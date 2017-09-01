Россия
Вход
Поиск

Страховая компания Муниципальная страховая компания г. Краснодара – Медицина (МСК-Мед)

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 000
на 01.09.17
Чистая прибыль, тыс. ₽
5 431
за 2016
Справка banki.ru о компании

АО «Муниципальная страховая компания г. Краснодара-Медицина» (АО «МСК-Мед») – небольшая региональная страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. По итогам первого полугодия 2017 года на рынке ОМС компания занимает 33-е место среди медицинских страховщиков по численности застрахованных, количество которых превышает 480 тысяч человек. Организация имеет более 10 подразделений в городах Краснодарского края: Геленджике, Усть-Лабинске, Славянске-на-Кубани, Новороссийске и др. Головной офис находится в Краснодаре.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 13 октября 2017 года АО «МСК-Мед» прекратила деятельность в качестве юрлица в результате присоединения к АО «СК «СОГАЗ-Мед».

Страховая компания основана в мае 2002 года под названием ООО «Кубань-Инкасстрах-Мед». С июля 2006 года организация работает под названием ООО «МСК-Мед», а в сентябре 2016 года общество было реорганизовано в АО «МСК-Мед».

Компания осуществляет деятельность на страховом рынке Краснодарского края, где по данным на 1 июля 2017 года занимает третье место по численности застрахованных граждан (рыночная доля в регионе – 9,0%). Лидером региона является филиал ООО «АльфаСтрахование-ОМС», застраховавший почти три четверти населения Краснодарского края. Компания является членом Межрегионального союза медицинских страховщиков (МСМС) и Всероссийского союза страховщиков.

С 2007 по 2013 год организация осуществляла деятельность по добровольному медицинскому страхованию, ежегодный объем страховых премий был менее 0,5 млн рублей. С 2014 года по настоящее время страховые сборы по ДМС отсутствуют.

Компания входит в состав страховой группы «СОГАЗ»*. Единственным участником страхового общества с августа 2016 года является АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» (100%). В октябре 2017 года завершена реорганизация, в результате которой произошло присоединение АО «МСК-Мед» к АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».

В 2016 году компания получила чистую прибыль по РСБУ в размере 5,43 млн рублей. Предыдущий год общество завершило с убытком в размере 29,37 млн рублей (по российским стандартам финансовой отчетности).

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 1-е полугодие 2017 года среднесписочная численность работников составила 51 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 73 чел. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Людмила Тарабара (директор).

Численность граждан застрахованных в АО «МСК-Мед» по обязательному медицинскому страхованию на 1 июля 2017 года превысила 484,9 тыс. человек.

*Группа «СОГАЗ» объединяет следующие компании: АО «СОГАЗ», ООО СК «СОГАЗ-Жизнь» (специализируется на страховании жизни), АО СК «СОГАЗ-Мед» (обязательное медицинское страхование), АО «ЖАСО», SOVAG (Германия), SOGAZ a.d.o. Novi Sad (Сербия), ООО «СОГАЗ-Медсервис» (медицинская сервисная компания), Международный медицинский центр «СОГАЗ» (многопрофильная клиника), АО СК «Транснефть» (страховые услуги для предприятий и сотрудников «Транснефти»), АО «ЮжУралЖАСО» (универсальный страховщик, специализирующийся на моторном страховании), ООО «ЖАСО-Лайф» (страхование жизни), АО «СК «Регионгарант» (универсальный страховщик), ООО «СК «Даль-Росмед» (медицинское страхование). Количество клиентов – свыше 18,3 млн чел. В настоящее время региональная сеть Группы включает в себя более 800 подразделений и офисов продаж по всей России. В 2016 году компания открыла свое представительство в столице КНР – Пекине. В 2016 году совокупные сборы Группы «СОГАЗ» с учетом входящего перестрахования и без учета ОМС увеличились на 13% (по сравнения с 2015-м), совокупные выплаты составили 82,7 млрд рублей (+13%). Активы Группы в 2016 году достигли 278,4 млрд рублей (+14%), чистая прибыль составила 23,6 млрд рублей (+7%).

Дата последнего изменения: 26 октября 2017 г.
Справочная информация о компании
АО «МСК-Мед»
лицензия ЦБРФ ОС № 3624 - 01 от 25.06.2015
Руководитель
Людмила Андреевна Тарабара (директор)
по информации на 19 сентября 2017 г.
ОГРН
1172375020817
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 33
Телефоны
+7 (861) 268-15-10
(861) 268-15-07
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ ОС № 3624 - 01 от 25.06.2015 Действует
Новости
Все страховые компании
 2130
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах