Страховая компания НКО «ПОВС застройщиков»

Справка banki.ru о компании

Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков (НКО «ПОВС застройщиков») – средняя по размеру сборов специализированная некоммерческая организация. По итогам 2017 года общество занимает 57-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и третье место по сборам в сегменте страхования ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (100% страхового портфеля). Компания имеет 37 представительств в крупных городах России. Головной офис находится в Москве.

Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков (НО «ПОВС застройщиков») зарегистрировано в октябре 2013 года. Решение об учреждении общества было принято 30 крупнейшими застройщиками из 13 регионов России по результатам проведения Всероссийского съезда «Новые механизмы защиты прав граждан – участников долевого строительства» (август 2013 года), организованного в рамках изменения системы регулирования рынка долевого жилищного строительства. Главным инициатором создания ОВС выступил Александр Ручьев – владелец ГК «Мортон».



Общество осуществляет взаимное страхование гражданской ответственности застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства на основании договора участия в долевом строительстве. Единственным видом страхования, осуществляемым обществом, является страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Общество принимает участие в обсуждении законопроектов о долевом строительстве и страховом деле и активно взаимодействует с Росреестром в вопросах совершенствования процесса госрегистрации договоров долевого участия (ДДУ).

НО «ПОВС застройщиков» является членом Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский Союз строителей», объединяющий более 41 000 строительных организаций, предприятий стройиндустрии Российской Федерации. По состоянию на 3 октября 2018 года общество входит в список страховщиков, которые вправе осуществлять страхование ответственности застройщиков (в список включены 11 компаний и одно общество взаимного страхования).

За 2017 год «ПОВС застройщиков» заключило более 60 тыс. договоров страхования. При этом количество застрахованных объектов превысило 1,6 тыс. объектов строительства. В Москве, входящей в число крупнейших регионов по объему строительства, общество является одним из ключевых участников страхового рынка (около 18% от общего количества застрахованных договоров долевого участия приходится на НКО «ПОВС застройщиков»).

В 2015 году компания собрала 718,62 млн рублей, продемонстрировав прирост на 48,38% (в 2014-м объем сборов составил 484,32 млн рублей). По итогам 2016-го страховщик получил 2,51 млрд рублей премий, что на 248,84% больше, чем годом ранее. В 2017 году отмечается падение сборов на 14,64%, размер премии составил 2,14 млрд рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 2,51 млрд рублей). Страховые выплаты за минувший год не производились. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 439,32 млн рублей премий, что на 64,71% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 1,24 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 3,52 млн рублей, уровень выплат – 0,8%.

Страховой портфель компании по итогам 2017 года состоит из страхования ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (100%).

В 2017 году общество получило 1,5 млрд рублей чистой прибыли, что почти в 2 раза больше, чем годом ранее (в 2016-м – 782,68 млн рублей).



Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность членов общества начало отчетного периода составила 433, на конец отчетного периода – 444 ед.

Руководство: Роман Горяинов (директор), Олег Столяров, Владимир Михайлов, Александр Сухачев, Наталья Мороз, Игорь Шабан, Надежда Моросанова, Геннадий Караваев, Геннадий Басков.

Правление: Александр Ручьев (председатель), Леонид Казинец, Вадим Когай, Владимир Кошелев, Евгений Панчин, Андрей Рябинский, Николай Циганов.

На сегодняшний день в состав «ПОВС застройщиков» входит около 430 девелоперов из 58 регионов России. Среди членов общества отметим: ЗАО «Пик-Западная Сибирь», ЗАО «Акфен», ОАО «Домостроительный комбинат», ООО «Востокстройсервис», ЗАО «Котельский завод», АО «Автокомстрой», ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал», АО «ПИК-Кубань», ЗАО «Краснодарпроектстрой», ООО «Агентство по взысканию долгов», Самарский областной Фонд жилья и ипотеки, ООО «СибНефтеПромСтрой», ОАО «Липецкая ипотечная корпорация, ООО «Стадион «Спартак», ООО «КунцевоСтройИнвест», ОАО «Девелоперская корпорация «Антей» и др.

Дата последнего изменения: 29 ноября 2018 г.