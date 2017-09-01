Страховая компания Муниципальная страховая компания г. Краснодара – Медицина (МСК-Мед)

Справка banki.ru о компании

АО «Муниципальная страховая компания г. Краснодара-Медицина» (АО «МСК-Мед») – небольшая региональная страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. По итогам первого полугодия 2017 года на рынке ОМС компания занимает 33-е место среди медицинских страховщиков по численности застрахованных, количество которых превышает 480 тысяч человек. Организация имеет более 10 подразделений в городах Краснодарского края: Геленджике, Усть-Лабинске, Славянске-на-Кубани, Новороссийске и др. Головной офис находится в Краснодаре.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 13 октября 2017 года АО «МСК-Мед» прекратила деятельность в качестве юрлица в результате присоединения к АО «СК «СОГАЗ-Мед».

Страховая компания основана в мае 2002 года под названием ООО «Кубань-Инкасстрах-Мед». С июля 2006 года организация работает под названием ООО «МСК-Мед», а в сентябре 2016 года общество было реорганизовано в АО «МСК-Мед».



Компания осуществляет деятельность на страховом рынке Краснодарского края, где по данным на 1 июля 2017 года занимает третье место по численности застрахованных граждан (рыночная доля в регионе – 9,0%). Лидером региона является филиал ООО «АльфаСтрахование-ОМС», застраховавший почти три четверти населения Краснодарского края. Компания является членом Межрегионального союза медицинских страховщиков (МСМС) и Всероссийского союза страховщиков.

С 2007 по 2013 год организация осуществляла деятельность по добровольному медицинскому страхованию, ежегодный объем страховых премий был менее 0,5 млн рублей. С 2014 года по настоящее время страховые сборы по ДМС отсутствуют.

Компания входит в состав страховой группы «СОГАЗ»*. Единственным участником страхового общества с августа 2016 года является АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» (100%). В октябре 2017 года завершена реорганизация, в результате которой произошло присоединение АО «МСК-Мед» к АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».

В 2016 году компания получила чистую прибыль по РСБУ в размере 5,43 млн рублей. Предыдущий год общество завершило с убытком в размере 29,37 млн рублей (по российским стандартам финансовой отчетности).

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 1-е полугодие 2017 года среднесписочная численность работников составила 51 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 73 чел. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Людмила Тарабара (директор).

Численность граждан застрахованных в АО «МСК-Мед» по обязательному медицинскому страхованию на 1 июля 2017 года превысила 484,9 тыс. человек.

*Группа «СОГАЗ» объединяет следующие компании: АО «СОГАЗ», ООО СК «СОГАЗ-Жизнь» (специализируется на страховании жизни), АО СК «СОГАЗ-Мед» (обязательное медицинское страхование), АО «ЖАСО», SOVAG (Германия), SOGAZ a.d.o. Novi Sad (Сербия), ООО «СОГАЗ-Медсервис» (медицинская сервисная компания), Международный медицинский центр «СОГАЗ» (многопрофильная клиника), АО СК «Транснефть» (страховые услуги для предприятий и сотрудников «Транснефти»), АО «ЮжУралЖАСО» (универсальный страховщик, специализирующийся на моторном страховании), ООО «ЖАСО-Лайф» (страхование жизни), АО «СК «Регионгарант» (универсальный страховщик), ООО «СК «Даль-Росмед» (медицинское страхование). Количество клиентов – свыше 18,3 млн чел. В настоящее время региональная сеть Группы включает в себя более 800 подразделений и офисов продаж по всей России. В 2016 году компания открыла свое представительство в столице КНР – Пекине. В 2016 году совокупные сборы Группы «СОГАЗ» с учетом входящего перестрахования и без учета ОМС увеличились на 13% (по сравнения с 2015-м), совокупные выплаты составили 82,7 млрд рублей (+13%). Активы Группы в 2016 году достигли 278,4 млрд рублей (+14%), чистая прибыль составила 23,6 млрд рублей (+7%).

Дата последнего изменения: 26 октября 2017 г.