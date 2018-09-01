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Страховая компания СМО Восточно-страховой альянс

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 000
на 01.09.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
7 865
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
425
за 2017
Справка banki.ru о компании

ООО СМО «Восточно-страховой альянс» – региональная страховая организация, специализацией которой является обязательное медицинское страхование. На рынке ОМС в 2017 году компания заняла 15-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных, количество которых составляет почти 1,42 млн человек. Компания имеет более 30 филиалов и представительств на территории Приморского края. Головной офис находится во Владивостоке.

СМО «Восточно-страховой альянс» работает на страховом рынке Приморья с 2002 года, где занимает лидирующие позиции в качестве медицинского страховщика. В настоящее время деятельность компании осуществляется только в области обязательного медицинского страхования. До 2016 года общество занималось и добровольным медицинским страхованием в небольших объемах. В конце прошлого года Банк России отозвал лицензию компании на осуществление добровольного медицинского страхования (приказ № ОД-3580 от 21.12.2017 года). Решение принято в связи с добровольным отказом страховщика от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

СМО «Восточно-страховой альянс» является членом Межрегионального Союза Медицинских Страховщиков и Всероссийского союза страховщиков.

Участниками общества являются Рыболовецкий колхоз «Огни Востока» (70%) и ООО «Дальрыбпорт» (30%). Конечными владельцами выступают: Сергей Берлинский, Ирина Горлова, Валерий Токарев, Юрий Рынковский и Людмила Плахута.

С 2010 года компания демонстрирует почти беспрерывное снижение сборов на рынке добровольного страхования (небольшой прирост на 9,99% отмечен только в 2014-м). В 2012-2013 годах объем поступлений сократился на 9,9% и 26,27% соответственно, а в 2015-м – на 15,72%. По итогам 2016-го сборы страховщика достигли минимума – 604 тыс. рублей, что на 88,06% меньше показателя предыдущего года (в 2015-м – 5,06 млн рублей). В структуре сборов 92,22% заняли премии, уплаченные физическими лицами, 7,78% – доля юрлиц. Размер выплат в 2016 году равен 3,37 млн рублей, уровень выплат – 558,44%. В 2017 года сборы страховщика по добровольному страхованию отсутствуют, выплаты составили 425 тыс. рублей.

По итогам 2017 года размер чистой прибыли по РСБУ равен 7,87 млн рублей, что в 1,7 раза уступает показателю за предыдущий год (в 2016-м – 13,67 млн рублей).

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Борис Тихонов (генеральный директор), Лариса Туркеева, Евгения Шубина, Ольга Агеева.

Партнерами компании являются свыше 200 лечебно-профилактических учреждений Приморья, России и Сингапура.

По состоянию на 1 мая 2018 года в СМО «Восточно-страховой альянс» по обязательному медицинскому страхованию застраховано 1,42 млн человек в Приморском крае (доля рынка – 74,8%).

Дата последнего изменения: 4 сентября 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО СМО «Восточно-страховой альянс»
лицензия ЦБРФ ОС № 3570 - 01 от 14.10.2015
Руководитель
Борис Петрович Тихонов (директор)
по информации на 4 сентября 2018 г.
ОГРН
1022501895350
Адрес
690002, г. Владивосток, ул. Алтайская, д. 3
Телефоны
8 (423) 244-68-17
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ ОС № 3570 - 01 от 14.10.2015 Действует
ЦБРФ СЛ № 3570 от 14.10.2015 Отозвана

Банк России приказом от 21.12.2017 года № ОД-3580 отозвал лицензию на осуществление добровольного медицинского страхования ООО СМО «Восточно-страховой альянс». Решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
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