о компании
ООО «Факел»
лицензия ФСФР С №3756 77 от 25.12.2012
Руководитель
Алексей Вячеславович Бурзилов (конкурсный управляющий)
по информации на 22 апреля 2016 г.
ОГРН
1027730004433
Адрес
127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 3
Телефоны
+7 (495) 662-63-70
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФСФР С №3756 77 от 25.12.2012 Отозвана

Лицензия отозвана приказом Банка России от 20.08.2015 года в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
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